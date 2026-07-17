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    Tráfico aéreo de pasajeros en Santiago continúa en picada y suma 11 meses a la baja

    En el sexto mes del año se contabilizaron un total de 1.874.140 pasajeros, lo que equivale a una caída de 5,3% en junio. En los que va del 2026, el tráfico cae 2,5%.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La caída del tráfico aéreo en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez (AMB) no se detiene. El flujo de pasajeros en el terminal aéreo de Santiago continúa con una mala racha, y cerró la primera mitad del año con niveles por debajo de lo observado durante el año pasado.

    De acuerdo a datos del Grupo ADP y de Vinci Airports, dos de las empresas que forman el concesionario del aeropuerto Nuevo Pudahuel, en el sexto mes del año se contabilizaron un total de 1.874.140 pasajeros, lo que equivale a una caída de 5,3% en junio.

    Este ha sido su peor desempeño desde noviembre del año pasado. En dicho mes del la caída fue de 9,2% influenciada por una paralización de pilotos en la principal línea aérea del país, Latam, que significó la suspensión de vuelos por cerca de dos semanas.

    El flujo de pasajeros en el aeropuerto de Santiago suma 11 meses a la baja, desde agosto del año pasado.

    En lo que va del año el tráfico aéreo en Santiago suma un total de 13.087.297, lo que significa una caída de 2,4% versus la primera mitad del 2025.

    Anteriormente, el CEO de Nuevo Pudahuel detalló a Pulso que los factores que están impulsando esta caída han sido tanto por el lado de la demanda como por el lado de la oferta. Entre estos: aviones detenidos por mantenimiento, el alza de precios de combustibles para aviones, y el desvío de tráfico de conexión hacia Argentina que ahora mantiene una política más abierta que en años anteriores.

    Al revisar el movimiento de aeronaves, se constató una disminución de 1% en junio, alcanzando 12.012, mientras que en el acumulado de los primeros 6 meses del año, se experimentó una contracción de 1,5% hasta los 80.374.

    Más sobre:TransporteTráfico aéreoNuevo PudahuelAeropuerto

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