SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Chau, Inglaterra; la caballerosidad que venden la dejaron en Londres”: en argentina festinan con el pase a la final del Mundial

    Los diarios transandinos catalogaron de "histórico" el triunfo albiceleste y aseguraron que este resultado será "para siempre".

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Messi celebra el triunfo argentino sobre Inglaterra. Foto: Jonathan Bachman/FIFA/Getty Images. Jonathan Bachman - FIFA

    La victoria de Argentina sobre Inglaterra, que le entregó los pasajes para la final del Mundial 2026, la segunda que disputarán consecutivamente, fue catalogado por la prensa transandina como “épica” y celebrada en cada una de sus crónicas.

    El diario deportivo Olé tituló: “Héroes: histórica remontada, chau Inglaterra y a la final del Mundial”. Y en su informe copió las palabras de Lionel Messi y publicó que “no era un partido más. Por la carga emocional, porque era una semifinal, por las razones que quieras, ninguno de los dos salió a jugarlo de entrada. Salieron a pelearlo”.

    Luego aseguraron que tras la igualdad de su representativo, “la caballerosidad y el fair play que venden como emblema los ingleses, lo dejaron en Londres. No sabían como hacer para llegar al alargue porque la selección, con el mejor clima en tribuna de todo el Mundial, había olido sangre".

    El portal Infobae dio todos los datos en su encabezado. “Argentina hace historia: le dio vuelta el partido a Inglaterra, ganó 2-1 y jugará la final del Mundial por segunda vez consecutiva”, escribió. Y más abajo se leyó: “La selección argentina tuvo otra actuación épica en los Estados Unidos para vencer 2-1 a Inglaterra... El campeón del mundo impuso su chapa y, a fuerza de voluntad, empuje y mucho coraje, revirtió la desventaja para llevarse el segundo boleto a la definición del próximo domingo”.

    Por su parte, La Nación fue más allá y publicó: “Un triunfo para siempre. Argentina le dio vuelta el resultado a Inglaterra en su mejor partido del Mundial y ¡está en la final!“. Enseguida destacaron el gol del triunfo que marcó Lautaro Martínez y dieron un dato no menor: ”la clasificación permitió cortar una racha que llevaba más de tres décadas. La última vez que la Argentina había derrotado a un seleccionado campeón del mundo en un partido de Mundial sin necesidad de una definición por penales había sido en los octavos de final de Italia 1990, cuando venció 1-0 a Brasil con el recordado gol de Claudio Caniggia".

    Foto: Li Ming/Xinhua. Li Ming

    Los muchachos de TyC, que aún no olvidan las dos Copa América que les ganó Chile, no escatimaron elogios: “Mágica e inolvidable victoria de la Selección Argentina a Inglaterra: a la final del Mundial”. Y en su informe aseveraron que “Argentina no bajó los brazos y en los instantes finales logró una milagrosa remontada para derrotar 2-1 a Inglaterra en el marco de las semifinales del Mundial 2026″.Finalmente, Clarín llevó que “Argentina vuelve a hacer historia ante Inglaterra: remontó otro partido épico y jugará la final del Mundial 2026 ante España”. Para concluír que “luego de un primer tiempo súper trabado y a puro nervio, a los diez minutos de la segunda etapa, Anthony Gordon le ganó la espalda a Nahuel Molina y puso el 1-0. Sin embargo, a partir de ese momento la Scaloneta sacó la chapa del campeón del mundo y se convirtió en un aluvión imparable para el equipo de Thomas Tuchel”.

    Más sobre:Mundial 2026ArgentinaInglaterraLionel MessiFinalPrensa

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Manifestaciones en Ucrania tras la dimisión del popular ministro de Defensa

    Liderada por menores y coordinados por Telegram: Fiscalía Supraterritorial desarticula banda que traficaba armas en 12 regiones

    La falsa alerta de fraude y la supuesta amenaza del Tren de Aragua que terminó con ocho imputados por robar $ 370 millones a notario

    Flávio Bolsonaro acusa a Lula de los aranceles de EEUU a Brasil: “Estamos en un avión sin piloto”

    Sistema frontal: Senapred informa que hay nueve damnificados y 160 mil personas sin suministro eléctrico

    ¿Ocurrió realmente la Guerra de Troya? ¿Cuándo se escribió la Odisea? Lo que dice la historia sobre los relatos de Homero

    Lo más leído

    1.
    El provocador lienzo que exhibió el plantel de Argentina contra Inglaterra que le puede acarrear sanciones en el Mundial

    El provocador lienzo que exhibió el plantel de Argentina contra Inglaterra que le puede acarrear sanciones en el Mundial

    2.
    La defensa de Thomas Tuchel tras la increíble derrota ante Argentina: “Es fácil decir que el entrenador se equivocó”

