GTD estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

Si eres de los que contrata planes de fibra óptica de 1 o 2 Gigas y siente que el Wi-Fi nunca le hace justicia a la velocidad por la que estás pagando, no estás solo. Es el cuello de botella clásico de la era del streaming en 4K y el teletrabajo: la fibra llega rápido a tu puerta, pero se diluye en el aire dentro del hogar.

Gtd quiere solucionar eso y, de paso, ser los primeros en masificar el estándar del futuro inmediato. La compañía ha traído a Chile el eero 7, el dispositivo de la serie más potente y reciente de la familia de routers de malla (mesh) de Amazon, punta de lanza para el despliegue del Wi-Fi 7 en el mercado local.

No estamos hablando de un simple repetidor de señal. Tras probarlo y revisar sus especificaciones, queda claro que este dispositivo busca ser el corazón de un hogar inteligente con varias conexiones de dispositivos como cámaras de seguridad, luces inteligentes, pantallas y hasta aspiradoras robot.

¿Qué es el eero 7?

GTD estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

Empecemos por lo básico, eero fue una de las marcas pioneras en popularizar los sistemas mesh (malla), que a diferencia de los extensores antiguos, crean una red única, fluida e inteligente en toda la casa. Amazon compró la compañía en 2019 y el eero 7 es una de sus puertas de entrada (también existen el eero Pro 7 y el eero Max 7).

Lo primero que llama la atención es que no parece un router. No tiene antenas apuntando al cielo como si fuera una araña al revés. El eero 7 es un bloque sólido, minimalista y elegante, diseñado para no estar escondido detrás del sofá. Y eso es clave, porque los routers funcionan mejor cuando están a la vista y no ocultos.

Este equipo soporta Wi-Fi 7 (802.11be). ¿Qué significa esto en español? Básicamente, tres cosas:

Mayor velocidad bruta : soporta velocidades inalámbricas teóricas de hasta 1.8 Gbps.

Menor latencia : crucial para el gaming y la realidad virtual.

Gestión de tráfico masivo: puede manejar más de 120 dispositivos conectados simultáneamente sin problemas.

La revolución del “Multi-Link Operation”

La característica estrella del Wi-Fi 7 presente en este equipo es el MLO (Multi-Link Operation).

Hagamos una analogía de tránsito. Con el Wi-Fi 5 o 6, tu dispositivo (digamos, un iPhone 17 o un Galaxy S25) es como un auto que debe elegir un solo carril (la banda de 2.4 GHz, 5 GHz o 6 GHz) para moverse. Si ese carril tiene taco, simplemente esperas.

Con el MLO del eero 7, el router permite que los dispositivos compatibles usen dos bandas simultáneamente (2.4 y 5 GHz). Es como si tu auto pudiera ocupar dos carriles al mismo tiempo para enviar y recibir datos. El resultado es una conexión estable y muy rápida.

Puertos para los “Power Users”

GTD estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

Aquí es donde GTD apunta al segmento premium. El eero 7 no escatima en conectividad física. A diferencia de la mayoría de los routers del mercado que traen puertos de 1 Gigabit (que hoy ya nos quedan cortos si tienes un plan de fibra de 2 Gbps), este equipo incorpora dos puertos Ethernet de 2.5 Gigabits.

Esto permite conectar un PC gamer, una consola o un servidor NAS directamente al cable y obtener velocidades que hace un par de años eran exclusivas de centros de datos.

El ecosistema y la domótica

Al ser un producto bajo el paraguas de Amazon, el eero 7 funciona también como un hub de hogar inteligente.

Tiene compatibilidad integrada con Zigbee, Thread y Matter.

Esto significa que puedes conectar ampolletas inteligentes, cerraduras y sensores directamente al router, sin necesidad de tener un “bridge” o puente adicional conectado a la corriente.

Y, por supuesto, la gestión se hace desde la app de eero, que sigue siendo una de las más intuitivas del mercado para ver quién está consumiendo tu ancho de banda o para crear perfiles de control parental.

¿Para quién es esto?

GTD estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

La llegada del eero 7 a través de GTD es una señal de madurez del mercado chileno.

Ahora, el eero 7 no es un equipo barato, ni tampoco para quien solo revisa el correo. Este dispositivo está pensado para:

Hogares grandes (una sola unidad cubre unos 190 metros cuadrados).

Usuarios con planes de fibra óptica superiores a 1 Gbps.

Entornos con muchos dispositivos (consolas, VR, streaming 4K/8K simultáneo).

Usuarios que ya tienen dispositivos compatibles con Wi-Fi 7 (como los últimos smartphones de gama alta y laptops recientes).

“En Gtd buscamos mejorar continuamente la experiencia digital en el hogar, y eero es un aliado que cumple con ese estándar”, explica a La Tercera Nicolás Bunster, gerente del segmento Residencial de Gtd.

“La llegada del Wi‑Fi 7 exige equipos capaces de ofrecer mayor velocidad, estabilidad y capacidad. eero destaca por su malla inteligente, y -a través de su aplicación- permite gestionar la configuración y monitoreo de la red, el control y la seguridad integrada avanzada, con eero Secure; generar filtros de contenido, gestión de bloqueos, historial de navegación y alertas, entre otros”, añade.

¿Para qué tipo de usuario está pensado? “Está dirigido a hogares con alta demanda digital: familias con múltiples dispositivos conectados, personas que trabajan desde casa y requieren estabilidad, gamers o creadores de contenido, que necesitan baja latencia, y quienes buscan una cobertura uniforme en todos los rincones del hogar”, responde el ejecutivo.

Luego, aclara: “Es importante considerar que, para aprovechar al máximo las capacidades del Wi‑Fi 7, se necesitan dispositivos compatibles con este estándar. De todas formas, cualquier equipo -incluso los que no soportan Wi‑Fi 7- puede conectarse sin problema”.

¿Qué es lo mejor del Wi‑Fi 7 que ofrece Gtd? “En Gtd contamos con una red de fibra óptica propia, que destaca por su robustez, la que en conjunto con un equipo de última tecnología permite a las familias disfrutar de una conectividad más potente, estable y confiable del mercado. Adicionalmente, como compañía, además de la tecnología, buscamos entregar la mejor experiencia de servicio a nuestros clientes”, asegura Bunster.