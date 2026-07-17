Dichos de Martorell (RN) reabren debate por tensa relación entre Chile Vamos y el Partido Republicano

La entrevista de la secretaria general de RN, Katherine Martorell, en el podcast “Cómo te lo explico” de La Tercera, dio que hablar en la derecha. Esto, debido a que la exsubsecretaria revivió el debate por la tensa relación que existe en el oficialismo entre Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) y el Partido Republicano, la que incluso obligó hace algunas semanas a intervenir al propio Presidente José Antonio Kast.

En el podcast, Martorell advirtió de un posible quiebre con el Partido Republicano y Chile Vamos si los republicanos siguen con sus críticas: “Podemos querer estar con quien nos valore”. Además, dijo que parlamentarios de RN han sido víctimas de la política de cancelación de los republicanos, y sostuvo que “ cuando a ti te atacan y te atacan permanentemente, tienes que tener cuidado, porque nosotros somos un partido grande y un partido que puede reaccionar . Y si reaccionamos todos juntos, porque somos unidos y somos una familia diversa, pero familia, y puede ser muy complejo para el que sea que se pare al frente”.

Las diferencias entre ambos bloques se han producido por varios hitos. Por ejemplo, la fallida acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau que dividió a las derechas. Ello llevó a que dirigentes republicanos como la diputada Stephanie Jéldrez hablara de la “derechita cobarde”. Luego, algunos diputados republicanos sostuvieron que sus “aliados naturales” eran los libertarios y no Chile Vamos. Otro episodio fue que la UDI, RN y Evópoli tomaran distancia de un proyecto de indulto general levantado por los republicanos. Fue en ese contexto que el Presidente Kast debió intervenir para aplacar las controversias. El mandatario citó a los presidentes de partido a una reunión en La Moneda y a bilaterales en Cerro Castillo para calmar los ánimos.

El presidente de Evópoli y senador Luciano Cruz-Coke. Foto: Pablo Vásquez / La Tercera. Pablo Vásquez R.

En esa línea es que los principales dirigentes de Chile Vamos salieron a respaldar los dichos de la secretaria general de RN y a hacer un llamado a la calma. El presidente de Evópoli, el senador Luciano Cruz-Coke, dijo que “el problema nunca ha sido con el Partido Republicano, ni con el Presidente de la República, ni con el timonel del partido, el senador Arturo Squella. Ha sido muy cordial la relación. De pronto hay algunos dirigentes que han estado en campaña y han abusado de la lógica de la derechita cobarde que les rindió electoralmente, y han tratado de proseguir con ese absurdo ”.

De todas maneras, el parlamentario se distanció de la idea de separar aguas con los republicanos. “Como lo he dicho en otras ocasiones, yo apuesto a que tengamos un acuerdo político amplísimo como el que convocó el Presidente Kast, desde los concertacionistas hasta el Partido Nacional Libertario, para tener dos o tres gobiernos”.

En ese sentido Cruz-Coke concluyó que “ahondar en una pelea infantil y pueril no tiene mucho sentido (...) Apuesto porque Chile Vamos y republicanos encuentren la capacidad para acordar diferencias ”.

El secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma. Foto: Dedvi Missene / La Tercera. Dedvi Missene

Desde la UDI, el secretario general de esa tienda, Juan Antonio Coloma, dijo que “ gobernar es difícil y para lograrlo se necesita que todos pongamos el mayor de los esfuerzo de nuestra parte . No soy partidario de insultos ni de amenazas. Hago un llamado a poner todo de nuestra parte para enfocarnos en lo que realmente importa, solucionar los problemas de los chilenos, en especial los temas de seguridad, desempleo, crecimiento económico y en estos días, prepararnos para enfrentar de la mejor forma posible el frente de mal tiempo”.

La diputada y vicepresidenta de RN, Ximena Ossandón. Foto: Mario Téllez / La Tercera. MARIO TELLEZ

En RN la vicepresidenta de la directiva y diputada, Ximena Ossandón reforzó el mensaje de Martorell: “Estas críticas se las presentamos al Presidente Kast durante la cena, el martes en Cerro Castillo. Él fue muy receptivo y se comprometió a hacerse cargo del tema. Todos tenemos interés real de que al gobierno y que Chile recupere la senda del crecimiento y del orden. Pero las formas son importantes”.

En respuesta al podcast, el jefe de bancada de los diputados republicanos, Benjamín Moreno, dijo: “Tenemos una muy buena relación con los partidos del oficialismo. Y vamos a ir mejorando aún más”.

La tensión entre ambas fuerzas se da en un contexto en que la megarreforma -principal iniciativa del Ejecutivo- ya pasó su segundo trámite constitucional en el Senado tras una maratónica votación en particular, y ahora se apresta a retomar a la Cámara de Diputadas y Diputados en su tercer trámite, donde de nuevo se pondrá a prueba la armonía entre las derechas.