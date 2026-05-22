Por qué cancelaron el late show de Stephen Colbert (y qué tuvo que ver Trump al respecto)

El jueves por la noche, Estados Unidos se despidió de uno de los rostros televisivos más influyentes de los últimos años.

Tras 11 años al frente de The Late Show , Stephen Colbert emitió el último episodio de un programa que, sumado a la era de David Letterman, completó 33 años en pantalla .

Pero el cierre no fue una simple decisión televisiva: detrás de la cancelación hay una mezcla de crisis financiera, tensiones políticas y la sombra permanente de Donald Trump.

Por qué cancelaron el late show de Stephen Colbert (y qué tuvo que ver Trump al respecto)

¿Por qué se canceló el late?

CBS, la cadena responsable del espacio, aseguró que la decisión obedecía únicamente a razones económicas .

Aunque The Late Show with Stephen Colbert seguía liderando la audiencia en su franja horaria, el formato de late night ha perdido rentabilidad en los últimos años debido al auge del streaming y los cambios en los hábitos de consumo televisivo.

Sin embargo, la explicación oficial no convenció a todos.

¿Influencia de Trump?

La controversia creció porque la cancelación ocurrió mientras Paramount, empresa matriz de CBS, buscaba la aprobación del Gobierno estadounidense para concretar una multimillonaria fusión con Skydance Media .

En ese contexto, varios analistas y figuras del espectáculo interpretaron el despido de Colbert como un intento de evitar conflictos con Donald Trump, blanco frecuente de las burlas del comediante.

En 2024, Trump acusó a CBS de haber editado de manera “maliciosa” una entrevista a Kamala Harris para favorecerla políticamente en el programa “60 Minutes”. La cadena terminó llegando a un acuerdo económico con él y aceptó pagarle 16 millones de dólares en 2025.

Después de eso, Colbert criticó y se burló públicamente de su propia cadena por haber cedido ante Trump . Meses después vino la cancelación del programa, lo que alimentó las sospechas de que hubo presiones políticas.

Trump, lejos de mantener distancia, celebró abiertamente el final del programa.

En Truth Social escribió: “¡Es increíble que haya durado tanto! Sin talento, sin audiencia, sin vida… ¡Menos mal que por fin se fue!” .

Por qué cancelaron el late show de Stephen Colbert (y qué tuvo que ver Trump al respecto Imagen @WhiteHouse en X.

El último episodio de Colbert

Pese a ello, Colbert evitó mencionar directamente al mandatario durante el episodio final.

El “elefante en la habitación”, como definió El País al tema, estuvo presente en todo momento sin necesidad de nombrarlo.

Hubo bromas indirectas, silencios cargados de significado y varias referencias al clima político actual en Estados Unidos.

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Paul McCartney, el invitado principal de la despedida, recordó que, cuando era joven, veía a Estados Unidos como “la tierra de la libertad y la democracia más grande” .

Luego añadió: “Espero que aún lo sea”. El público respondió con una larga ovación.

Por qué cancelaron el late show de Stephen Colbert (y qué tuvo que ver Trump al respecto). Foto: YouTube/The Late Show with Stephen Colbert

El cierre del programa también tuvo un tono melancólico y simbólico.

Colbert imaginó un agujero negro devorando el teatro Ed Sullivan, metáfora evidente de un final que muchos consideran contradictorio: cancelar al late show más visto de la televisión estadounidense .

En el sketch participaron figuras como Jon Stewart, Jimmy Kimmel, Seth Meyers y John Oliver, quienes ironizaron sobre la fragilidad de los programas satíricos en el actual escenario político y mediático.

Más allá de las cifras o las disputas corporativas, la salida de Colbert abrió un debate mayor sobre la libertad de expresión y el rol de la sátira política en Estados Unidos.