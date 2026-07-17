SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Final del Mundial 2026: horario, ceremonia de clausura, show de medio tiempo y artistas invitados

    Este fin de semana culminará el evento deportivo con el duelo de España contra Argentina, el que estará acompañado de las presentaciones de invitados de la música y el entretenimiento.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Final del Mundial 2026: horario de la clausura, show de medio tiempo y los artistas invitados. Foto de archivo

    Este fin de semana finaliza la actual edición del Mundial de Norteamérica 2026, evento que cuenta con una ceremonia de clausura previo al partido, además de un show musical de medio tiempo con artistas invitados.

    Se trata de un espectáculo que celebrará el cierre de la cita global, presentada por la FIFA como la más grande de la historia, junto al partido definitivo en el Estadio Nueva York Nueva Jersey de Estados Unidos.

    El duelo enfrentará a España con Argentina de Lionel Messi, donde los trasandinos llegan como defensores del título tras alzar la Copa del Mundo en 2022.

    Ceremonia de clausura

    Según adelantó la FIFA, la ceremonia de clausura previa al partido tendrá un show encabezado por Post Malone.

    El evento también contará con la participación de invitados del mundo de la música y el entretenimiento, tales como Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, IShowSpeed y Tom Cruise.

    A eso se suma la presentación de la cantante y actriz Jennifer Hudson, quien interpretará una versión especial del himno de Estados Unidos.

    Show de medio tiempo

    Además, por primera vez en la historia de los mundiales se realizará un show de medio tiempo, lo que recuerda a otras finales deportivas estadounidenses como el Super Bowl.

    El espectáculo será liderado por Shakira, quien compartirá escenario con Madonna, Justin Bieber, BTS y Coldplay.

    Horario y dónde ver la final del Mundial

    De acuerdo a la programación del Mundial, la ceremonia de clausura es este domingo 19 de julio desde las 13:30 horas de Chile.

    En tanto, el partido de España contra Argentina está programado para las 15:00 horas de nuestro país.

    La final de la Copa del Mundo se transmite por TV en el canal Chilevisión y en DSports de DirecTV.

    A eso se suma la cobertura online del cierre de la cita global, que va por la señal chilevision.cl y las plataformas DGO, Paramount+ y Disney+, dentro del Plan Premium.

    Más sobre:FútbolMundialMundial 2026Copa del MundoCopa del Mundo 2026FinalGran finalCeremoniaClausuraCeremonia de clausuraShow de medio tiempoHalf-time showShow de medio tiempo MundialMundial show de medio tiempoMundial 2026 show de medio tiempoArtistasInvitadosShakiraHorarioHoraHora ChileEspañaArgentinaArgentina vs EspañaArgentina - EspañaEspaña - ArgentinaEspaña vs ArgentinaLionel MessiMessiLamine YamalYamalVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmiteHorario final Mundial 2026

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Conservadurismo y el regreso de la vieja obsesión por controlar el cuerpo femenino

    Kast condena baleo a carabineros en Lo Espejo y asegura que se han dispuesto “todos los recursos” para capturar al atacante

    Alvarado enfatiza que están preparando “una buena defensa” de la megarreforma ante el TC y esperan evitar una comisión mixta

    Sujeto que disparó a carabineros en Lo Espejo usó arma automática o similar e investigación apunta a que escapó en bus

    Presidente de la UDI pide a ministro Arrau fortalecer Ley Nain-Retamal tras ataques a carabineros

    Ministro Arrau anuncia querella por sujeto que disparó a dos Carabineros en Lo Espejo: “Perseguiremos la máxima sanción que permita la ley”

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, jueves 16 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 16 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    Temblor hoy, viernes 17 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 17 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    3.
    Ya están disponibles los resultados PAES de Invierno 2026: revisa el puntaje aquí

    Ya están disponibles los resultados PAES de Invierno 2026: revisa el puntaje aquí

    4.
    Rating del jueves 16 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 16 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    5.
    Cuándo es la final del Mundial y dónde verla en TV y streaming

    Cuándo es la final del Mundial y dónde verla en TV y streaming

    6.
    Las regiones con suspensión de clases esta semana por el sistema frontal

    Las regiones con suspensión de clases esta semana por el sistema frontal

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvias, marejadas, nevadas y más: los fenómenos que trae el sistema frontal en Chile

