“Chau, Inglaterra; la caballerosidad que venden la dejaron en Londres”: en argentina festinan con el pase a la final del Mundial

La victoria de Argentina sobre Inglaterra, que le entregó los pasajes para la final del Mundial 2026, la segunda que disputarán consecutivamente, fue catalogado por la prensa transandina como “épica” y celebrada en cada una de sus crónicas.

El diario deportivo Olé tituló: “Héroes: histórica remontada, chau Inglaterra y a la final del Mundial”. Y en su informe copió las palabras de Lionel Messi y publicó que “no era un partido más. Por la carga emocional, porque era una semifinal, por las razones que quieras, ninguno de los dos salió a jugarlo de entrada. Salieron a pelearlo”.

Luego aseguraron que tras la igualdad de su representativo, “la caballerosidad y el fair play que venden como emblema los ingleses, lo dejaron en Londres. No sabían como hacer para llegar al alargue porque la selección, con el mejor clima en tribuna de todo el Mundial, había olido sangre".

El portal Infobae dio todos los datos en su encabezado. “Argentina hace historia: le dio vuelta el partido a Inglaterra, ganó 2-1 y jugará la final del Mundial por segunda vez consecutiva”, escribió. Y más abajo se leyó: “La selección argentina tuvo otra actuación épica en los Estados Unidos para vencer 2-1 a Inglaterra... El campeón del mundo impuso su chapa y, a fuerza de voluntad, empuje y mucho coraje, revirtió la desventaja para llevarse el segundo boleto a la definición del próximo domingo”.

Por su parte, La Nación fue más allá y publicó: “Un triunfo para siempre. Argentina le dio vuelta el resultado a Inglaterra en su mejor partido del Mundial y ¡está en la final!“. Enseguida destacaron el gol del triunfo que marcó Lautaro Martínez y dieron un dato no menor: ”la clasificación permitió cortar una racha que llevaba más de tres décadas. La última vez que la Argentina había derrotado a un seleccionado campeón del mundo en un partido de Mundial sin necesidad de una definición por penales había sido en los octavos de final de Italia 1990, cuando venció 1-0 a Brasil con el recordado gol de Claudio Caniggia".

Foto: Li Ming/Xinhua. Li Ming

Los muchachos de TyC, que aún no olvidan las dos Copa América que les ganó Chile, no escatimaron elogios: “Mágica e inolvidable victoria de la Selección Argentina a Inglaterra: a la final del Mundial”. Y en su informe aseveraron que “Argentina no bajó los brazos y en los instantes finales logró una milagrosa remontada para derrotar 2-1 a Inglaterra en el marco de las semifinales del Mundial 2026″.Finalmente, Clarín llevó que “Argentina vuelve a hacer historia ante Inglaterra: remontó otro partido épico y jugará la final del Mundial 2026 ante España”. Para concluír que “luego de un primer tiempo súper trabado y a puro nervio, a los diez minutos de la segunda etapa, Anthony Gordon le ganó la espalda a Nahuel Molina y puso el 1-0. Sin embargo, a partir de ese momento la Scaloneta sacó la chapa del campeón del mundo y se convirtió en un aluvión imparable para el equipo de Thomas Tuchel”.