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    Política

    Parisi y el PDG vuelven a inquietar al oficialismo: derecha se divide sobre si privilegiar acuerdos con ese partido

    A días de la votación de la megarreforma en la Cámara en su tercer trámite, el tema sobre si priorizar o no consensos con esa colectividad se reabrió en el sector. Algunos insisten en que eso solo pavimenta el camino presidencial para el economista.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas
    21 DE ABRIL DEL 2026 PUNTO DE PRENSA DE LA BANCADA DEL PARTIDO DE LA GENTE. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    El despacho de la megarreforma por el Senado no dejó tranquilos a todos en el oficialismo.

    Parte de las modificaciones realizadas en la Cámara Alta no convencen en el Partido de la Gente (PDG), colectividad que alcanzó un acuerdo con el gobierno para aprobar la iniciativa en su primer trámite en la Cámara de Diputados y, por lo mismo, algunos de sus diputados han anticipado un eventual rechazo de algunas normas en la votación del próximo martes.

    El tema no es menor, considerando que se trata de 14 votos clave para que el gobierno evite una eventual comisión mixta y se alargue la tramitación del proyecto. En ese contexto, en el oficialismo no han dudado en subir la presión e, incluso, llaman a no privilegiar acuerdos con el partido liderado por Franco Parisi.

    El ruido en el sector venía incluso antes de la votación en el Senado. Y es que el miércoles, unas horas antes de que se votara en particular, fue el propio Parisi quien adelantó que van a haber puntos "que van a pasar sí o sí a la comisión mixta”.

    “Yo creo que el último que se incluyó, anatocismo, eso va a pasar a comisión mixta. Fue el último punto que se incorporó en la Cámara de Diputados. Va a haber una discusión no menor, pero quizás pase la invariabilidad tributaria y la compensación que se quiere dar por la no implementación de un proyecto por razones medioambientales. Yo creo que ahí van a estar las tres claves”, apuntó.

    Durante este viernes, el jefe de bancada del partido, Juan Marcelo Valenzuela, reforzó esa postura. “Nosotros no estamos en la lógica de moneda de cambio. Nosotros logramos un entendimiento en el primer trámite. Hoy día nos preocupa que el proyecto de pañales y medicamentos salga lo más fluido posible”, dijo en entrevista con radio Duna.

    Y adelantó: “Durante el trancurso del fin de semana nos vamos a reunir con toda la bancada para tomar un decisión (...). Tenemos que tener una conversación, porque han cambiado algunas cosas y ahí por supuesto que hay distintas miradas

    En concreto, en la bancada afirman que puntos como el que pone fin al anatocismo y la indemnización estatal a las inversiones rechazadas ambientalmente, no contarían con su respaldo, mientras que revisarán otros temas como los cambios en el Sence y la invariabilidad tributaria.

    A lo anterior, también se suma la solictud de que avance la tramitación del proyecto que busca reembolsar el IVA a la compra de pañales y medicamentos, iniciativa que fue clave para que la colectividad aprobara la megarreforma.

    En ese contexto, la primera en llamar la atención fue la secretaria general de Renovación Nacional (RN), Katherine Martorell. “Ellos (el PDG) son muy hábiles. Me gustaría que el gobierno negociara con toda la oposición de igual manera y con la misma intensidad, que no privilegie a ninguno (...). Que la búsqueda de acuerdos sea de la misma forma con todos”, aseguró en el podcast “Cómo te lo explico”, transmitido por La Tercera.

    Martorell planteó el tema porque, a su juicio, privilegiar a esa colectividad favorece a Parisi de cara a las futuras elecciones. De hecho, esa es la principal preocupación que hay entre algunos personeros del sector. Por lo mismo, advierten que si bien no pueden prescindir del PDG -ya que necesitan de sus votos-, el Ejecutivo debe equilibrar la relevancia que le entrega y evitar posicionarlos como los actores clave en cada discusión. De lo contrario, añaden las mismas fuentes, serán ellos quienes capitalicen de cara a futuros comicios.

    La vicrepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN), también abordó el tema.

    Políticamente es bien inentendible que un partido que estuvo dispuesto a dar sus votos a cambio de un proyecto como es el del IVA a los remedios y pañales, hoy día esté poniendo en duda su aprobación al mismo proyecto que apoyaron en su momento. Por lo demás, habrán llegado a un acuerdo con el gobierno, pero los parlamentarios mantenemos libertad hasta el final. Entonces es un sin sentido que arriesgar ambas iniciativas”, planteó a La Tercera.

    Y agregó: “Esto reafirma lo que planteó nuestra secretaria general, Katherine Martorell. Al parecer el PDG no es un conglomerado confiable para negociar”.

    10-04-2026 XIMENA OSSANDON FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    En el sector, de hecho, algunos recuerdan que en su momento, cuando la megarreforma estaba empezando su tramitación, varios llamaron a privilegiar acuerdos con los partidos del Socialismo Democrático. Entre ellos, los presidentes de RN, Evópoli y el Partido Republicano, Andrea Balladares, Luciano Cruz-Coke y Arturo Squella.

    Esto, despúes de que la bancada anunciara su rechazo a la idea de legislar la megarreforma pese a ya haber suscrito el acuerdo con La Moneda. Finalmente, fue Parisi quien salió a corrgir y aseguró que seguían en conversaciones con el gobierno.

    La decisión de apuntar contra el PDG, en todo caso, no la comparten todos en el sector.

    Me parece un mal momento para hacer llamados a no construir acuerdos con el PDG, considerando la relevancia del momento previo a la votación del proyecto de Reconstrucción. Además es bastante evidente que la capacidad de diálogo y coincidencia en distintas materias con ellos ha sido más concreto que con una oposición que hoy está siguiendo el mismo libreto del PC y el FA durante el segundo gobierno de Piñera”, dijo el senador de RN, Andrés Longton.

    El jefe de banacada de los republicanos, Benjamín Moreno, en tanto, sostuvo que “el PDG ha podido plantear sus temas de manera responsable (...). Más que estar pensando en con quién uno va privilegiando un acuerdo, creo que tenemos que ver el fondo de las propuestas más que pensar en determinados grupos políticos. Las cosas positivas no vienen exclusivamente de un sector”.

    14/05/2026 - BENJAMIN MORENO. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    En entrevista con radio Agricultura, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, aseguró que “acá hay un acuerdo con el gobierno. Yo no imagino a ninguna de las dos partes faltando al acuerdo porque a los dos les conviene y todavía este gobierno está empezando, asi que faltan muchas conversaciones para otros proyectos de ley. Yo creo que el PDG tiene que cumplir el acuerdo concurriendo con sus votos”.

    Es error transformar una discusión tan importante en una oportunidad para sacar ventajas políticas. Chile enfrenta desafíos enormes (...). Por eso, hoy el foco debe estar en construir acuerdos pensando en las personas y no en los cálculos partidistas", apuntó, por su parte, la diputada Marlene Pérez (Ind.-UDI)

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