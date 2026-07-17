Acciones de SpaceX se hunden a nuevos mínimos luego del fallido lanzamiento su cohete Starship

Las acciones de SpaceX se hundían a nuevos mínimos, un día después de que la compañía abortara a último segundo una prueba de lanzamiento de su cohete Starship, en medio de una jornada bursátil volátil tras su reciente debut en bolsa.

La compañía aeroespacial tenía previsto lanzar su mega cohete Starship dentro de una ventana de 90 minutos a las 17:45 horas del jueves en Texas, pero una falla en la ignición de los motores obligó a SpaceX a cancelar el despegue.

“Algunos de los motores no encendieron, lo que gatilló un aborto automático del lanzamiento”, señaló el fundador y multimillonario Elon Musk en una publicación en X.

“Ahora estamos descargando el propelente. La próxima ventana de lanzamiento sería en algunos días más, esperamos”, agregó en el post de la empresa que también es parte de sus dominios.

Some of the engines didn’t start, triggering an automatic launch abort.



Now offloading propellant.



Next launch attempt hopefully in a few days. — Elon Musk (@elonmusk) July 16, 2026

SpaceX registraba una caída de 4,34% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street, hasta los US$ 125.

Musk agregó posteriormente en otra publicación que se reemplazarán 2 motores Raptor y que un nuevo intento de lanzamiento está programado para comienzos de la próxima semana.

Qué pasó desde la histórica salida a bolsa

Los inversionistas están observando con más atención las pruebas de cohetes de la compañía después de que esta recaudara US$ 85.700 millones en junio, en la mayor oferta pública inicial (IPO) de la historia, con acciones valorizadas en US$135 cada una.

Elon Musk, fundador de SpaceX.

Las acciones de SpaceX han subido y caído de forma pronunciada desde su debut en el mercado bursátil. De acuerdo a los registros de Tradingview, el papel acumula una caída de 12,59% desde su debut.

Esta fue la primera prueba de vuelo de la Starship V3 desde su IPO.

Un intento anterior en mayo había fallado, tras enviar la etapa superior de Starship hacia el Océano Índico. El booster Super Heavy no logró un aterrizaje controlado en el Golfo de México, luego de que cinco de sus 33 motores Raptor fallaran al intentar reencender.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó una investigación sobre el incidente y el lunes autorizó a la compañía a continuar con sus pruebas de vuelo.