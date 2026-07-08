Llega la lluvia a la Región Metropolitana: el único sector afectado, según el pronóstico. Foto: ATON.

Esta semana continúa con tiempo invernal en la Región Metropolitana. El cielo se mantendrá cubierto o nublado hasta el fin de semana, aunque con temperaturas más altas de lo habitual. Además, un evento de lluvia estaría por llegar, según el pronóstico .

Los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) muestran que las mínimas de los próximos días se mantendrán entre los 7 y 10 °C, mientras que las máximas oscilarán entre los 14 y 18 °C.

El día clave de lluvia será el próximo jueves 9: están pronosticados chubascos en la RM, pero solo en un sector.

Llega la lluvia a la Región Metropolitana: el único sector afectado, según el pronóstico

Dónde habrá lluvia en la Región Metropolitana, según el tiempo

De acuerdo a Meteochile, este jueves 9, la lluvia solo alcanzará a un sector de la Región Metropolitana: San José de Maipo.

La inestabilidad comenzaría durante la tarde del jueves 9, con chubascos que perdurarían hasta la noche de esa jornada, durante todo el viernes 10 y, finalmente, cederían por la madrugada del sábado 11 con chubascos en declinación.

Mientras tanto, el resto de la región tendrá cielos cubiertos, variando a nublado y nubosidad parcial, con temperaturas algo más agradables, en comparación con la semana pasada.

Adicionalmente, la DMC emitió un aviso por Precipitaciones normales a moderadas para la cordillera de la RM, que comenzó desde la tarde del martes 7 de julio y perdurará hasta la noche del viernes 10.

Se esperan entre 30 y 40 milímetros de agua caída el jueves, y entre 25 y 35 mm el viernes.