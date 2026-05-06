SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    “Si lo que queremos es sancionar a este ministro, bueno, sancióneme”: Montes critica posibilidad de acusación constitucional

    "Las guerras de acusaciones constitucionales han hecho mucho daño al Parlamento y esperamos enfrentar los temas principales", enfatizó el exministro, que asistió a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados para referirse al Informe Final N°421 de Contraloría.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    “Si lo que queremos es sancionar a este ministro, bueno, sancióneme”: Montes critica posibilidad de acusación constitucional SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    En una tensa sesión de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, el exministro de aquella cartera, Carlos Montes, abordó este miércoles la posibilidad de que representantes del oficialismo presenten una acusación constitucional en su contra.

    Lo anterior durante una presentación suya en que abordó los detalles del informe final N°421 por parte de la Contraloría, que revisa las condiciones en que el Ministerio de Vivienda (Minvu) adquirió suelos en el contexto del Plan de Emergencia Habitacional (PEH) durante el período 2022-2026.

    Al igual que en su presentación frente a la misma comisión de la Cámara Alta, el exministro enfatizó que el informe no señala en alguna de sus 149 páginas que hubieran compras de suelo en sobreprecio.

    A pesar de lo anterior, durante el período de consultas, la diputada Paz Charpentier (Republicana) consultó directamente a Montes sobre qué razones existirían para no presentar una acusación constitucional en su contra.

    La diputada Paz Charpentier Dedvi Missene

    “Creo que la diputada en el fondo establece los cargos para una acusación constitucional. Yo creo que no hay acusación constitucional presentada acá”, enfatizó primeramente el exministro.

    Cualquiera tiene facultad para hacer acusaciones constitucionales. Yo fui parlamentario mucho tiempo. Lo que pasa es que usted sabe lo que eso significa. Las guerras de acusaciones constitucionales han hecho mucho daño al Parlamento y esperamos enfrentar los temas principales”, añadió al respecto.

    Más adelante también criticó al diputado Hotuiti Teao (UDI), que en su consulta señaló en específico que “la gravedad no radica en lo detectado por el ente contralor”.

    Es muy difícil dialogar así, es muy difícil profundizar en los hechos porque cualquiera hace afirmaciones que no hay tiempo ni siquiera para responderlas. Si lo que queremos es sancionar a este ministro, bueno, sancióneme. Tengo 80 años, se cumplen en dos días más”, cargó el otrora parlamentario.

    “Quiero decirle además de que me pueden castigar los cinco años que vienen si la acusación constitucional prospera, pero no sé qué significado va a tener ni para la democracia ni para la vivienda, ni para nada. Usted más que hablar más que hablar del informe, hablamos de la acusación. Yo parto de la base de que vamos a llegar a una conclusión de que la acusación no ayuda mucho a resolver los problemas”, añadió al respecto.

    Lee también:

    Más sobre:ViviendaCarlos MontesAcusación ConstitucionalContraloríaInformeACPaz CharpentierHotuiti Teao

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Paz Corp anota alza en sus ganancias, pese a menor escrituración en Chile

    Los malls de Cencosud suben 55% sus ganancias en el primer trimestre

    Archivo Moderna, la historia de revista Paula

    “Este es un mal proyecto”: presidentes de partidos de oposición se reúnen y mantienen rechazo a megarreforma

    Grupo transversal de diputadas presentan proyecto para aumentar participación de mujeres en el Congreso

    Rusia insta a los países extranjeros a evacuar a sus diplomáticos en Kiev ante un posible ataque en represalia

    Lo más leído

    1.
    La primera derrota del ministro García: Cámara rechaza idea de legislar proyecto que buscaba revertir inadmisibilidades

    La primera derrota del ministro García: Cámara rechaza idea de legislar proyecto que buscaba revertir inadmisibilidades

    2.
    La contenciosa Matthei: resistencia de la exabanderada a la megarreforma de Kast colma la paciencia de republicanos y la UDI

