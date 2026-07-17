Meteorología emite aviso por probables tormentas eléctricas para la Región Metropolitana y otras regiones de la zona central

Desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitieron un aviso por probables tormentas eléctricas para la zona central del país.

Según informaron, el aviso se extenderá desde la mañana de este viernes 17 de julio hasta horas de la noche.

En cuanto a las zonas afectadas, estas corresponden a las regiones de Coquimbo (litoral, cordillera costa), Valparaíso (litoral, cordillera costa), Metropolitana (cordillera costa) y O’Higgins (litoral).

Cabe recordar que junto con este aviso, desde la DMC también mantienen activa una alarma por precipitaciones intensas desde la región de Coquimbo a la Región de O’Higgins, y otra por precipitaciones intensas en la provincia de Huasco.