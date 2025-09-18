SUSCRÍBETE
Mundo

Lula advierte que vetará cualquier amnistía para Bolsonaro

El mandatario brasileño señaló que los crímenes del expresidente, condenado a 27 años de prisión por su participación en un complot para impedir su investidura tras las elecciones de 2022. no tienen carácter político.

Joaquín DíazPor 
Joaquín Díaz
Eraldo Peres

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró este miércoles que bloqueará una eventual amnistía para el exmandatario Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por su participación en un complot para impedir su investidura tras las elecciones de 2022.

“Si me la envían para vetar, puede estar seguro de que la vetaré”, afirmó Lula al referirse a un proyecto de ley en discusión en el Congreso que podría beneficiar al expresidentde brasileño.

La advertencia del mandatario se produce en medio de negociaciones de partidos opositores para que la iniciativa sea votada en régimen de urgencia en la Cámara de Diputados.

Hasta ahora, los debates se concentran en determinar si la amnistía sería limitada, favoreciendo solo a los bolsonaristas que participaron en los ataques a las sedes de los tres poderes el 8 de enero de 2023, o general, incluyendo también a Bolsonaro y otros condenados por golpismo.

Actualmente en prisión domiciliaria, Bolsonaro fue condenado por la Corte Suprema como líder de un complot que buscaba impedir la asunción de Lula tras su victoria en las presidenciales de 2022. Según el mandatario, los delitos cometidos por el expresidente no tienen carácter político, por lo que no habría justificación para una amnistía.

“Él fue condenado por un crimen que cometió. No hay nada de política en eso”, sostuvo Lula, destacando las “pruebas concretas”, las confesiones y los documentos presentados por el Supremo para fundamentar la sentencia.

El presidente también cuestionó un proyecto de ley ya aprobado por la Cámara de Diputados y aún en trámite en el Senado, que limita la capacidad de la Corte Suprema para investigar o dictar medidas restrictivas contra parlamentarios sin autorización previa del Parlamento.

La iniciativa ha sido duramente criticada por otorgar protección a legisladores bajo investigación, como el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, acusado de impulsar sanciones de Estados Unidos contra Brasil.

