Cambios en algunas rutas de buses y Metro con velocidad reducida: De Grange informa sobre el estado del transporte en la RM

Intensas lluvias se han dejado sentir en toda la Región Metropolitana (RM) en las últimas 24 horas. El sistema frontal azota con fuerza gran parte del país y se espera que en los próximos días las precipitaciones y los vientos continúen.

En ese marco, se han registrado algunos estragos en las rutas, lo que ha dificultado el traslado de vehículos. Así lo informó el biministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange.

En diálogo con Tele13 Radio, el biministro aseguró que el transporte público está funcionando, aunque “hay dificultades”. “Hay algunos caminos específicos que han implicado rerruteos de buses hoy día en la mañana” , sostuvo.

Respecto a Metro de Santiago, informó que “funciona con una velocidad un poco menor, esperemos que no haya interrupciones adicionales generadas por el sistema de lluvia”.

En cuanto al servicio de Tren Nos, destacó que “también está operando con relativa normalidad. En este caso no ha habido, hasta el momento, fenómenos que alteren en forma sustantiva, no obstante el nivel de oferta en términos agregados se ha reducido un poco".

El biministro dijo esperar que los viajes particulares en la región, concretamente en la provincia de Santiago, “sean menores”.

En ese sentido, hizo un llamado a “evitar desplazamientos innecesarios en la medida de lo posible, evitar aquellos pasos que evidentemente están en riesgo de ser inundados, mantenerse alejados de las riberas fluviales y de las quebradas, y tratar de estar informado y seguir las recomendaciones entregadas por las autoridades en las distintas regiones”.

Estado de las telecomunicaciones

El ministro señaló que las telecomunicaciones pueden verse afectadas por las condiciones climáticas, particularmente por los cortes de suministro eléctrico que generan los fuertes vientos.

En esa línea, informó que se han registrado cortes de luz. “Ayer llegaron a 600 mil hogares en todo el país sin suministro eléctrico producto o atribuible a las condiciones climáticas”.

“ Eso (cortes de luz), de alguna manera, te repercute a las pocas horas sobre el tema de telecomunicaciones. Recordemos que afecta la fibra óptica, puede afectar también las comunicaciones vía Wi-Fi, todo lo que es digital y no digital directamente ”.

No obstante, el ministro aseguró que el sistema eléctrico ha sido repuesto en gran parte de los sectores afectados y afirmó que se está realizando un trabajo constante para resguardar el servicio.