Megaproyecto: PPD cierra acuerdo con Quiroz y Núñez y profundiza crisis en la oposición

Una nueva ronda de reuniones realizó este miércoles la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), luego de que las relaciones entre la oposición y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quedaran nuevamente cortadas en una tensa sesión de la Comisión de Medio Ambiente.

Esta instancia discutió y votó hasta la medianoche del martes los artículos e indicaciones incluidos en el megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica que buscan agilizar los procedimientos medioambientales.

El conflicto estalló por la norma -que habilita una restitución de gastos para los inversionistas a los que se les revoque la Resolución de Calificación Ambiental-, a la que el Ejecutivo le hizo algunos ajustes la noche del martes. Esos cambios de última hora molestaron a los tres senadores de oposición, quienes bruscamente se pusieron de pie y abandonaron el encuentro en gesto de molestia, anunciando, además, que recurrirían al Tribunal Constitucional.

Para tratar de calmar los ánimos, Núñez (RN), pasado el mediodía del miércoles, se reunió con los senadores del PPD (entre ellos, Ricardo Celis, Loreto Carvajal y Ximena Órdenes).

Si bien en ese encuentro no participó el senador Pedro Araya (PPD), en la cita se le entregó a Núñez una propuesta redactada por él para que al menos en otro de los temas conflictivos de la megarreforma, saliera humo blanco: la invariabilidad.

Originalmente el gobierno pretendía asegurar una estabilidad tributaria de 25 años a los inversionistas extranjeros o nacionales con iniciativas de un mínimo de 50 millones de dólares. Ello era considerado un plazo muy largo y con un monto muy bajo, por la oposición, que ya tenía tomada la decisión de recurrir al TC por este tema.

En respuesta, los senadores PPD propusieron una fórmula escalonada: 10 años de invariabilidad para quien invierta 50 millones de dólares; 15 años para 100 millones; y 20 años para inversiones superiores a los 350 millones.

Con el fin de reunir apoyo a la propuesta del PPD, Núñez almorzó con el vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI), y el senador Rodolfo Carter (Ind. republicano), integrante de la Comisión de Hacienda, quienes le dieron su respaldo.

La fórmula finalmente fue planteada a Quiroz, quien llegó al Congreso, cerca de 17 horas, para participar de la discusión en particular que se estaba realizando ahora en la Comisión de Trabajo. Sin embargo, a su llegada, se juntó con Núñez y los cuatro senadores PPD.

En el Senado también se apersonó el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado (UDI), con el fin de intentar contribuir a las conversaciones. De hecho, se reunió con Araya (PPD) y otros legisladores de oposición.

Tras esas tratativas finales, Núñez, en compañía del ministro de Hacienda y los senadores Carvajal y Celis anunciaron el acuerdo puntual en torno a la invariabilidad que será presentado como indicación por el Ejecutivo antes de que comience la discusión en particular de la megarreforma en la Comisión de Hacienda.

“Ya hay votos disponibles, en este caso, de la bancada de los senadores del PPD, 4 votos disponibles para una cuestión que es el clave para que este proyecto, que busca que el país crezca, que salga adelante”, dijo la senadora Núñez (RN), quien era una de las contentas con el acuerdo que era consecuencia de la mesa de diálogo que instauró entre oficialismo, oposición y el Ejecutivo.

“Es la hora en que nos acercamos a la votación del proyecto que presentó el gobierno, que busca regular el crecimiento para el país, y, por lo tanto, es la hora de la conversación profunda. La presidenta del Senado convocó a una reunión amplia de todos los sectores, y eso generó conversaciones”, dijo el ministro Quiroz, quien agradeció a todos los que “contribuyeron a que se entregase finalmente una propuesta muy razonada, muy bien pensada, y mirando el diálogo para encontrar puntos comunes”.

El titular de Hacienda explicó que el acuerdo implica que se exigirá una prima, de un 1,5% más de tasa corporativa a los inversionistas a modo de seguro.

Por su parte, los senadores Celis y Carvajal anunciaron que con este pacto puntual ellos desistían de la posibilidad de recurrir al TC en este tema.

“Hay un consenso colectivo entre los senadores y senadoras del PPD para que en el punto de invariabilidad, una vez recogida la propuesta (...) para nosotros no es dable recurrir al Tribunal Constitucional”, dijo Carvajal.