    La contenciosa Matthei: resistencia de la exabanderada a la megarreforma de Kast colma la paciencia de republicanos y la UDI

    3.
    Crece presión en el oficialismo para que Quiroz ajuste megarreforma tras torpedo del CFA a la línea de flotación

    Crece presión en el oficialismo para que Quiroz ajuste megarreforma tras torpedo del CFA a la línea de flotación

    4.
    Matthei cuestiona megaproyecto de Kast y afirma que votaría en contra de la eliminación de la franquicia Sence y de contribuciones

    Matthei cuestiona megaproyecto de Kast y afirma que votaría en contra de la eliminación de la franquicia Sence y de contribuciones

    5.
    Sedini sale al paso de cuestionamientos a ministros: defiende estilo de Poduje y blinda a Steinert y su agenda en Seguridad

    Sedini sale al paso de cuestionamientos a ministros: defiende estilo de Poduje y blinda a Steinert y su agenda en Seguridad

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Los valores informados por Enap para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Los valores informados por Enap para los próximos días

    Cuándo juega Cristian Garin y dónde ver el Masters 1000 de Roma

    Cuándo juega Cristian Garin y dónde ver el Masters 1000 de Roma

    Dígitos que no pueden circular los jueves en la RM por la restricción vehicular 2026

    Dígitos que no pueden circular los jueves en la RM por la restricción vehicular 2026

    ¿Sube o baja la bencina? Los valores informados por Enap para los próximos días
    Chile

    ¿Sube o baja la bencina? Los valores informados por Enap para los próximos días

    “Este es un mal proyecto”: presidentes de partidos de oposición se reúnen y mantienen rechazo a megarreforma

    Grupo transversal de diputadas presentan proyecto para aumentar participación de mujeres en el Congreso

    Paz Corp anota alza en sus ganancias, pese a menor escrituración en Chile
    Negocios

    Paz Corp anota alza en sus ganancias, pese a menor escrituración en Chile

    Los malls de Cencosud suben 55% sus ganancias en el primer trimestre

    Precio de bencinas anotan casi nula variación tras cambio de parámetros en el mepco

    6 recomendaciones para mantener el cerebro fuerte y sano, según un neurocientífico
    Tendencias

    6 recomendaciones para mantener el cerebro fuerte y sano, según un neurocientífico

    Qué significa realmente el porcentaje de probabilidad de lluvia que ves en tu celular

    Soulfía es el nuevo rostro de Crocs: así es la campaña y la nueva colección exclusiva de la marca

    Kompany culpa al árbitro de la eliminación del Bayern ante PSG en la Champions: “Decisiones clave nos jugaron en contra”
    El Deportivo

    Kompany culpa al árbitro de la eliminación del Bayern ante PSG en la Champions: “Decisiones clave nos jugaron en contra”

    En vivo: Audax Italiano enfrenta a Vasco da Gama en busca del primer lugar de su grupo en la Copa Sudamericana

    Al ritmo de Dembélé: PSG de Luis Enrique va por su segunda Champions tras superar a Bayern Múnich en una semifinal histórica

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?
    Tecnología

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    El miembro más importante de los Rolling Stones según Bob Dylan
    Cultura y entretención

    El miembro más importante de los Rolling Stones según Bob Dylan

    King África, Mr Vain y Turbo B llegan a Festival Fiebre de los 90′

    El prestigioso reconocimiento que recibirá Francisca Valenzuela

    Rusia insta a los países extranjeros a evacuar a sus diplomáticos en Kiev ante un posible ataque en represalia
    Mundo

    Rusia insta a los países extranjeros a evacuar a sus diplomáticos en Kiev ante un posible ataque en represalia

    El Ejército de Israel ataca la capital de Líbano

    “Nos esperan en casa”: El drama de los atrapados en crucero con casos de hantavirus que siguen aumentando

    Archivo Moderna, la historia de revista Paula
    Paula

    Archivo Moderna, la historia de revista Paula

    Desayunos para sorprender a mamá

    Hablemos de amor: no fracasé, simplemente estoy soltera