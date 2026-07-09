Fallece Bonnie Tyler, la voz de “Total Eclipse of the Heart”, a los 75 años

Una triste noticia se ha tomado el mundo de la música y es que según se dio a conocer en horas de la madrugada, Bonnie Tyler, la cantante británica conocida por éxitos como Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero e It’s a Heartache, falleció a los 75 años.

La muerte fue confirmada a través de un mensaje publicado en la web oficial de la artista, donde señalan que “la familia y el equipo de Bonnie comunican con profundo pesar que Bonnie falleció inesperadamente anoche en un hospital de Portugal, a consecuencia de la enfermedad por la que estaba recibiendo tratamiento”.

Nacida como Gaynor Hopkins, la cantante permanecía desde mayo en un coma inducido tras someterse a una cirugía intestinal de urgencia en Faro, Portugal.

El mes pasado, su portavoz había informado que había salido del coma, aunque seguía “muy grave y en cuidados intensivos”.

Dueña de una inconfundible voz rasposa, Bonnie Tyler se consolidó como una de las figuras más importantes del rock y el pop de las décadas de 1970 y 1980. Durante su trayectoria lanzó 18 álbumes de estudio y recibió tres nominaciones a los premios Grammy.

Como reconocimiento a su larga trayectoria, en 2023, fue nombrada Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE) por el rey Carlos III.