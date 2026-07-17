Final del Mundial 2026: horario, ceremonia de clausura, show de medio tiempo y artistas invitados

Final del Mundial 2026: horario de la clausura, show de medio tiempo y los artistas invitados. Foto de archivo

Este fin de semana finaliza la actual edición del Mundial de Norteamérica 2026, evento que cuenta con una ceremonia de clausura previo al partido, además de un show musical de medio tiempo con artistas invitados.

Se trata de un espectáculo que celebrará el cierre de la cita global, presentada por la FIFA como la más grande de la historia, junto al partido definitivo en el Estadio Nueva York Nueva Jersey de Estados Unidos.

El duelo enfrentará a España con Argentina de Lionel Messi, donde los trasandinos llegan como defensores del título tras alzar la Copa del Mundo en 2022.

Ceremonia de clausura

Según adelantó la FIFA, la ceremonia de clausura previa al partido tendrá un show encabezado por Post Malone.

El evento también contará con la participación de invitados del mundo de la música y el entretenimiento, tales como Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, IShowSpeed y Tom Cruise.

A eso se suma la presentación de la cantante y actriz Jennifer Hudson, quien interpretará una versión especial del himno de Estados Unidos.

Show de medio tiempo

Además, por primera vez en la historia de los mundiales se realizará un show de medio tiempo, lo que recuerda a otras finales deportivas estadounidenses como el Super Bowl.

El espectáculo será liderado por Shakira, quien compartirá escenario con Madonna, Justin Bieber, BTS y Coldplay.

Horario y dónde ver la final del Mundial

De acuerdo a la programación del Mundial, la ceremonia de clausura es este domingo 19 de julio desde las 13:30 horas de Chile.

En tanto, el partido de España contra Argentina está programado para las 15:00 horas de nuestro país.

La final de la Copa del Mundo se transmite por TV en el canal Chilevisión y en DSports de DirecTV.

A eso se suma la cobertura online del cierre de la cita global, que va por la señal chilevision.cl y las plataformas DGO, Paramount+ y Disney+, dentro del Plan Premium.