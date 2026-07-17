SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Cambios en algunas rutas de buses y Metro con velocidad reducida: De Grange informa sobre el estado del transporte en la RM

    El biministro señaló que, producto del sistema frontal, las telecomunicaciones también podrían verse afectadas. No obstante, destacó que se está realizando un trabajo constante para resguardar los servicios.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Intensas lluvias se han dejado sentir en toda la Región Metropolitana (RM) en las últimas 24 horas. El sistema frontal azota con fuerza gran parte del país y se espera que en los próximos días las precipitaciones y los vientos continúen.

    En ese marco, se han registrado algunos estragos en las rutas, lo que ha dificultado el traslado de vehículos. Así lo informó el biministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange.

    En diálogo con Tele13 Radio, el biministro aseguró que el transporte público está funcionando, aunque “hay dificultades”. “Hay algunos caminos específicos que han implicado rerruteos de buses hoy día en la mañana”, sostuvo.

    Respecto a Metro de Santiago, informó que “funciona con una velocidad un poco menor, esperemos que no haya interrupciones adicionales generadas por el sistema de lluvia”.

    En cuanto al servicio de Tren Nos, destacó que “también está operando con relativa normalidad. En este caso no ha habido, hasta el momento, fenómenos que alteren en forma sustantiva, no obstante el nivel de oferta en términos agregados se ha reducido un poco".

    El biministro dijo esperar que los viajes particulares en la región, concretamente en la provincia de Santiago, “sean menores”.

    En ese sentido, hizo un llamado a “evitar desplazamientos innecesarios en la medida de lo posible, evitar aquellos pasos que evidentemente están en riesgo de ser inundados, mantenerse alejados de las riberas fluviales y de las quebradas, y tratar de estar informado y seguir las recomendaciones entregadas por las autoridades en las distintas regiones”.

    Estado de las telecomunicaciones

    El ministro señaló que las telecomunicaciones pueden verse afectadas por las condiciones climáticas, particularmente por los cortes de suministro eléctrico que generan los fuertes vientos.

    En esa línea, informó que se han registrado cortes de luz. “Ayer llegaron a 600 mil hogares en todo el país sin suministro eléctrico producto o atribuible a las condiciones climáticas”.

    Eso (cortes de luz), de alguna manera, te repercute a las pocas horas sobre el tema de telecomunicaciones. Recordemos que afecta la fibra óptica, puede afectar también las comunicaciones vía Wi-Fi, todo lo que es digital y no digital directamente”.

    No obstante, el ministro aseguró que el sistema eléctrico ha sido repuesto en gran parte de los sectores afectados y afirmó que se está realizando un trabajo constante para resguardar el servicio.

    Más sobre:Sistema frontalTemporalLouis de Grange

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Violento turbazo en La Cisterna: sujetos amenazaron con armas de fuego a adulta mayor

    Qué es y en qué consiste el modelo alemán Mittelstand que proponen aplicar en Chile

    Orrego advierte por tres campamentos en la RM con riesgo de remoción de masa y enfatiza: “Nos queda mucha agua por caer”

    Kast llama a “no dilatar más” megarreforma: “Esperamos contar con un apoyo transversal en la Cámara el día martes”

    Ministro Rabat encabezó reunión de emergencia en Copiapó por sistema frontal

    Irán reivindica un ataque contra una importante base de Estados Unidos en Qatar

    Lo más leído

    1.
    Imputado relató ante la Fiscalía cómo la oficina parlamentaria del exdiputado Lavín se transformó en un call center electoral

    Imputado relató ante la Fiscalía cómo la oficina parlamentaria del exdiputado Lavín se transformó en un call center electoral

    2.
    “Plantado” por Benjamín Vicuña Mackenna y famoso por su “sangre de dragón”: el mítico árbol del cerro Santa Lucía

    “Plantado” por Benjamín Vicuña Mackenna y famoso por su “sangre de dragón”: el mítico árbol del cerro Santa Lucía

    3.
    Sistema frontal deja tres fallecidos, 76 damnificados y más de 400 viviendas afectadas

    Sistema frontal deja tres fallecidos, 76 damnificados y más de 400 viviendas afectadas

    4.
    Detienen en Magallanes a Pedro Macheo Raimán, prófugo vinculado al homicidio de Moisés Orellana

    Detienen en Magallanes a Pedro Macheo Raimán, prófugo vinculado al homicidio de Moisés Orellana

