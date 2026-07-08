La IA no necesita ser más inteligente que tú. Necesita entenderte

La historia repite un patrón. Los avances que lo cambian todo rara vez son los inventos más poderosos. Son esos momentos en que esos inventos se integran en la vida cotidiana. La electricidad transformó la sociedad no con las centrales eléctricas, sino cuando apareció un interruptor en los hogares. Internet se volvió nuestra a través del navegador. El teléfono se volvió potente gracias al ecosistema de aplicaciones que se desarrolló a su alrededor.

La IA no será diferente.

Donde la IA se encuentra con las personas

La IA se está volviendo más inteligente a un ritmo acelerado, y esta tendencia continuará. Pero para cambiar la forma en que vive la gente, debe responder a la siguiente pregunta: ¿dónde, cómo y en manos de quién llega esta inteligencia? Esto definirá el próximo capítulo de la IA.

La IA ya no se limita a dar respuestas. Estamos entrando en una era de agentes, donde se toman medidas en nuestro nombre, aunque la decisión final recae en la persona. Pero para actuar en nombre de alguien, primero hay que conocerlo.

Por eso es importante dónde se encuentran las personas con la IA. Los puntos de entrada son donde la IA comprende a una persona y genera confianza. Las mejores experiencias de IA provendrán de los dispositivos que mejor conozcan al usuario.

Esto es lo que Samsung ha estado construyendo durante años. El teléfono está siempre a mano, lo llevamos con nosotros a diario. La tablet es donde creamos y aprendemos. El reloj registra señales como el sueño y la frecuencia cardíaca. La televisión y los electrodomésticos conectados aportan contexto al lugar donde vivimos. Además, los nuevos formatos, desde dispositivos plegables hasta gafas inteligentes, amplían los ámbitos en los que la IA nos encuentra. Juntos, se va formando una imagen más completa de las necesidades de una persona.

Estos puntos de entrada son muy efectivos en conjunto. Las señales de todos los dispositivos se convierten en ayuda oportuna: el sueño monitoreado a través de tu reloj influye en la agenda de mañana, con información siempre disponible. La IA, en su máxima expresión, trabaja discretamente en segundo plano, integrando estos momentos en una experiencia coherente. Por eso hemos dedicado años a construir un ecosistema no solo para llegar a más momentos, sino para conectarlos.

Construido sobre la apertura y la confianza

La IA no necesita ser más inteligente que tú. Necesita entenderte

Samsung no hace esto solo. Las plataformas que cambiaron el mundo fueron las más abiertas. La web era. También lo fueron los sistemas operativos móviles. Con SmartThings, reunimos dispositivos, servicios y socios en una experiencia conectada , dando forma a los estándares abiertos de la industria.

La apertura permite que las mejores ideas lleguen a la gente más rápidamente. Y no simplemente superponemos inteligencia encima, sino que diseñamos cómo funciona la IA en el centro, para que sirva a cada persona en su contexto.

Pero la apertura por sí sola no es el objetivo. La tarea más difícil consiste en convertir la inteligencia en algo personal y digno de confianza. La mejor información del mundo debería llegar a las personas a través de sus dispositivos cotidianos. Pero lo que lo hace personal es entender al usuario y mantener esa comprensión a salvo. Esa es nuestra responsabilidad.

A medida que la IA se vuelve más personal y autónoma, la confianza se convierte en su base. Las personas necesitan saber qué está haciendo la IA por ellas y mantener el control.

Por eso no se añade la confianza al final. Samsung Knox protege cada dispositivo Galaxy y ahora también las conexiones entre ellos. A medida que la inteligencia se transmite entre dispositivos, proteger lo que fluye entre ellos es fundamental. Los datos más personales permanecen en el dispositivo para que las personas puedan comprender cómo funciona la IA y mantener el control.

El siguiente capítulo de Galaxy

Ese mismo entendimiento da forma a los dispositivos que construimos. Cuanto más personal y capaz se vuelve la IA, más importante es la forma. A medida que la IA nos ayuda a realizar más tareas a la vez, una pantalla que se flexiona y se pliega amplía las posibilidades. Esto es lo que hace especiales a los plegables: se pliegan para caber en la mano o se despliegan para crear un escenario más grande. En este camino, Samsung ha seguido fabricando dispositivos plegables más delgados, ligeros, resistentes y con una experiencia más inmersiva.

La IA también es fundamental en el ámbito de la salud. La forma en que dormimos, nos recuperamos y nos cuidamos: las decisiones que tomamos a diario tienen consecuencias. Un dispositivo cercano, como un reloj, monitorea estas señales, garantizándonos así un mejor día.

En el próximo evento Galaxy Unpacked mostraremos las próximas novedades para integrar todo esto: experiencias de IA más personales y naturales sobre una base que permita a más socios seguir construyendo. La pregunta que abre la próxima era no es quién tiene la IA más inteligente, sino quién entiende mejor a las personas y convierte esa comprensión en experiencias en las que puedan confiar.

Tenemos la intención de recorrer este camino con transparencia y responsabilidad, comenzando con el dispositivo que ya tienes en tus manos. Abrimos juntos este nuevo capítulo en Galaxy Unpacked.