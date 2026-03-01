SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tecnología

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    La firma coreana le puso una lápida a las micas con el estreno de la primera “Pantalla de Privacidad integrada” en un teléfono. Ahora inclinar el celular en el metro para evitar miradas ajenas pasó a ser una solución tecnológica definitiva que protege la información personal sin sacrificar calidad de imagen. Pero, ¿cómo funciona?

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Todos lo hemos hecho. Vamos en el transporte público, nos acomodamos en una sala de espera llena de gente, y entonces abrimos la aplicación del banco, ingresamos una contraseña o leemos un correo confidencial. Casi por instinto encogemos los brazos e inclinamos la pantalla para esquivar el rabillo del ojo de la persona de al lado.

    Durante años, proteger nuestra privacidad en el celular implicó comprar micas y aceptar una dolorosa renuncia: menos brillo, menos definición, menos color. Nos acostumbramos a pegar una lámina plástica oscura sobre pantallas que costaban cientos de dólares, con la promesa de la discreción, pero que terminaba sacrificando la calidad por la que habíamos pagado.

    Hoy, con el lanzamiento del Galaxy S26 Ultra, Samsung decide dar un salto en privacidad.

    La compañía acaba de presentar en San Francisco lo que llama la primera Pantalla de Privacidad integrada del mundo en un dispositivo móvil. Es una innovación que transforma la protección visual, sacándola de la cuneta de accesorios de terceros para convertirla en una función nativa del hardware.

    Jubilando las micas plásticas

    Las micas de privacidad nacieron para proteger nuestros datos en espacios públicos, pero siempre representaron un compromiso incómodo. Reducían drásticamente los ángulos de visión (incluso para el propio dueño del equipo), disminuían el brillo al mínimo en días soleados y alteraban los colores, arruinando la experiencia premium que exige un teléfono flagship como los Ultra de las series Galaxy.

    El recién lanzado Galaxy S26 Ultra elimina este dilema de raíz. Gracias a una combinación de hardware avanzado y software, el panel del dispositivo controla -a nivel de panel y subpixeles- cuánta luz se escapa hacia los ángulos laterales.

    El resultado es binario y efectivo:

    • Con la función desactivada: la pantalla ofrece la experiencia completa, brillante y nítida desde cualquier ángulo.
    • Con la función activada: el panel mantiene la claridad para el usuario que lo sostiene de frente, pero oscurece y limita de forma drástica la visibilidad cuando alguien mira desde ángeles laterales pronunciados (Samsung mide caídas de brillos a 45° y 60°), protegiendo el contenido de los mirones.

    Todo esto sin capas adhesivas y manteniendo la calidad de imagen frontal cuando la función está desactivada.

    Privacidad que entiende el contexto

    Pero la verdadera innovación técnica del S26 Ultra no se limita a bloquear miradas, sino que va por su adaptabilidad. La Pantalla de Privacidad es una herramienta inteligente que el usuario puede personalizar para que entre en acción solo cuando es estrictamente necesario:

    • Al ingresar un PIN, patrón o contraseña.
    • Al abrir aplicaciones específicas preseleccionadas (como billeteras digitales o chats de trabajo).
    • Durante acciones sensibles, como la visualización de la pantalla de bloqueo.
    • En notificaciones puntuales mediante la función de Privacidad Parcial.

    Esta flexibilidad convierte a la privacidad en una experiencia dinámica. En un café, en una reunión de directorio o en el metro, la pantalla se adapta al entorno.

    El nuevo estándar de la industria

    Basándose en décadas de liderazgo en la fabricación de paneles, Samsung busca inaugurar una nueva categoría dentro del mercado móvil. En una época dominada por una IA proactiva y omnipresente, la privacidad física del hardware también debía dar el salto.

    La proeza se suma al anuncio de TM Roh, co-CEO de Samsung, de llevar la inteligencia artificial a 800 millones de dispositivos hacia fines de 2026.

    En San Francisco, La Tercera pudo escuchar de primera fuente a HS Jo, Presidente y CEO de Samsung Latinoamérica que conoce desde hace décadas las tendencias en la región. “Nuestra visión es clara: democratizar la IA como infraestructura. No vemos a la IA como una característica premium para un grupo cerrado, pensamos que debe convertirse en una infraestructura cotidiana e invisible”, comentó.

