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    “El Mundial no es nuestro, pero las Malvinas sí”: el gobierno británico envía un potente mensaje y exige sanciones a Argentina

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Los jugadores de Argentina festejan ante Inglaterra (Xinhua/Xiao Yijiu). Xiao Yijiu

    “Es un partido más”, aseguró Lionel Scaloni en la previa. Su declaración, haya sido para quitarle presión a sus pupilos o para bajarle el perfil a una reconocida rivalidad que cuenta con varios capítulos, no pasó desapercibida. En ese sentido, la derrota de Inglaterra ante Argentina exetendió sus repercusiones.

    El Gobierno británico hizo un llamado a la FIFA para que investigue y aplique posibles sanciones a los jugadores transandinos que desplegaron un lienzo que tenía un mensaje que se explica por sí mismo: “Las Malvinas son argentinas”.

    El significativo gesto fue más allá en una entrevista en zona mixta por parte de Leandro Paredes, que reivindicó la celebración: “Y serán siempre argentinas”, aseveró.

    “Es una parte triste de nuestra historia, para todos los involucrados. Y duele. Sabíamos que jugábamos también por ellos”, añadió el mediocampista.

    Los festejos de la Albiceleste generaron una reacción instantánea en Downing Street, calle londinense que alberga las residencias del primer ministro y del canciller de Hacienda.

    Peter Kyle, ministro de comercio del Reino Unido, instó al ente rector a realizar una investigación a fondo por un accionar que calificó como “totalmente inapropiado”.

    En tanto, un portavoz del primer ministro Keir Starmer señaló: “Uno de los principio básicos de la Copa del Mundo es que hay que separar la política del fútbol. Espero que la FIFA lleve adelante una investigación exhaustiva del tema”, indicó a The Guardian, asegurando que el jefe de gobierno “comparte su postura”.

    También envió un provocador y tajante mensaje que cruzó la cordillera: “Puede que la Copa del Mundo no sea nuestra, pero las Islas Malvinas sí lo son. Nuestro compromiso con las Malvinas jamás flaqueará”, aseguró.

    Por su parte, Nile Gardiner, exasesor de Margaret Thatcher, le reclamó al Gobierno británico que sancione a los futbolistas argentinos que compiten en la Premier y sostuvieron la bandera. “Todo jugador argentino en la Premier League inglesa que participó en esta fea exhibición anti-británica debería ser despojado de su visa de trabajo del Reino Unido. Debería haber tolerancia cero para esto”, sostuvo en X.

    Los posibles castigos a Argentina

    En la previa del encuentro, tanto la FIFA como las autoridades de seguridad de Estados Unidos remarcaron la prohibición de ingresar al estadio con banderas, lienzos, insignias o elementos que tuvieran contenido político. En este encuentro, por razones lógicas, el foco era frenar cualquier señal relacionada con las Islas Malvinas.

    El Código Disciplinario del ente rector, en su punto 13/C, asegura que “puede imponer sanciones disciplinarias” a cualquier jugador, federación o club que utilice un evento deportivo “para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva”.

    No obstante, los fanáticos argentinos lograron hacer ingreso con el paño que terminó en las manos de los futbolistas transandinos.

    Para que la federación, la selección o los jugadores transandinos sean sancionados, la FIFA de abrir un expediente que investigue el hecho, reúna los antecedentes y dicte castigos. Por lo que si bien, se podría iniciar dicho proceso en las próximas horas, es muy difícil que su resolución salga antes de la final con España (domingo 19 de julio, 15 horas).

    Pero si la organización que preside Gianni Infantino decide actuar, las sanciones contra los involucrados pueden ir desde partidos de suspensión para los futbolistas hasta millonarias multas para deportistas y federaciones respectivas.

    El antecedente más cercano en una cita planetaria se produjo en Rusia 2018. En el el triunfo de Suiza sobre Serbia (2-1), Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri celebraron sus goles realizando con sus manos la Águila Bicéfala, reconocido símbolo albanés (ambos tienen descendencia albanokosovar). Tras el reclamo de sus rivales, fueron obligados a pagar 10 mil francos suizos cada uno (en total, 23 millones de pesos chilenos).

    Más sobre:Mundial 2026MundialCopa del MundoFútbolFútbol InternacionalSelección de InglaterraSelección ArgentinaInglaterraArgentinaIslas Malvinas

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