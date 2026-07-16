Alejandro Tabilo vuelve a los triunfos y se instala en los cuartos de final del ATP de Bastad

Alejandro Tabilo se reencontró con las victorias este jueves en el ATP de Bastad, Suecia. El chileno consiguió imponerse en tres sets de 6-4, 6(5)-7 y 6-4 al argentino Lautaro Midón después de dos horas y 45 minutos de competencia. Con este resultado, además, la raqueta nacional consiguió cortar una seguidilla de cuatro caídas consecutivas en el circuito.

Tras un inicio cómodo del partido para ambos tenistas, el juego comenzó a disputarse con todo a partir del cuarto juego. En esa instancia, el chileno consiguió marcar el primer quiebre del partido que lo dejó arriba por 3-1.

No obstante, Midón consiguió recuperarlo de inmediato en el siguiente. El intercambio de quiebres se extendió hasta el séptimo game, donde el partido finalmente se emparejó.

El momento clave del partido, entonces se registró en el décimo juego. Midón tuvo problemas para cerrar su servicio y Tabilo se las arregló para alcanzar el quiebre en la primera ocasión que tuvo para llevarse el punto y el primer set por 6-4.

En la segunda manga Tabilo siguió metiendo presión. En el cuarto juego tuvo dos chances de quiebre que fueron salvadas por el transandino. La dinámica se repitió en el octavo game con el mismo resultado.

Solo en el 11° juego Midón tuvo una chance de complicar a la raqueta chilena, llegando a estar con una ventaja de 15-40 que no consiguió cerrar, por lo que el set debió definirse a través del tie break.

En esta instancia, Midón acabó siendo el más regular y terminó igualando el partido al cerrar por 7-6(5).

Ya en la manga definitiva, ambos tenistas tuvieron un nuevo intercambio de quiebres en el cuarto y quinto juego. El partido acabó definiéndose en el noveno game. Tabilo estuvo 0-40 arriba y, si bien el argentino salvó dos chances, la tercera fue la que aprovechó Jano para tomar la ventaja necesaria que le permitió cerrar el set y el partido con un nuevo 6-4.

Ahora, por los cuartos de final, Alejandro Tabilo deberá enfrentar al también transandino Thiago Tirante quien viene de dejar en el camino al georgiano Nikoloz Basilashvili con parciales de 7-5, 3-6 y 6-4.