    Luego, añadió: “Para lograrlo, nuestra expansión no se limita a los smartphones, todos los nuevos productos que lanzaremos este año, sumando tablets, PCs y wearables, contarán con experiencias de IA”.

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Como es costumbre en Samsung, esta nueva pantalla está integrada al robusto ecosistema de Knox y Knox Vault, incluyendo tecnologías de criptografía para blindar el equipo contra amenazas y asegurando siete años de actualizaciones de seguridad.

    De momento, Privacy Display solo está disponible en el modelo Ultra de la serie Galaxy S26, no en los S26 ni S26+.

    Lee también:

    Más sobre:SamsungPrivacy DisplayPantalla de privacidad integradaSamsung Galaxy S26 UltraGalaxy S26 UltraHS Jo SamsungSamsung flagshipKnox securityAI integrationSamsung hardwareMicasHardwareHS Jo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Medios iraníes confirman la muerte del líder supremo Alí Jamenei tras ataques de EE.UU. e Israel

    El incierto futuro que se espera tras los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán

    Alí Jamenei, el líder con el poder absoluto

    Trump confirma muerte de Jamenei tras masivo ataque de EE.UU. e Israel contra Irán

    Una familia de locos: un relato de Jaime Bayly

    Irán anuncia nuevas oleadas de la Operación “Promesa Verdadera 4” en respuesta a ataques de EE.UU. e Israel durante negociaciones nucleares

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Servicios

    Declaran alerta roja en Curepto por incendio forestal cercano a sectores poblados

    Declaran alerta roja en Curepto por incendio forestal cercano a sectores poblados

    A qué hora y dónde ver a Leeds United vs. Manchester City en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Leeds United vs. Manchester City en TV y streaming

    Hasta 35° este sábado: Avisan sobre altas temperaturas en Coquimbo, Valparaíso y la RM

    Hasta 35° este sábado: Avisan sobre altas temperaturas en Coquimbo, Valparaíso y la RM

    Combaten incendio en basural de Maipú con riesgo de propagación a viviendas
    Chile

    Combaten incendio en basural de Maipú con riesgo de propagación a viviendas

    Declaran alerta roja en Curepto por incendio forestal cercano a sectores poblados

    Ofensiva de EEUU e Israel: OPE valora esfuerzo por “restablecer la seguridad nuclear” y condena ataques iraníes

    Andes Iron presenta recurso de reclamación para impugnar rechazo del Comité de Ministros al proyecto Dominga
    Negocios

    Andes Iron presenta recurso de reclamación para impugnar rechazo del Comité de Ministros al proyecto Dominga

    El Grito de Munch: más y mejores empleos

    Arturo Porzecanski: “Ahora la gente quiere en Chile a alguien que patee el tablero, pero en una dirección constructiva”

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo
    Tendencias

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30

    Javier Frana, capitán de Copa Davis de Argentina: “El torneo está extraordinario; se nota el corazón que le ponen”
    El Deportivo

    Javier Frana, capitán de Copa Davis de Argentina: “El torneo está extraordinario; se nota el corazón que le ponen”

    Un apellido que invita a soñar: los hermanos Maldonado lideran la lucha de las Diablas y los Diablos por meterse en el Mundial

    La inédita estadística que encumbra la leyenda de Fernando Zampedri en la UC

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra
    Tecnología

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Estos son los requisitos mínimos para jugar Death Stranding 2 en PC

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Una familia de locos: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Una familia de locos: un relato de Jaime Bayly

    Rafael Araneda: “Intento cada día de Festival de Viña dar la mejor versión de mí, pero yo no puedo cambiar”

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”

    Medios iraníes confirman la muerte del líder supremo Alí Jamenei tras ataques de EE.UU. e Israel
    Mundo

    Medios iraníes confirman la muerte del líder supremo Alí Jamenei tras ataques de EE.UU. e Israel

    El incierto futuro que se espera tras los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán

    Alí Jamenei, el líder con el poder absoluto

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras
    Paula

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    Un libro para plant lovers

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago