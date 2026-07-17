SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Acciones de SpaceX se hunden a nuevos mínimos luego del fallido lanzamiento su cohete Starship

    La compañía aeroespacial tenía previsto lanzar su mega cohete Starship dentro de una ventana de 90 minutos a las 17:45 horas del jueves en Texas, pero una falla en la ignición de los motores obligó a SpaceX a cancelar el despegue.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Los cohetes Starship de SpaceX.

    Las acciones de SpaceX se hundían a nuevos mínimos, un día después de que la compañía abortara a último segundo una prueba de lanzamiento de su cohete Starship, en medio de una jornada bursátil volátil tras su reciente debut en bolsa.

    La compañía aeroespacial tenía previsto lanzar su mega cohete Starship dentro de una ventana de 90 minutos a las 17:45 horas del jueves en Texas, pero una falla en la ignición de los motores obligó a SpaceX a cancelar el despegue.

    “Algunos de los motores no encendieron, lo que gatilló un aborto automático del lanzamiento”, señaló el fundador y multimillonario Elon Musk en una publicación en X.

    “Ahora estamos descargando el propelente. La próxima ventana de lanzamiento sería en algunos días más, esperamos”, agregó en el post de la empresa que también es parte de sus dominios.

    SpaceX registraba una caída de 4,34% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street, hasta los US$ 125.

    Musk agregó posteriormente en otra publicación que se reemplazarán 2 motores Raptor y que un nuevo intento de lanzamiento está programado para comienzos de la próxima semana.

    Qué pasó desde la histórica salida a bolsa

    Los inversionistas están observando con más atención las pruebas de cohetes de la compañía después de que esta recaudara US$ 85.700 millones en junio, en la mayor oferta pública inicial (IPO) de la historia, con acciones valorizadas en US$135 cada una.

    Elon Musk, fundador de SpaceX.

    Las acciones de SpaceX han subido y caído de forma pronunciada desde su debut en el mercado bursátil. De acuerdo a los registros de Tradingview, el papel acumula una caída de 12,59% desde su debut.

    Esta fue la primera prueba de vuelo de la Starship V3 desde su IPO.

    Un intento anterior en mayo había fallado, tras enviar la etapa superior de Starship hacia el Océano Índico. El booster Super Heavy no logró un aterrizaje controlado en el Golfo de México, luego de que cinco de sus 33 motores Raptor fallaran al intentar reencender.

    La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó una investigación sobre el incidente y el lunes autorizó a la compañía a continuar con sus pruebas de vuelo.

    Lee también:

    Más sobre:AccionesBOlsasSpaceXElon Musk

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Violento turbazo en La Cisterna: sujetos amenazaron con armas de fuego a adulta mayor

    Qué es y en qué consiste el modelo alemán Mittelstand que proponen aplicar en Chile

    Orrego advierte por tres campamentos en la RM con riesgo de remoción de masa y enfatiza: “Nos queda mucha agua por caer”

    Kast llama a “no dilatar más” megarreforma: “Esperamos contar con un apoyo transversal en la Cámara el día martes”

    Ministro Rabat encabezó reunión de emergencia en Copiapó por sistema frontal

    Irán reivindica un ataque contra una importante base de Estados Unidos en Qatar

    Lo más leído

    1.
    Megarreforma: Donaciones y crédito al empleo parten de inmediato y exención de contribuciones para adultos mayores en enero del 2027

    Megarreforma: Donaciones y crédito al empleo parten de inmediato y exención de contribuciones para adultos mayores en enero del 2027

    2.
    Sodimac anuncia cierre de tienda en Mallplaza Los Dominicos: será reemplazado por Pricesmart

    Sodimac anuncia cierre de tienda en Mallplaza Los Dominicos: será reemplazado por Pricesmart

    3.
    Sebastián Dávalos lanza nueva ofensiva contra Gonzalo Vial Concha y pide revocar sentencia que desestima indemnización

    Sebastián Dávalos lanza nueva ofensiva contra Gonzalo Vial Concha y pide revocar sentencia que desestima indemnización

    4.
    CDE responde demanda de pesquera Camanchaca: “Imponer indemnizaciones por cada cambio normativo impediría el progreso social”

    CDE responde demanda de pesquera Camanchaca: “Imponer indemnizaciones por cada cambio normativo impediría el progreso social”

    5.
    Enap ve más allá del negocio de la refinación y se alista para el potencial “gigantesco” de Magallanes en data centers

