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    Zelenski reivindica nuevos ataques de largo alcance contra Rusia y señala que Moscú “elige prolongar” la guerra

    Zelenski ha insistido en que se trata de una estrategia para llevar la guerra a territorio ruso ante la falta de intención de Moscú de frenar la guerra.

    Por 
    Europa Press
    Foto: Instagram @zelenskyy_official

    El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reivindicado este jueves nuevos ataques de largo alcance contra objetivos dentro de Rusia, señalando que se trata de una respuesta a la “elección” de Moscú de “prolongar la guerra”.

    “Nuestros combatientes están llevando a cabo el plan de sanciones de largo alcance en respuesta a que Rusia sigue prolongando la guerra y continúa con sus ataques. En los últimos días se han realizado importantes ataques exitosos contra instalaciones que apoyan el sector petrolero ruso y sostienen su política de guerra”, ha afirmado en un mensaje en redes sociales.

    El líder ucraniano ha destacado los ataques contra dos depósitos de petróleo: “uno en Stávropol y otro en Tver”, en las provincias homónimas. “Ambos se encuentran a unos 500 kilómetros de la línea del frente”, ha indicado.

    Igualmente ha destacado que el Ejército ucraniano ha golpeado una instalación de almacenamiento de combustible de reserva situada a unos 800 kilómetros del frente, mientras que una estación de bombeo de petróleo en Ufa, a casi 1.500 kilómetros de la frontera con Ucrania ha sido también atacada, en lo que Kiev se refiere como “sanciones” por continuar la guerra.

    “También fue alcanzada una terminal de carga de petróleo en la región de Rostov, situada a unos 200 kilómetros de la línea del frente”, ha precisado.

    Zelenski ha insistido en que se trata de una estrategia para llevar la guerra a territorio ruso ante la falta de intención de Moscú de frenar la guerra. “Hace mucho tiempo ofrecimos a Rusia una vía para poner fin a esta guerra, y cada día que elige prolongarla debe hacer que la realidad de la guerra regrese al lugar donde comenzó: Rusia”, ha subrayado.

    Más sobre:RusiaUcraniaVolodimir Zelenski

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