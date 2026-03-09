CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

San Francisco fue el escenario elegido por Samsung para dar su próximo gran salto. Entre la bruma característica de la bahía, experiencias inmersivas en el Golden Gate Park y la velocidad frenética de un partido de la NHL, la compañía coreana presentó la serie Galaxy S26.

No se trata solo de mejoras en la estabilización y la fotografía nocturna, entre otras novedades presentadas este año, sino de un cambio de paradigma: el paso de una inteligencia artificial generativa a lo que han bautizado como “IA Agente”.

Sin embargo, detrás del brillo de la innovación y la promesa de una IA accesible para todos, hay una realidad ineludible en la industria: fabricar estos equipos es cada vez más caro.

En una reciente mesa redonda con periodistas de la región, HS Jo, CEO de Samsung Latinoamérica, delineó la hoja de ruta de la compañía. Un camino que busca equilibrar la vanguardia tecnológica con la cruda realidad de la cadena de suministro global.

¿El fin de las instrucciones?

CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

A lo largo de la semana de lanzamiento, las conversaciones fueron mucho más allá de las clásicas demostraciones de fuerza bruta de los procesadores. HS Jo planteó cómo Latinoamérica puede moldear esta nueva fase de adopción tecnológica.

“En Galaxy Unpacked, anunciamos el comienzo de una nueva era (...) No se trata de una actualización gradual. Es un cambio estructural sobre cómo la IA se integra en tu dispositivo”, señaló el ejecutivo. La premisa de la IA Agente es que el teléfono ya no solo responde a comandos, sino que comprende intenciones, conecta acciones y trabaja en segundo plano.

Para sostener este nivel de procesamiento, el Galaxy S26 Ultra integra un hardware muy potente: el Snapdragon 8 Elite Gen 5 personalizado para Galaxy, apoyado por una cámara de vapor avanzada para evitar el estrangulamiento térmico y una carga superrápida 3.0 que promete un 75% de batería en apenas 30 minutos. Todo esto acompañado de un sistema de cámaras que da un salto importante en fotografía de baja luz y estabilización, sumando un códec APV de calidad profesional y edición asistida por IA que ahora entiende lenguaje natural.

Además, para quienes valoran la alta fidelidad, el ecosistema se expande también al audio. Los nuevos Galaxy Buds4 prometen llevar esta IA más allá de la pantalla, con sonido Hi-Fi inmersivo y gestos intuitivos con la cabeza en su versión Pro.

Privacidad desde el hardware y la meta de los 800 millones

CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

A medida que la IA se vuelve más capaz, la seguridad se vuelve crítica. HS Jo fue enfático sobre este punto: “La verdadera revolución del Galaxy S26 es la confianza”. Para materializar esto, el S26 Ultra estrena una pionera Pantalla de Privacidad integrada directamente en el hardware, bloqueando la visión desde ángulos laterales sin sacrificar el brillo frontal. Sumado a la criptografía poscuántica y siete años de actualizaciones de seguridad de Samsung Knox, el mensaje es claro: la privacidad es la base del dispositivo.

La ambición de la marca no es menor. Tras superar los 400 millones de dispositivos Galaxy con IA en 2025, el objetivo de Samsung es duplicar esa cifra, superando los 800 millones para finales de 2026.

“Nuestra visión es clara: democratizar la IA como infraestructura. No vemos a la IA como una característica premium para un grupo cerrado, pensamos que debe convertirse en una infraestructura cotidiana e invisible”, reflexiona el CEO. Para lograr este alcance global, la colaboración es clave, destacando alianzas estratégicas no solo con Google Gemini, sino integrando directamente a Perplexity en el sistema operativo.

Un estudio de Samsung arrojó que el 90% de los usuarios Galaxy S25 en Latinoamérica utiliza activamente herramientas de inteligencia artificial, mucho más que en otras regiones donde está presente la firma coreana. Asimismo, el 61% destaca el uso de IA en la creación de imágenes y un 65% afirma que le ayuda a ahorrar tiempo.

La otra cara de la moneda: la escasez de chips y el alza de precios

CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

Pero democratizar el acceso choca de frente con los costos de producción. HS Jo abordó el elefante en la habitación: los nuevos teléfonos inteligentes ya son más caros.

La razón principal es el corazón mismo que hace posible esta revolución de la IA. La altísima demanda de chips de memoria por parte de los centros de datos de inteligencia artificial a nivel mundial ha provocado una escasez global.

“Hay escasez mundial de chips de memoria. Por eso, nos vimos obligados a subir el precio esta vez”, reconoció Jo a los periodistas. “La memoria es uno de los componentes más caros del hardware y representa entre el 40% y el 50% del costo total del celular”.

A esto se suman los elevados precios de las nuevas pantallas y los complejos módulos de las cámaras. Ante la proyección de que el precio de las memorias seguirá subiendo durante la segunda mitad del año, el CEO de Samsung Latinoamérica lanzó una advertencia pragmática para los consumidores de la región: “ Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo ”.

CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

El Galaxy S26 abre el primer capítulo de una tecnología más intuitiva, personal y potente. El desafío de Samsung ahora no es solo convencer al usuario de que necesita esta “IA Agente” en su bolsillo, sino que la inversión en un mercado con hardware al alza vale cada peso.