Megarreforma: gobierno ingresa hoy últimas indicaciones y busca adelantar votación en sala del Senado para el martes

De manera sorpresiva la sesión de la Comisión de Hacienda del Senado, última instancia legislativa antes de llegar a la sala, adelantó la sesión que estaba prevista para el lunes, para este viernes. Desde las 12 horas y hasta total despacho, se analizará y votará la megarreforma, proyecto ancla de la administración de José Antonio Kast.

Pero esta estrategia no es casual, sino que tiene como objetivo acelerar el tranco para que la sala del Senado vote el proyecto el martes 14, en lugar del miércoles 15 de julio como estaba previsto.

Y de esa manera despejar en camino para que en julio el proyecto sea despachado en su totalidad desde el Congreso, incluyendo el tercer trámite que deberá tener la megarreforma, puesto que la Cámara de Diputados deberá revisar los cambios que se realizaron en el Senado.

Invariabilidad y crédito al empleo

Si bien el miércoles por la noche, Hacienda logró un acuerdo con los senadores del PPD para cambiar la fórmula de la invariabilidad tributaria, ese acuerdo está siendo cuestionado por los diputados del PPD e incluso por la directiva de ese partido, que encabeza Raúl Soto.

Pese a ello, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se mantiene conforme con ese acuerdo y espera que se respete. “Llegamos a un acuerdo con el jefe de comité de senadores del PPD, que es Ricardo Celis. En nuestro entendimiento es que hay un acuerdo con la bancada, y el acuerdo consiste en ratificar los principios de la invariabilidad tributaria, en una escala que va desde 10 a 20 años dependiendo del monto de inversión".

En ese sentido, el titular de las finanzas públicas acotó que “es un acuerdo muy satisfactorio y esa escala replica el esquema aproximado que tenía el DL600 antiguo, por lo que quedan resguardado los mismos tributos que estaban en la propuesta original, y además ponen algunos requisitos de examen de quienes quieran optar este beneficio, que nos parecieron muy razonables, y ese fue el acuerdo, así que estamos muy conformes con el acuerdo, y vamos camino hacia adelante”.

El secretario de Estado enfatizó que tiene “plena confianza en el acuerdo que logramos con Ricardo Celis, un acuerdo donde estaban los miembros de la bancada, así que tengo absoluta confianza en lo que conversamos, en su palabra, y vamos trabajando hacia adelante”.

Originalmente, el proyecto daba un beneficio de 25 años de invariabilidad para aquellas inversiones que superen los US$ 50 millones.

Ahora, tras el acuerdo con el PPD, la propuesta que se debería ratificar vía indicación, considera los años de invariabilidad según tramos de montos.

Un primer tramo, para montos de US$50 millones a US$100 millones, la invariabilidad será de 10 años.

En tanto, será de 15 años para aquellas inversiones iguales o superiores a US$ 100 millones e inferiores a US$ 350 millones. El último tramo de invariabilidad es de 20 años, para aquellas inversiones iguales o superiores a US$ 350 millones.

El segundo cambio importante será la reformulación del crédito al empleo. La principal crítica de expertos apuntaba a su alto costo de US$1.400 millones, por ello, la decisión ahora será focalizarlo.

De acuerdo a lo que adelantó Quiroz a Pulso, se va a concentrar en ciertos grupos que son más vulnerables. y a la industria de exportaciones de servicios.

“Vamos a achicar el monto. Vamos a concentrarnos en los contratos indefinidos y eso reduce fuertemente el monto inicial. De US$1.400 millones (de costo fiscal) va a bajar a un número parecido a US$400 millones, dijo.

Pero, además, añadió que “vamos a poner otro crédito al trabajo que es de la misma naturaleza, con la misma estructura y, por lo tanto, va como indicación de este. Se suma un elemento de transformación productiva y que es el crédito al trabajo empleado en sectores exportadores basado en el conocimiento”.