Coquimbo Unido se hace fuerte en La Calera y da el primer golpe en las semifinales de la Copa de la Liga

Coquimbo Unido rescató una victoria valiosa ante La Calera en la ida de las semifinales de la Copa de la Liga. Foto: Manuel Lema/Photosport.

Coquimbo Unido dio el primer golpe en las semifinales de la Copa de la Liga. El conjunto pirata se impuso como visitante a Unión La Calera por 1-0 y se acerca a la final del certamen que otorga un cupo a la Copa Libertadores del próximo año.

El comienzo del encuentro fue parejo, con ambos elencos repartiéndose las opciones, aunque sin aproximaciones tan claras. Sin embargo, esa inercia fue rota por Luis Riveros, quien abrió la cuenta a los 29′.

El tanto del elenco aurinegro llegó después de una gran jugada de Nicolás Johansen, quien anticipó con el cuerpo a Daniel Gutiérrez y se mandó en demanda del área rival, para luego ceder hacia el medio, donde entró destapado el paraguayo, quien definió con un remate potente ante la salida de Nicolás Avellaneda.

Naturalmente que el tanto obligó a tomar riesgos a los cementeros, quienes controlaron el balón, pero chocaron con el orden defensivo de los pupilos de Hernán Caputto, quien sobre el final del partido tuvo que abandonar por un alza de presión. En contraparte, los nortinos estuvieron muy cerca de llegar al segundo gol en el cierre de la primera mitad, con un cabezazo de Benjamín Gazzolo que pasó muy cerca de la valla local.

En el complemento, los de Cuarta Región controlaron el balón y se instalaron en la zona rival. Mientras que el cuadro dirigido por Martín Cicotello no lograba generar daño con sus ataques. Solo un desborde y un tibio remate de Kevin Méndez que terminó suavemente en las manos de Diego Sánchez fue la opción más clara del dueño de casa.

La polémica

En los 80′, Riveros tuvo una clara opción de aumentar, pero el balón se fue elevado en plena área tras rebotar en un rival. Dos minutos más tarde, se desató la polémica después de que el árbitro Mathías Riquelme y el VAR desestimaran una mano de Gazzolo. Los jugadores y cuerpo técnico cementero reclamaron airadamente, pero la decisión no cambió.

Unión La Calera se fue a buscar el empate en los minutos finales, pero quedó expuesto al contraataque. Una jugada de Facundo Pons terminó en un remate de Sebastián Galani que logró ser adivinado por Avellaneda. Ya en los últimos instantes, Sánchez sacó un cabezazo de Matías Campos y Méndez elevó un remate en la entrada del área, pero ya era tarde para cambiar el destino del encuentro.

La revancha se jugará este domingo, a las 15.00, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, de la Cuarta Región. En tanto, este jueves, a las 19 horas, Ñublense recibirá a O’Higgins en el Nelson Oyarzún.