    La defensa de Thomas Tuchel tras la increíble derrota ante Argentina: “Es fácil decir que el entrenador se equivocó”

    3.
    Lionel Messi y Lamine Yamal; la historia de una foto de hace casi 20 años que fue el presagio de la final del Mundial

    Lionel Messi y Lamine Yamal; la historia de una foto de hace casi 20 años que fue el presagio de la final del Mundial

    4.
    El orgullo de Luis de la Fuente, técnico de España: “Francia tuvo al frente al mejor equipo del mundo”

    El orgullo de Luis de la Fuente, técnico de España: “Francia tuvo al frente al mejor equipo del mundo”

    5.
    Remontada histórica: una heroica Argentina vence a Inglaterra en el epílogo y jugará la final del Mundial con España

    Remontada histórica: una heroica Argentina vence a Inglaterra en el epílogo y jugará la final del Mundial con España

    6.
    La advertencia de Scaloni a España tras el paso de Argentina a la final del Mundial: “No es arrogancia, pero somos únicos”

    La advertencia de Scaloni a España tras el paso de Argentina a la final del Mundial: “No es arrogancia, pero somos únicos”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    Servicios

    Cuándo es la final del Mundial y dónde verla en TV y streaming

    Cuándo es la final del Mundial y dónde verla en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este jueves 16 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este jueves 16 de julio: toda la red está operativa

    Temblor hoy, jueves 16 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 16 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Liderada por menores y coordinados por Telegram: Fiscalía Supraterritorial desarticula banda que traficaba armas en 12 regiones
    Chile

    Liderada por menores y coordinados por Telegram: Fiscalía Supraterritorial desarticula banda que traficaba armas en 12 regiones

    La falsa alerta de fraude y la supuesta amenaza del Tren de Aragua que terminó con ocho imputados por robar $ 370 millones a notario

    Sistema frontal: Senapred informa que hay nueve damnificados y 160 mil personas sin suministro eléctrico

    SII: 25 plataformas de apuestas online se inscriben para comenzar a pagar IVA en Chile
    Negocios

    SII: 25 plataformas de apuestas online se inscriben para comenzar a pagar IVA en Chile

    Con megarreforma aprobada, a Hacienda le faltan unos US$13 mil millones entre 2027 y 2030 para cumplir meta de déficit fiscal

    China redibuja el mapa automotriz global: ya produce uno de cada tres vehículos en el mundo

    Lluvias, marejadas, nevadas y más: los fenómenos que trae el sistema frontal en Chile
    Tendencias

    Lluvias, marejadas, nevadas y más: los fenómenos que trae el sistema frontal en Chile

    Cómo el consumo de café puede reducir el riesgo de cáncer de hígado, según una investigación

    Adolescentes de entornos desfavorecidos son más vulnerables al uso problemático de redes sociales, según un estudio

    “Qué papelón, Tuchel”: prensa europea carga contra el técnico de Inglaterra tras la sufrida eliminación del Mundial
    El Deportivo

    “Qué papelón, Tuchel”: prensa europea carga contra el técnico de Inglaterra tras la sufrida eliminación del Mundial

    El provocador lienzo que exhibió el plantel de Argentina contra Inglaterra que le puede acarrear sanciones en el Mundial

    Con Zidane a una firma: Francia inicia su proceso de reconstrucción tras despedirse del Mundial 2026

    Review de Lenovo Legion Pro 7: el nuevo laptop gamer
    Tecnología

    Review de Lenovo Legion Pro 7: el nuevo laptop gamer

    Esta batería portátil puede mantener tus celulares y notebooks funcionando sin luz

    Australia promulgará leyes para regular la IA y sus centros de datos: esto se sabe de la medida

    ¿Ocurrió realmente la Guerra de Troya? ¿Cuándo se escribió la Odisea? Lo que dice la historia sobre los relatos de Homero
    Cultura y entretención

    ¿Ocurrió realmente la Guerra de Troya? ¿Cuándo se escribió la Odisea? Lo que dice la historia sobre los relatos de Homero

    Grandiosa y con un formidable Matt Damon: así es La Odisea de Christopher Nolan

    Tapiz de Bayeux en el Museo Británico: el histórico traslado “de película” de la joya europea

    Manifestaciones en Ucrania tras la dimisión del popular ministro de Defensa
    Mundo

    Manifestaciones en Ucrania tras la dimisión del popular ministro de Defensa

    Flávio Bolsonaro acusa a Lula de los aranceles de EEUU a Brasil: “Estamos en un avión sin piloto”

    Nueva Zelanda advierte riesgo de tsunami tras sismo de 5.9 al sur del país

    ¿Y si en vez de escuchar los latidos, escuchamos a las mujeres?
    Paula

    ¿Y si en vez de escuchar los latidos, escuchamos a las mujeres?

    Scones familiares

    Hablemos de amor: mi incondicional compañera Petunia