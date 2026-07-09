Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas. Foto: referencial.

A principios de la década del 90, la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó al café como una bebida “posiblemente” cancerígena, debido a estudios que asociaban su consumo excesivo con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades como cáncer de vejiga y de pulmón.

Sin embargo, con el paso de los años, los científicos se dieron cuenta de que en varias de esas investigaciones se había confundido correlación con causalidad.

Por ejemplo, según comentaron especialistas del área de la salud al Washington Post, las personas que fuman también tienden a beber mucho café. Y, en muchos de los primeros estudios, un alto porcentaje de los bebedores de café también eran fumadores.

Cuando los investigadores consideraron esa arista, vieron que la relación directa entre el café y los mencionados tipos de cánceres era sustancialmente menor de lo que se creía.

En las décadas posteriores, se han realizado múltiples nuevos trabajos que han concluido que el consumo regular de café puede contribuir a la protección contra algunas enfermedades, incluidos varios tipos de cáncer .

Junto con ello, al analizar en detalle los compuestos del café, se ha descubierto que varios de estos tienen propiedades antiinflamatorias y anticancerígenas.

Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas. Foto: referencial.

Cuáles son los beneficios de tomar café

El café contiene más de 1.000 compuestos químicos, entre los que se encuentran magnesio, potasio, niacina y otras vitaminas del grupo B.

La nutricionista de la Clínica Universidad de los Andes, Alejandra Alarcón, comenta a La Tercera: “En términos generales, los últimos estudios relacionados con el café han demostrado que ayuda principalmente en el control del hígado graso y de las enfermedades crónicas no transmisibles. Además, por la alta cantidad de antioxidantes que contiene, ayuda a proteger el sistema inmune” .

Por su parte, la nutrióloga de Clínica Dávila, la Dra. Javiera Salvador, agrega: “Lo más importante es que tiene polifenoles, fitoquímicos y antioxidantes, que en algunas investigaciones se ha demostrado que pueden favorecer a la salud cardiovascular ”.

Un metaanálisis publicado en la revista médica The BMJ en 2017 revisó décadas de estudios sobre 67 resultados de salud. Concluyó que beber café a diario era “más beneficioso que perjudicial”.

En promedio, encontró que quienes consumían entre tres y cuatro tazas de café al día tenían casi un 20% menos de probabilidades de morir prematuramente , en comparación a quienes bebían poco o nada.

“El consumo de café parece generalmente seguro dentro de los niveles habituales de ingesta, y las estimaciones resumidas indican que la mayor reducción del riesgo para diversos resultados de salud se observa con tres o cuatro tazas al día, siendo más probable que beneficie la salud que la perjudique. Se necesitan ensayos controlados aleatorizados rigurosos para determinar si las asociaciones observadas son causales”, escribieron los investigadores.

Y agregaron: “Es importante destacar que, fuera del embarazo, la evidencia existente sugiere que el café podría probarse como una intervención sin un riesgo significativo de causar daño”.

Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas. Foto: referencial.

Un estudio publicado en 2021 en BMC Public Health, el cual siguió a casi medio millón de adultos durante aproximadamente 11 años, descubrió que los consumidores de café tenían un 21% menos de riesgo de desarrollar enfermedad hepática crónica y un 49% menos de probabilidades de morir por este diagnóstico , en comparación a quienes no consumían café.

Aunque la reducción del riesgo se asoció con un consumo de una taza al día, quienes ingerían entre tres y cuatro tazas diarias presentaron los mayores beneficios.

Según distintas investigaciones, el café también puede mejorar la sensibilidad a la insulina, lo que a su vez podría explicar por qué algunos estudios han concluido que quienes lo consumen tienen menor predisposición a desarrollar diabetes tipo 2 .

Trabajos científicos a gran escala han sugerido que quienes beben entre tres y cuatro tazas diarias tienen un riesgo aproximadamente un 25% menor de padecer la enfermedad , en comparación a quienes toman poco o nada.