    Lluvias, marejadas, nevadas y más: los fenómenos que trae el sistema frontal en Chile

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Cómo el consumo de café puede reducir el riesgo de cáncer de hígado, según una investigación

    Cómo el consumo de café puede reducir el riesgo de cáncer de hígado, según una investigación

    Servicios

    Final del Mundial 2026: horario, ceremonia de clausura, show de medio tiempo y artistas invitados

    Final del Mundial 2026: horario, ceremonia de clausura, show de medio tiempo y artistas invitados

    Megatemporal: Desafío Levantemos Chile despliega equipos en terreno y activa campaña de ayuda a familias afectadas

    Megatemporal: Desafío Levantemos Chile despliega equipos en terreno y activa campaña de ayuda a familias afectadas

    Rating del jueves 16 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 16 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Kast condena baleo a carabineros en Lo Espejo y asegura que se han dispuesto “todos los recursos” para capturar al atacante
    Chile

    Kast condena baleo a carabineros en Lo Espejo y asegura que se han dispuesto “todos los recursos” para capturar al atacante

    Alvarado enfatiza que están preparando “una buena defensa” de la megarreforma ante el TC y esperan evitar una comisión mixta

    Final del Mundial 2026: horario, ceremonia de clausura, show de medio tiempo y artistas invitados

    Leonidas Montes y su visión de Quiroz, la megarreforma y el cambio de la percepción de la ciudadanía tras el estallido social
    Negocios

    Leonidas Montes y su visión de Quiroz, la megarreforma y el cambio de la percepción de la ciudadanía tras el estallido social

    Tráfico aéreo de pasajeros en Santiago continúa en picada y suma 11 meses a la baja

    Quién es quién en el mercado de plataformas de delivery

    Cómo será el tiempo en Santiago este fin de semana, según el pronóstico
    Tendencias

    Cómo será el tiempo en Santiago este fin de semana, según el pronóstico

    Qué es la isoterma cero y por qué es clave durante el intenso temporal que afecta al país

    El extraño efecto de una pastilla falsa que mejoró la memoria de los pacientes en un estudio

    Mientras la UEFA sondea a Al-Khelaïfi, Infantino suma 200 países: la subterránea guerra por la presidencia de la FIFA
    El Deportivo

    Mientras la UEFA sondea a Al-Khelaïfi, Infantino suma 200 países: la subterránea guerra por la presidencia de la FIFA

    Como en la NBA y la NFL: el lujoso anillo que recibirán los campeones del Mundial 2026 de parte de la FIFA

    Un despropósito menos: el entretiempo de la final del Mundial durará solo 17 minutos

    Los juegos que llegan al catálogo de PlayStation Plus en julio
    Tecnología

    Los juegos que llegan al catálogo de PlayStation Plus en julio

    Review de Lenovo Legion Pro 7: el nuevo laptop gamer

    Esta batería portátil puede mantener tus celulares y notebooks funcionando sin luz

    La última noche de Billie Holiday: sola, enferma y bajo vigilancia policial
    Cultura y entretención

    La última noche de Billie Holiday: sola, enferma y bajo vigilancia policial

    Cómo Zendaya consiguió el papel de Atenea en La Odisea y el rol que jugó Tom Holland

    Para frenar “imprecisas y flagrantes falsedades”: representante de Sam Neill dio a conocer la causa de muerte del actor

    Irán entra en la polémica electoral de Trump culpando a Israel de pervertir la política de Estados Unidos
    Mundo

    Irán entra en la polémica electoral de Trump culpando a Israel de pervertir la política de Estados Unidos

    Reino Unido: Andy Burnham es elegido líder del Partido Laborista

    Sismo de magnitud preliminar 7,3 afecta a México y declaran alerta de tsunami cerca de la costa de Chiapas

    Conservadurismo y el regreso de la vieja obsesión por controlar el cuerpo femenino
    Paula

    Conservadurismo y el regreso de la vieja obsesión por controlar el cuerpo femenino

    La segunda vida que encontró en el agua

    ¿Y si en vez de escuchar los latidos, escuchamos a las mujeres?