Cuándo es la final del Mundial y dónde verla en TV y streaming. Foto referencial de archivo redes sociales Selección Argentina de fútbol

El Mundial de Norteamérica 2026 se acerca a su fin con los últimos partidos de la cita planetaria, los que están programados para este fin de semana.

El siguiente compromiso del campeonato definirá al tercer lugar el próximo sábado, con el duelo de Francia contra Inglaterra, selecciones que cayeron en semifinales.

Por su parte, los equipos ganadores de la etapa anterior protagonizarán la esperada gran final del domingo, con el partido de España contra Argentina.

Final del Mundial 2026

La gran final del Mundial es este domingo 19 de julio, a las 15:00 horas de Chile, con el duelo de España contra Argentina en el Estadio Nueva York Nueva Jersey de Estados Unidos.

El partido definitivo de la Copa del Mundo tiene transmisión en el canal Chilevisión y en DSports de DirecTV.

Además, la cobertura online va por chilevision.cl y las plataformas DGO, Paramount+ y Disney+ en su Plan Premium.

Tercer lugar del Mundial 2026

En tanto, antes de la definición del campeón se encuentra programado el partido por el tercer lugar de Francia contra Inglaterra, el sábado 18 de julio a las 17:00 horas de nuestro país.

El penúltimo cruce por la Copa del Mundo enfrenta a los equipos en el Estadio Miami de Florida, Estados Unidos.

La cobertura del tercer puesto va por el canal DSports de DirecTV y de forma online en las plataformas DGO y Paramount+.