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    El dólar registra fuerte alza y se instala cerca de sus niveles más altos del año

    El peso chileno también se veía afectado por el cobre, cuyo precio anota una caída de más de 1% en el Comex, de Nueva York, aunque mantiene los US$ 6 por libra.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Santiago, 19 de diciembre 2024. Dolar abri este jueves con una fuerte alza que sobrepaso los 1.000 pesos, en medio de un retroceso del cobre. Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

    El dólar arranca la jornada post feriado con un fuerte aumento que lo sitúa cerca de sus niveles más altos del año en un contexto de aversión al riesgo en la mayoría de los grandes mercados del, mundo.

    La divisa estadounidense experimenta un salto de 0,94% ($ 8,70) en las primeras operaciones del día hasta los 937,21, cerca del máximo anual de $ 941 que marcó el 27 de marzo, de acuerdo a los registros de Tradingview.

    Y tal como en esos días, el conflicto en Medio Oriente vuelve a afectar el ánimo de los inversionistas luego de los nuevos ataques de Estados Unidos sobre Irán que amenazas una vez más el frágil acuerdo de alto al fuego firmado a mediados de junio.

    En ese contexto, los precios del petróleo Brent superaban la barrera de los US$ 86, mientras que el dollar index -que mide a la divisa estadounidense frente a una canasta de monedas como el euro, la libra y el yen- sube 0,11%, superando una vez más el umbral de los 100 puntos.

    El peso chileno también se veía afectado por el cobre, cuyo precio anota una caída de más de 1% en el Comex, de Nueva York, pese a la incertidumbre generada por el efecto de los temporales en la producción en el país.

    La posibilidad de que los bancos centrales mantengan tasas de interés elevadas durante más tiempo también pesa sobre las perspectivas de demanda para los metales industriales.

    Baja del cobre afecta al peso chileno en su paridad con el dólar.

    “No obstante, las pérdidas del cobre han sido parcialmente contenidas por las preocupaciones sobre la oferta, luego de que un fuerte temporal afectara operaciones e infraestructura en Chile, el principal”, dijo Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB.

    Sepúlveda Soto, analista jefe de Admirals Latinoamérica, comentó que la caída del cobre golpea directamente al peso, ya que reduce las expectativas de ingreso de divisas.

    “Aunque el metal mantiene cierto soporte por riesgos de oferta, como daños asociados a tormentas en Chile, menor producción de Antofagasta y advertencias de BHP sobre producción futura, en el corto plazo domina el temor por menor demanda global”, afirmó el experto.

    Al tema del Medio Oriente se suman los renovados temores sobre las empresas tecnológicas, particularmente de semiconductores e inteligencia artificial, las cuales se ven expresadas en la fuerte caída del Nasdaq.

    Más sobre:DólarMercadosPetróleoCobreAccionesMedio Oriente

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