    Enap ve más allá del negocio de la refinación y se alista para el potencial “gigantesco” de Magallanes en data centers

    6.
    Con megarreforma aprobada, a Hacienda le faltan unos US$13 mil millones entre 2027 y 2030 para cumplir meta de déficit fiscal

    Con megarreforma aprobada, a Hacienda le faltan unos US$13 mil millones entre 2027 y 2030 para cumplir meta de déficit fiscal

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvias, marejadas, nevadas y más: los fenómenos que trae el sistema frontal en Chile

    Lluvias, marejadas, nevadas y más: los fenómenos que trae el sistema frontal en Chile

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Cómo el consumo de café puede reducir el riesgo de cáncer de hígado, según una investigación

    Cómo el consumo de café puede reducir el riesgo de cáncer de hígado, según una investigación

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este viernes 17 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este viernes 17 de julio: toda la red está operativa

    Temblor hoy, viernes 17 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 17 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Declaran alerta roja en comuna de Arauco por riesgo de desborde del río Pichilo

    Declaran alerta roja en comuna de Arauco por riesgo de desborde del río Pichilo

    Orrego advierte por tres campamentos en la RM con riesgo de remoción de masa y enfatiza: “Nos queda mucha agua por caer”
    Chile

    Orrego advierte por tres campamentos en la RM con riesgo de remoción de masa y enfatiza: “Nos queda mucha agua por caer”

    Kast llama a “no dilatar más” megarreforma: “Esperamos contar con un apoyo transversal en la Cámara el día martes”

    Ministro Rabat encabezó reunión de emergencia en Copiapó por sistema frontal

    Qué es y en qué consiste el modelo alemán Mittelstand que proponen aplicar en Chile
    Negocios

    Qué es y en qué consiste el modelo alemán Mittelstand que proponen aplicar en Chile

    Acciones de SpaceX se hunden a nuevos mínimos luego del fallido lanzamiento su cohete Starship

    Petróleo trepa a máximos en más de un mes y empieza a mirar la barrera de los US$ 90 por Medio Oriente

    El extraño efecto de una pastilla falsa que mejoró la memoria de los pacientes en un estudio
    Tendencias

    El extraño efecto de una pastilla falsa que mejoró la memoria de los pacientes en un estudio

    Cómo el ejercicio puede “reconfigurar” el corazón y los nervios que lo regulan, según un estudio

    Tu mano dominante podría no estar determinada al nacer, según un estudio

    ¿Con los premios del Mundial? La lujosa compra de Neymar después del fracaso de Brasil
    El Deportivo

    ¿Con los premios del Mundial? La lujosa compra de Neymar después del fracaso de Brasil

    La profunda dicotomía de Inglaterra: con la mejor liga del mundo, pero una selección que no gana un trofeo hace 60 años

    ¿Por qué no hubo Finalissima entre Argentina y España? La razón que canceló el partido que ahora se jugará en el Mundial

    Review de Lenovo Legion Pro 7: el nuevo laptop gamer
    Tecnología

    Review de Lenovo Legion Pro 7: el nuevo laptop gamer

    Esta batería portátil puede mantener tus celulares y notebooks funcionando sin luz

    Australia promulgará leyes para regular la IA y sus centros de datos: esto se sabe de la medida

    La última noche de Billie Holiday: sola, enferma y bajo vigilancia policial
    Cultura y entretención

    La última noche de Billie Holiday: sola, enferma y bajo vigilancia policial

    Cómo Zendaya consiguió el papel de Atenea en La Odisea y el rol que jugó Tom Holland

    Para frenar “imprecisas y flagrantes falsedades”: representante de Sam Neill dio a conocer la causa de muerte del actor

    Irán reivindica un ataque contra una importante base de Estados Unidos en Qatar
    Mundo

    Irán reivindica un ataque contra una importante base de Estados Unidos en Qatar

    Iván Garzón, politólogo colombiano: “La decisión de De la Espriella de eliminar al Comisionado para la Paz es una puesta en escena del juicio público de castigo al gobierno de Petro”

    China pide a Trump que deje de formular “acusaciones sin base alguna” tras denuncia de injerencia electoral

    La segunda vida que encontró en el agua
    Paula

    La segunda vida que encontró en el agua

    ¿Y si en vez de escuchar los latidos, escuchamos a las mujeres?

    Scones familiares