Megatemporal: Desafío Levantemos Chile despliega equipos en terreno y activa campaña de ayuda a familias afectadas

El megatemporal de intensas lluvias, inundaciones y fuertes vientos que afectan a la zona centro-sur del país han dejado a cientos de familias enfrentando una situación crítica, con viviendas dañadas y pérdida de enseres.

Frente a esta emergencia, Desafío Levantemos Chile activó la campaña “Hoy la emergencia es el sistema frontal”, una iniciativa que busca movilizar ayuda urgente para llegar con kits de remoción de escombros y limpieza; kits de higiene y tarjetas de reconstrucción para las familias más afectadas.

Para ellos, los equipos de la organización ya se encuentran desplegados en terreno coordinando la respuesta junto a autoridades y comunidades.

Es que el último balance de Senapred reporta tres personas fallecidas, 79 damnificados y cinco viviendas destruidas, cifras que podrían aumentar a medida que continúan las evaluaciones en las zonas afectadas.

Plan de respuesta inmediata ¿En qué consiste la ayuda?

Para garantizar una intervención eficiente, Desafío Levantemos Chile ha diseñado una estrategia de asistencia dividida en soluciones específicas para cada etapa de la emergencia:

Kits de remoción de escombros: Diseñados para las primeras horas del despliegue. Consisten en equipamiento de seguridad y herramientas de trabajo pesado —como palas, carretillas, botas de agua, guantes y antiparras— destinados a limpiar los accesos y despejar las viviendas afectadas.

Kits de limpieza: Incluyen hidrolavadoras, herramientas de aseo y desinfectantes concentrados como cloro para prevenir focos de infección.

Kits de higiene personal: Entrega de artículos de primera necesidad como desodorantes, shampoo, cepillos, pasta dental, jabón, toallitas higiénicas, papel higiénico y un botiquín básico de salud.

Reconstrucción asistida: Consiste en la entrega de tarjetas con cupo para insumos de construcción, bajo un modelo de compras asistidas y asesoradas por el equipo de construcción de la organización, garantizando trazabilidad, seguimiento técnico y máxima eficiencia.

Todos los casos y asignaciones de ayuda habitacional son rigurosamente seleccionados según el Índice de Vulnerabilidad y el nivel de urgencia de cada grupo familiar, variando el apoyo económico según el grado de daño de la vivienda.

¿Cómo ayudar y aportar?

Para quienes quieran donar y permitir que la ayuda llegue en tiempo récord a quienes más lo necesitan, Desafío Levantemos Chile ha dispuesto sus canales oficiales de recaudación de manera directa:

Además del método de transferencia, también es posible a través de la web: www.desafiolevantemoschile.cl en el siguiente link https://desafiolevantemoschile.org/causa/emergencia-sistema-frontal/