No obstante, Celis precisó que en “el resto de lo del articulado nos reservamos nuestro derecho a votar en en de modo distinto el miércoles (cuando se vote en la sala)”.

PS en suspenso

El sorpresivo movimiento del PPD dejó fuera de juego al PS, que liderados por su presidenta, Paulina Vodanovic y su jefe de bancada, Juan Luis Castro, también habían conversado con el Ejecutivo para una fórmula alternativa a la invariabilidad.

A cambio, el oficialismo y el gobierno les pedía que desistieran de recurrir al TC. Ello fue sincerado por el senador Javier Macaya (UDI), en CNN y por la misma Núñez.

Por su parte, Vodanovic admitió conversaciones en torno a este tema, pero precisó que siempre fue en términos hipotéticos ya que nunca se zanjó al interior de la bancada PS. Ese hecho generó un quiebre entre los senadores socialistas.

Al ver la disputa que se generó en la oposición y en especial el PS, en entrevista con Radio Infinita, el ministro Alvarado, quien siempre estuvo detrás de las negociaciones, planteó que “el país no quiere diferencias políticas profundas que no permitan avanzar” y emplazó a los legisladores opositores a atreverse a aprobar normas de la megarreforma. “La complejidad de aquellos que quieren avanzar para mejorar el proyecto de reconstrucción es que sienten o temen que al tomar una decisión apoyando alguna indicación, pueden quebrar, primero, su coalición y a sus propias bancadas (...) Es una decisión solo para valientes y espero que haya algún valiente que piense en el país más que en la política", dijo.

La molestia de la oposición

A pocas horas de concretar una nueva reunión para definir la forma en la que van a llevar la megarreforma al Tribunal Constitucional, los timoneles de partido de la oposición reaccionaron con molestia a la definición de la bancada de senadores del PPD.

La cita ahora tendrá como hecho ineludible el acuerdo que firmaron con Quiroz, lo que desató la reacción de dirigentes que participan de esa mesa. Uno de ellos es el senador Diego Ibáñez, del Frente Amplio.

El expresidente del FA indicó que “este es un pésimo acuerdo. La invariabilidad incluso del dictador Pinochet tenía mejores condiciones. (...) Esto es una vergüenza. La mejor garantía de sostenibilidad para el país es un acuerdo transversal que sea sostenible en el tiempo. El progresismo debe actuar unido”.

Su compañera de bancada, Beatriz Sánchez, agregó “que el PPD haya llegado a un acuerdo con el ministro Quiroz. Esto no detiene la reunión de mañana, que lo haremos como oposición”.

En el PS también se desató la molestia. El diputado Daniel Manouchehri, por ejemplo, acusó que “la invariabilidad es un candado para los privilegios a los superricos. Hoy el PPD la firma en los brazos de Quiroz”.

“Esa foto fue la que no queríamos para el PS. Muestra que las negociaciones que denunciamos eran efectivas. El tiempo nos dio la razón. Los diputados socialistas ya decidimos ir al TC, y confiamos que el resto de los partidos decidirán lo mismo”, dijo en la misma línea.

“Había una primera definición de ir al TC. Esta es una reforma regresiva y esto no va a ayudar a la gente”, agregó el secretario general del mismo partido, Arturo Barrios.

Ni el propio presidente del PPD, Raúl Soto, estaba al tanto de las tratativas. De hecho, horas antes, en entrevista con el podcast Cómo te lo explico, transmitido por La Tercera, indicó que las posibilidades de un entendimiento eran muy bajas y dio por descontado que irían al TC.

Después del acuerdo entre los senadores y el oficialismo, la bancada socialista, a través de un comunicado, refrendó su decisión de acudir al organismo.

Recta final

Tras su paso por las comisiones de Medio Ambiente y Trabajo, la iniciativa volverá a la Comisión de Hacienda.

De acuerdo con el cronograma fijado por los comités del Senado, la megarreforma comenzará su votación en la sala una vez concluido ese trabajo, con el objetivo de completar su despacho definitivo el miércoles 15 de julio.

La planificación del gobierno considera que luego de su paso por el Senado, la megarreforma sea vista en tercer trámite por la Cámara el lunes 20 de julio, que se ser aprobada en últimos ajustes sería despachada a ley.