Una investigación publicada en la revista Nutrients en 2021 concluyó que la posibilidad de desarrollar diabetes disminuye alrededor de un 6% por cada taza de café que se consume diariamente, hasta un máximo de seis tazas.

Los estudios también han encontrado asociaciones entre el consumo de café y un menor riesgo de desarrollar la enfermedad de Parkinson .

Un metaanálisis de datos, el cual fue publicado en la revista Geriatrics & Gerontology International en 2013, revisó más de una decena de trabajos previos.

Descubrió que quienes bebían hasta tres tazas de café al día tenían un 28% menos de probabilidades de desarrollar la enfermedad de Parkinson , en comparación a quienes bebían poco o nada.

Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas. Foto: referencial.

Qué consideraciones se deben tener sobre el consumo de café

Aunque la ingesta moderada de café se ha relacionado con múltiples beneficios para la salud, su consumo excesivo también puede presentar algunos riesgos. Principalmente, debido a la cafeína .

De acuerdo a un artículo publicado por especialistas de la Clínica Mayo a principios de 2026, consumir demasiada cafeína puede causar ansiedad, dolor de cabeza o ritmo cardíaco acelerado, mientras que también puede aumentar los síntomas de reflujo e incrementar la frecuencia y la urgencia urinaria.

El café que se prepara sin filtro, como el que se hace con una prensa francesa, se ha relacionado con un pequeño aumento de los niveles de colesterol.

Asimismo, estudios han relacionado beber cinco o más tazas de café al día con una menor densidad ósea en algunos grupos de mujeres. Sin embargo, según los expertos, consumir mayores cantidades de alimentos y bebidas con calcio puede limitar este posible problema.

Alarcón, la nutricionista de la Clínica Universidad de los Andes, afirma: “Mientras más tostado sea el café, menos ácido es, y puede ayudar en el control del reflujo. También es importante considerar que el café es diurético, por lo que hay que tomar agua para contrarrestar ese efecto y, de esa manera, mantenernos bien hidratados”.

“ Lo recomendado es tomar tres o cuatro tazas al día, que no sean seguidas y tampoco en la noche. La idea es distribuir su consumo durante el día, porque en las mañanas puede ayudar a mejorar los niveles de concentración y a despertar. En el caso de la noche, lo mejor es no tomar café más allá de las 17:00 o 18:00, porque puede interferir con una buena higiene del sueño”.

Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas. Foto: referencial.

“Es importante elegir café de buena calidad y evitar los de máquinas, porque vienen con crema y no con leche. Es mejor tomar cafés tipo americano o espresso si lo que buscamos es el beneficio del café y no las calorías extras que puede aportar la crema u otros ingredientes que se añadan”.

Además, se debe considerar que existen otras bebidas que también son altas en cafeína —como las de cola y las energéticas, por ejemplo— , lo que se suma a la cantidad que se consume a través del café.

“ Hay que tener especial cuidado con las mujeres embarazadas o en período de lactancia. También hay personas más sensibles al café, y la interacción con ciertos medicamentos puede generar reacciones , como un aumento del ritmo cardíaco en el caso de los fármacos para el déficit atencional”, enfatiza Alarcón.

Y agrega: “Se puede decir que se pasó un límite de cafeína cuando aparecen síntomas de ansiedad, angustia, aumento del ritmo cardíaco, estrés agudo, acidez, problemas digestivos, reflujo o dolor de cabeza. Esas son señales claras de que se está sobrepasando la cantidad de café”.

Salvador, la nutrióloga de Clínica Dávila, subraya que el consumo de café es seguro en términos generales .

No obstante, precisa: “Hay quienes tienen gastritis, acidez o malestares digestivos asociados a su consumo. En ellos sí es recomendable que no lo ingieran en ayunas y que no lo consuman solo. Lo pueden mezclar con leche u otros alimentos” .

Comenta que lo ideal es consumir el último antes de las 15:00, para así evitar que interfiera con el sueño nocturno.

Cabe recordar que si tienes dudas sobre tu salud o alimentación, siempre es recomendable consultar con especialistas para evaluar tu caso particular y las mejores formas de abordarlo.