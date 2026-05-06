“Si lo que queremos es sancionar a este ministro, bueno, sancióneme”: Montes critica posibilidad de acusación constitucional

En una tensa sesión de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, el exministro de aquella cartera, Carlos Montes, abordó este miércoles la posibilidad de que representantes del oficialismo presenten una acusación constitucional en su contra.

Lo anterior durante una presentación suya en que abordó los detalles del informe final N°421 por parte de la Contraloría, que revisa las condiciones en que el Ministerio de Vivienda (Minvu) adquirió suelos en el contexto del Plan de Emergencia Habitacional (PEH) durante el período 2022-2026.

Al igual que en su presentación frente a la misma comisión de la Cámara Alta, el exministro enfatizó que el informe no señala en alguna de sus 149 páginas que hubieran compras de suelo en sobreprecio.

A pesar de lo anterior, durante el período de consultas, la diputada Paz Charpentier (Republicana) consultó directamente a Montes sobre qué razones existirían para no presentar una acusación constitucional en su contra.

La diputada Paz Charpentier Dedvi Missene

“Creo que la diputada en el fondo establece los cargos para una acusación constitucional. Yo creo que no hay acusación constitucional presentada acá”, enfatizó primeramente el exministro.

“Cualquiera tiene facultad para hacer acusaciones constitucionales. Yo fui parlamentario mucho tiempo. Lo que pasa es que usted sabe lo que eso significa. Las guerras de acusaciones constitucionales han hecho mucho daño al Parlamento y esperamos enfrentar los temas principales”, añadió al respecto.

Más adelante también criticó al diputado Hotuiti Teao (UDI), que en su consulta señaló en específico que “la gravedad no radica en lo detectado por el ente contralor”.

“Es muy difícil dialogar así, es muy difícil profundizar en los hechos porque cualquiera hace afirmaciones que no hay tiempo ni siquiera para responderlas. Si lo que queremos es sancionar a este ministro, bueno, sancióneme . Tengo 80 años, se cumplen en dos días más”, cargó el otrora parlamentario.

“Quiero decirle además de que me pueden castigar los cinco años que vienen si la acusación constitucional prospera, pero no sé qué significado va a tener ni para la democracia ni para la vivienda, ni para nada. Usted más que hablar más que hablar del informe, hablamos de la acusación. Yo parto de la base de que vamos a llegar a una conclusión de que la acusación no ayuda mucho a resolver los problemas”, añadió al respecto.