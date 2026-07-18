Tribunal Supremo de Brasil bloquea visita de Milei a Bolsonaro por restricciones del arresto domiciliario

El Tribunal Supremo de Brasil impidió que el presidente de Argentina, Javier Milei, visite la próxima semana al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien cumple arresto domiciliario en Brasilia.

La decisión fue adoptada este sábado por el magistrado Alexandre de Moraes, encargado de supervisar el cumplimiento de las medidas impuestas contra Bolsonaro. La defensa del exmandatario había pedido autorización para que Milei pudiera visitarlo el próximo 25 de julio, en medio de un viaje del mandatario argentino a Brasil.

Ese día, el mandatario de Argentina tiene previsto asistir en Sao Paulo a la convención del Partido Liberal, instancia en la que se espera la proclamación oficial de la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente.

El propio Milei había anticipado su intención de pasar por Brasilia. “El 25 viajo a Brasil. Si es que lo ungen candidato a presidente a Flávio Bolsonaro, voy a estar en San Pablo y voy a hacer también un paso por Brasilia para saludar a Jair Bolsonaro”, declaró el pasado 10 de julio.

Restricciones por fines políticos

De Moraes rechazó la visita en el marco del endurecimiento de las condiciones del arresto domiciliario de Bolsonaro, luego de que el juez estimara que el expresidente violó medidas cautelares al presentar una carta de apoyo a la precandidatura de su hijo.

La resolución prohíbe que Bolsonaro reciba visitas con fines políticos o electorales mientras se desarrollan las elecciones generales de 2026. También impide la difusión de manifiestos políticos o electorales elaborados por el exmandatario, incluso si son divulgados por terceros y sin importar el medio utilizado.

El dictamen, además, prohíbe que Flávio Bolsonaro visite a su padre durante los próximos tres meses.

Supremo de Brasil bloquea visita de Milei a Bolsonaro por restricciones del arresto domiciliario. En la imagen Flávio Bolsonaro.

Con esas restricciones, el encuentro previsto entre Milei y Bolsonaro quedó sin efecto, al considerar el tribunal que la reunión tendría un carácter político incompatible con las condiciones actualmente vigentes.

Arresto domiciliario en Brasilia

Bolsonaro cumple arresto domiciliario en su residencia de Brasilia por razones humanitarias, mientras cumple una condena de 27 años de prisión por delitos vinculados a una trama golpista contra el actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, tras las elecciones de 2022.

Durante el proceso judicial, las autoridades han señalado que el exmandatario intentó sortear en distintas ocasiones las medidas cautelares impuestas, entre ellas el uso de redes sociales a través de terceros y la presunta ruptura de su tobillera electrónica.

También se informó recientemente el hallazgo de una pistola registrada a nombre de Bolsonaro en poder de uno de sus guardaespaldas durante un control carretero, antecedente que puso en riesgo el beneficio penitenciario que le permite permanecer en arresto domiciliario mientras se evalúa su estado de salud.