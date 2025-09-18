Provocaron suspensión “indefinida” de su programa: ¿Qué dijo Jimmy Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk?

Este miércoles, la cadena de televisión estadounidense ABC informó la suspensión indefinida del programa de entrevista de Jimmy Kimmel, luego que esta semana realizara comentarios respecto del asesinato de Charlie Kirk.

En particular, se refirió al caso el pasado 15 de septiembre. El comediante aseguró en su comentario que los miembros del movimiento MAGA (Make America Great Again) estaban buscando sacar réditos políticos con la muerte del activista conservador.

“Llegamos a un nuevo punto mínimo durante el fin de semana con la pandilla MAGA intentando desesperadamente caracterizar a este muchacho (Tyler Robinson) que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos y haciendo todo lo posible para obtener puntos políticos con ello”, señaló ese día.

Por otro lado, también criticó las reacciones que hubo al colocar banderas a media asta por la muerte de Kirk, además de burlarse del presidente estadounidense Donald Trump.

“Entre las acusaciones mutuas, el viernes se vivió un duelo: la Casa Blanca izó las banderas a media asta, lo que recibió algunas críticas, pero a nivel humano se puede ver lo duro que está tomando esto el presidente”, dijo.

Tras ello, mostró un video de un periodista consultando a Trump sobre cómo llevaba la muerte de Kirk. “Creo que muy bien”, respondió, para luego referirse a la construcción de un nuevo salón de baile en la Casa Blanca.

“ Sí. Está en la cuarta etapa del duelo: la construcción ”, agregó sobre la reacción de Trump.

“Así no es como un adulto llora el asesinato de alguien a quien llamaba amigo, así es como un niño de cuatro años llora la muerte de un pez dorado”, finalizó al respecto.

Reacciones

El miércoles se conoció la suspensión “indefinida” del programa de entrevista, según una información entregada por un portavoz de la cadena de televisión estadounidense, parte del conglomerado de Disney.

Tras conocerse esta información, el presidente Donald Trump, quien ya había criticado en el pasado el programa, señaló que la suspensión era “una gran noticia para Estados Unidos”.

“El programa de Jimmy Kimmel, que ha desafiado los índices de audiencia, ha sido cancelado. Felicitaciones a ABC por finalmente tener el valor de hacer lo que se debía hacer”, escribió el mandatario en una publicación en su red Truth Social.

Por su parte, la cadena Nexstar, una de las compañías de medios más grandes de Estados Unidos, señaló en un comunicado que dejarían de transmitir el programa de Kimmel al considerar sus comentarios “ofensivos e insensibles en un momento crítico del discurso político nacional”.

Por otro lado, también hubieron quienes entregaron su apoyo al comediante y criticaron la decisión por parte de la cadena televisiva, en un acto que señalaron “atentaría contra la libertad de expresión”.

El gobernador de California, Gavin Newsom, señaló en su cuenta de X: “Comprar y controlar medios, despedir a comentaristas, cancelar programas. No son coincidencias, es algo coordinado y es peligroso. El Partido Republicano no cree en la libertad de expresión. Están censurando en tiempo real”.