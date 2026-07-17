Leonidas Montes y su visión de Quiroz, la megarreforma y el cambio de la percepción de la ciudadanía tras el estallido social

El presidente del Centro de Estudios Públicos (CEP), Leónidas Montes, hizo una profunda reflexión sobre la situación general del país en medio del cambio de signo político del gobierno, la renovada mirada ciudadana sobre las instituciones y cómo el centro ha abordado desde su creación los vaivenes de la política y las percepciones de la sociedad.

El académico de la Universidad Adolfo Ibáñez destacó en ese sentido el rol que ha tenido la tradicional encuesta CEP en los últimas cuatro décadas, recordado especialmente que predijo la derrota de Augusto Pinochet en el plebiscito del Sí y el No, en 1989.

En su mirada, el también Montes comentó que en base a los estudios y el comportamiento de la ciudadanía, parece haber quedad atrás la desconfianza en las instituciones que se expresó en las protestas y hechos de violencia del estallido social.

“La sociedad chilena dejó atrás lo que fue esa desconfianza que permeó a toda la sociedad durante el estallido (…) Fue un periodo de desmoronamiento de la confianza en carabineros, en las fuerzas armadas, en los partidos políticos, todo. Y ahora no solo se recuperó, sino que aumentó” (esa confianza), dijo el Ph.D en Economía de la Universidad de Cambridge.

En el marco de la conversación con el programa Money Talks, de La Tercera, Montes afirmó que existe un anhelo seguridad “latente” que ya se ha asentado dentro de la ciudadanía, que ahora existe una “conciencia” de que “lo que vivimos” en el estallido social no genera un ambiente propicio para el progreso y que hoy el rule of law es fundamental para el crecimiento económico y para el trato entre personas civilizadas.

“Voy a usar esta palabra dura, pero en esos momentos vivimos escenas de barbaridad”, comentó el presidente del CEP.

Quiroz, Sergio de Castro y la Megarreforma

En el contexto de la conversación, el licenciado en Filosofía y Magíster en Ciencia Política de a UC tuvo palabras de elogio para el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, uno de los grandes protagonistas del gabinete de José Antonio Kast debido a las negociaciones para sacar adelante la megarreforma y también por impopular decisión de traspasar al consumidor final el alza del precio del petróleo.

“Es una figura interesante (por) lo que ha tenido que hacer., Ha tenido que hacer el rol del malo, pero muy entero. Hay una serie de analogías, yo en alguna columna escribí por ahí que podíamos verlo como un Sergio de Castro”, dijo Montes en referencia al exministro de Hacienda de la dictadura militar.

Montes lo calificó como una “persona muy culta”, destacando el desempeño del economista en cuando conversó con el escritor Cristián Warnken, en radio Pauta, pero también la gestión que ha llevado adelante en el gobierno, haciendo equipo con los ministros Claudio Alvarado y José García Ruminot.

Justo en ese contexto, Monte expresó su respaldo a la megarreforma que precisamente empujan estos tres ministros en el Congreso y que ahora pasó a tercer trámite constitucional tras ser aprobada por el Senado.

“Si nosotros queremos que haya inversión, tiene que haber certidumbre, y hemos visto que pese a las buenas intenciones, todavía (voy a usar nuevamente esa palabra, como Prometeo) no se han desencadenado los animal spirits, que es impulso a mover la rueda de la economía”, afirmó.

“Invierno duro”

Montes analizó también la actividad que ha mostrado cifras preocupantes y que incluso levantaron los fantasmas en torno a una posible recesión técnica.

El director del CEP anticipó un “invierno duro”, que aún no se ven los resultados de mayores niveles de inversión, justificando en esa línea la importancia de aprobar el proyecto estrella del gobierno.

“Este año no vamos a crecer ni siquiera al 2%, pero hay un anhelo, uno ve un anhelo de la ciudadanía a volver a aferrarse a ese rule of law, a la seguridad también, al orden, a ciertos lineamientos que de alguna manera se vieron vulnerados durante todo el período del estallido social y de la discusión constitucional también”, afirmó.