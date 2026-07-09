PGU: revisa el pago de la Pensión Garantizada Universal de julio con el RUT. Foto referencial de archivo

La Pensión Garantizada Universal o PGU es uno de los aportes que se entregan mensualmente a los adultos mayores que la han solicitado y cumplen con una serie de requisitos.

Actualmente este beneficio se traduce en un depósito de hasta $231.732, monto determinado para 2026 tras el último reajuste, según refleja el sitio de programas estatales ChileAtiende.

Dicho monto llega a personas de 65 años o más con pensión base de hasta $789.139, mientras que desde esa cifra y hasta $1.252.602 se puede acceder a una PGU de cifra variable.

En tanto, personas de 82 años o más cuentan con una Pensión Garantizada Universal de $250.275 por la Reforma de Pensiones.

Los beneficiarios pueden consultar la fecha de pago en el sitio de consulta de ChileAtiende, donde se requiere ingresar el RUN.

Además, la plataforma cuenta con los datos relacionados a otros beneficios que estén asignados, mediante la información que maneja el Instituto de Previsión Social.

Cómo postular a la PGU

La PGU se puede solicitar de forma presencial en oficinas de ChileAtiende, en el municipio en convenio con el IPS o mediante la AFP o compañía de seguros, según corresponda.

En tanto, para realizar la gestión a distancia se dispone de la página chileatiende.cl a la que se ingresa con ClaveÚnica, o bien, se encuentra la opción de acceder a la atención de un ejecutivo mediante videollamada, modalidad disponible de lunes a viernes entre 8:00 y 17:00 horas.

Entre los requisitos para acceder al beneficio se encuentran:

Tener 65 años o más.

No integrar un grupo familiar del 10% más rico de la población del país.

Tener una pensión base menor o igual a $1.252.602.

Acreditar residencia en Chile de al menos 20 años desde los 20 años de edad y de 4 años en los últimos 5 años anteriores a la solicitud.