Bachelet llega a África en su despliegue por la ONU y concreta cita con líder de Liberia

La expresidenta Michelle Bachelet continúa su despliegue internacional en su carrera por la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), lo que ahora la tiene en África.

La otrora dos veces jefa de Estado chilena, en esta nueva etapa de su gira, concretó una cita con el Presidente de Liberia, Joseph Boakai.

La exmandataria, en su visita al país de la costa oeste africana, también se reunió con la canciller (s), Ethel Davis.

El paso de Bachelet por dicha nación responde a su afán de concretar citas con las 15 naciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y así convertirse en la favorita en la carrera por la Secretaría General para suceder a António Guterres.

Liberia es uno de los diez miembros no permanentes de la instancia de las Naciones Unidas, que no tienen poder de veto. A diferencia de los cinco integrantes permanentes del Consejo de Seguridad: Estados Unidos, Francia, Inglaterra, China y Rusia. De ellos, solo le resta una cita con el país norteamericano.

Previo a su llegada a África, la también ex alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU se desplegó por Medio Oriente, con reuniones claves en Bahréin y Pakistán. Ambos países también son miembros no permanentes del Consejo de Seguridad.

Antes también tuvo encuentros con Grecia, Letonia, Colombia y Panamá. Además, sostuvo una conversación telefónica con la primera ministra de Noruega, Mette Frederiksen

La candidata chilena a la ONU, además, se prepara para un nuevo frente a frente con los demás postulantes al máximo cargo del organismo multilateral. Estos son Rafael Grossi (Argentina), Rebeca Grynspan (Costa Rica), María Fernanda Espinosa (Ecuador), Macky Sall (expresidente de Senegal) y Carolyn Rodrigues-Birkett (Guyana).

El debate -el tercero en que participará Bachelet en su cruzada- será el próximo 23 de julio, en Nueva York.