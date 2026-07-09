Hombre muere tras ser apuñalado en Estación Central: habría tenido una riña con otro sujeto

Un hombre perdió la vida en horas de la madrugada en la comuna de Estación Central, tras ser apuñalado por otro sujeto.

Los hechos se habrían registrado en la intersección de Av. Libertador Bernardo O’Higgins con Padre Hurtado, a raíz de una riña con otro individuo.

Según detalló la comisaria Margarita Parra, de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI, “se habría producido una riña entre dos personas de sexo masculino, resultando lesionada de gravedad por un arma cortante en el muslo derecho uno de estos dos sujetos”.

La víctima fue trasladada en ambulancia hasta un recinto asistencial, sin embargo perdió la vida debido a la gravedad de las heridas.

“Se están levantando en los alrededores imágenes de cámaras de seguridad de distintos locales comerciales del sector y en un video se pudo apreciar una dinámica en donde se ve previamente una discusión entre dos personas, en donde uno de estos procede a retirarse del lugar y vuelve aparentemente con un arma cortante”, detalló.

Es así como apuntó que el individuo “lo persigue y lo agrede en varias oportunidades, pero la persona finalmente fallece producto de una lesión principal que mantenía en la zona posterior del muslo derecho”.