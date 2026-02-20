Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7
La operadora nacional da un golpe al traer uno de los router más avanzados de Amazon. Dos puertos de 2.5 Gigabit, tecnología TrueMesh y la promesa de una latencia reducida marcan la nueva generación de conectividad inalámbrica en el país. Ideal para la casa inteligente.
Si eres de los que contrata planes de fibra óptica de 1 o 2 Gigas y siente que el Wi-Fi nunca le hace justicia a la velocidad por la que estás pagando, no estás solo. Es el cuello de botella clásico de la era del streaming en 4K y el teletrabajo: la fibra llega rápido a tu puerta, pero se diluye en el aire dentro del hogar.
Gtd quiere solucionar eso y, de paso, ser los primeros en masificar el estándar del futuro inmediato. La compañía ha traído a Chile el eero 7, el dispositivo de la serie más potente y reciente de la familia de routers de malla (mesh) de Amazon, punta de lanza para el despliegue del Wi-Fi 7 en el mercado local.
No estamos hablando de un simple repetidor de señal. Tras probarlo y revisar sus especificaciones, queda claro que este dispositivo busca ser el corazón de un hogar inteligente con varias conexiones de dispositivos como cámaras de seguridad, luces inteligentes, pantallas y hasta aspiradoras robot.
¿Qué es el eero 7?
Empecemos por lo básico, eero fue una de las marcas pioneras en popularizar los sistemas mesh (malla), que a diferencia de los extensores antiguos, crean una red única, fluida e inteligente en toda la casa. Amazon compró la compañía en 2019 y el eero 7 es una de sus puertas de entrada (también existen el eero Pro 7 y el eero Max 7).
Lo primero que llama la atención es que no parece un router. No tiene antenas apuntando al cielo como si fuera una araña al revés. El eero 7 es un bloque sólido, minimalista y elegante, diseñado para no estar escondido detrás del sofá. Y eso es clave, porque los routers funcionan mejor cuando están a la vista y no ocultos.
Este equipo soporta Wi-Fi 7 (802.11be). ¿Qué significa esto en español? Básicamente, tres cosas:
- Mayor velocidad bruta: soporta velocidades inalámbricas teóricas de hasta 1.8 Gbps.
- Menor latencia: crucial para el gaming y la realidad virtual.
- Gestión de tráfico masivo: puede manejar más de 120 dispositivos conectados simultáneamente sin problemas.
La revolución del “Multi-Link Operation”
La característica estrella del Wi-Fi 7 presente en este equipo es el MLO (Multi-Link Operation).
Hagamos una analogía de tránsito. Con el Wi-Fi 5 o 6, tu dispositivo (digamos, un iPhone 17 o un Galaxy S25) es como un auto que debe elegir un solo carril (la banda de 2.4 GHz, 5 GHz o 6 GHz) para moverse. Si ese carril tiene taco, simplemente esperas.
Con el MLO del eero 7, el router permite que los dispositivos compatibles usen dos bandas simultáneamente (2.4 y 5 GHz). Es como si tu auto pudiera ocupar dos carriles al mismo tiempo para enviar y recibir datos. El resultado es una conexión estable y muy rápida.
Puertos para los “Power Users”
Aquí es donde GTD apunta al segmento premium. El eero 7 no escatima en conectividad física. A diferencia de la mayoría de los routers del mercado que traen puertos de 1 Gigabit (que hoy ya nos quedan cortos si tienes un plan de fibra de 2 Gbps), este equipo incorpora dos puertos Ethernet de 2.5 Gigabits.
Esto permite conectar un PC gamer, una consola o un servidor NAS directamente al cable y obtener velocidades que hace un par de años eran exclusivas de centros de datos.
El ecosistema y la domótica
Al ser un producto bajo el paraguas de Amazon, el eero 7 funciona también como un hub de hogar inteligente.
Tiene compatibilidad integrada con Zigbee, Thread y Matter.
Esto significa que puedes conectar ampolletas inteligentes, cerraduras y sensores directamente al router, sin necesidad de tener un “bridge” o puente adicional conectado a la corriente.
Y, por supuesto, la gestión se hace desde la app de eero, que sigue siendo una de las más intuitivas del mercado para ver quién está consumiendo tu ancho de banda o para crear perfiles de control parental.
¿Para quién es esto?
La llegada del eero 7 a través de GTD es una señal de madurez del mercado chileno.
Ahora, el eero 7 no es un equipo barato, ni tampoco para quien solo revisa el correo. Este dispositivo está pensado para:
- Hogares grandes (una sola unidad cubre unos 190 metros cuadrados).
- Usuarios con planes de fibra óptica superiores a 1 Gbps.
- Entornos con muchos dispositivos (consolas, VR, streaming 4K/8K simultáneo).
- Usuarios que ya tienen dispositivos compatibles con Wi-Fi 7 (como los últimos smartphones de gama alta y laptops recientes).
“En Gtd buscamos mejorar continuamente la experiencia digital en el hogar, y eero es un aliado que cumple con ese estándar”, explica a La Tercera Nicolás Bunster, gerente del segmento Residencial de Gtd.
“La llegada del Wi‑Fi 7 exige equipos capaces de ofrecer mayor velocidad, estabilidad y capacidad. eero destaca por su malla inteligente, y -a través de su aplicación- permite gestionar la configuración y monitoreo de la red, el control y la seguridad integrada avanzada, con eero Secure; generar filtros de contenido, gestión de bloqueos, historial de navegación y alertas, entre otros”, añade.
¿Para qué tipo de usuario está pensado? “Está dirigido a hogares con alta demanda digital: familias con múltiples dispositivos conectados, personas que trabajan desde casa y requieren estabilidad, gamers o creadores de contenido, que necesitan baja latencia, y quienes buscan una cobertura uniforme en todos los rincones del hogar”, responde el ejecutivo.
Luego, aclara: “Es importante considerar que, para aprovechar al máximo las capacidades del Wi‑Fi 7, se necesitan dispositivos compatibles con este estándar. De todas formas, cualquier equipo -incluso los que no soportan Wi‑Fi 7- puede conectarse sin problema”.
¿Qué es lo mejor del Wi‑Fi 7 que ofrece Gtd? “En Gtd contamos con una red de fibra óptica propia, que destaca por su robustez, la que en conjunto con un equipo de última tecnología permite a las familias disfrutar de una conectividad más potente, estable y confiable del mercado. Adicionalmente, como compañía, además de la tecnología, buscamos entregar la mejor experiencia de servicio a nuestros clientes”, asegura Bunster.