    5.
    Cámara aprueba por unanimidad bono único de 30 mil pesos por hijo y pasará a segundo trámite al Senado

    Cámara aprueba por unanimidad bono único de 30 mil pesos por hijo y pasará a segundo trámite al Senado

    6.
    Sistema frontal en Chile, EN VIVO: sigue las lluvias, alertas de Senapred, cortes de luz y el estado de rutas

    Sistema frontal en Chile, EN VIVO: sigue las lluvias, alertas de Senapred, cortes de luz y el estado de rutas

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvias, marejadas, nevadas y más: los fenómenos que trae el sistema frontal en Chile

    Lluvias, marejadas, nevadas y más: los fenómenos que trae el sistema frontal en Chile

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Cómo el consumo de café puede reducir el riesgo de cáncer de hígado, según una investigación

    Cómo el consumo de café puede reducir el riesgo de cáncer de hígado, según una investigación

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este viernes 17 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este viernes 17 de julio: toda la red está operativa

    Temblor hoy, viernes 17 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 17 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Declaran alerta roja en comuna de Arauco por riesgo de desborde del río Pichilo

    Declaran alerta roja en comuna de Arauco por riesgo de desborde del río Pichilo

    Cambios en algunas rutas de buses y Metro con velocidad reducida: De Grange informa sobre el estado del transporte en la RM
    Chile

    Cambios en algunas rutas de buses y Metro con velocidad reducida: De Grange informa sobre el estado del transporte en la RM

    Violento turbazo en La Cisterna: sujetos amenazaron con armas de fuego a adulta mayor

    Orrego advierte por tres campamentos en la RM con riesgo de remoción de masa y enfatiza: “Nos queda mucha agua por caer”

    Qué es y en qué consiste el modelo alemán Mittelstand que proponen aplicar en Chile
    Negocios

    Qué es y en qué consiste el modelo alemán Mittelstand que proponen aplicar en Chile

    Acciones de SpaceX se hunden a nuevos mínimos luego del fallido lanzamiento su cohete Starship

    Petróleo trepa a máximos en más de un mes y empieza a mirar la barrera de los US$ 90 por Medio Oriente

    El extraño efecto de una pastilla falsa que mejoró la memoria de los pacientes en un estudio
    Tendencias

    El extraño efecto de una pastilla falsa que mejoró la memoria de los pacientes en un estudio

    Cómo el ejercicio puede “reconfigurar” el corazón y los nervios que lo regulan, según un estudio

    Tu mano dominante podría no estar determinada al nacer, según un estudio

    ¿Con los premios del Mundial? La lujosa compra de Neymar después del fracaso de Brasil
    El Deportivo

    ¿Con los premios del Mundial? La lujosa compra de Neymar después del fracaso de Brasil

    La profunda dicotomía de Inglaterra: con la mejor liga del mundo, pero una selección que no gana un trofeo hace 60 años

    ¿Por qué no hubo Finalissima entre Argentina y España? La razón que canceló el partido que ahora se jugará en el Mundial

    Review de Lenovo Legion Pro 7: el nuevo laptop gamer
    Tecnología

    Review de Lenovo Legion Pro 7: el nuevo laptop gamer

    Esta batería portátil puede mantener tus celulares y notebooks funcionando sin luz

    Australia promulgará leyes para regular la IA y sus centros de datos: esto se sabe de la medida

    La última noche de Billie Holiday: sola, enferma y bajo vigilancia policial
    Cultura y entretención

    La última noche de Billie Holiday: sola, enferma y bajo vigilancia policial

    Cómo Zendaya consiguió el papel de Atenea en La Odisea y el rol que jugó Tom Holland

    Para frenar “imprecisas y flagrantes falsedades”: representante de Sam Neill dio a conocer la causa de muerte del actor

    Irán reivindica un ataque contra una importante base de Estados Unidos en Qatar
    Mundo

    Irán reivindica un ataque contra una importante base de Estados Unidos en Qatar

    Iván Garzón, politólogo colombiano: “La decisión de De la Espriella de eliminar al Comisionado para la Paz es una puesta en escena del juicio público de castigo al gobierno de Petro”

    China pide a Trump que deje de formular “acusaciones sin base alguna” tras denuncia de injerencia electoral

    La segunda vida que encontró en el agua
    Paula

    La segunda vida que encontró en el agua

    ¿Y si en vez de escuchar los latidos, escuchamos a las mujeres?

    Scones familiares