El Ejército de Israel ataca la capital de Líbano

El Ejército de Israel ha lanzado este miércoles un ataque contra la capital de Líbano, Beirut, a pesar del alto el fuego en vigor desde mediados de abril, alegando que el objetivo de esta acción es el comandante de una unidad de élite del partido-milicia chiita libanés, Hezbolá.

“Con la aprobación del primer ministro, Benjamin Netanyahu, y del ministro de Defensa, Israel Katz, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han atacado al comandante de la Fuerza Raduán de la organización terrorista Hezbolá en Beirut con el objetivo de eliminarlo”, ha anunciado la oficina del jefe del Ejecutivo israelí.

En un breve comunicado, ha señalado que los integrantes de esta unidad de élite “son responsables de los disparos dirigidos contra comunidades israelíes y de los ataques contra soldados de las FDI”.

הנחיתי יחד עם שר הביטחון ישראל כ"ץ לתקוף כעת בביירות את מפקד כוח רדואן בארגון הטרור חיזבאללה כדי להביא לסיכולו.



מחבלי רדואן אחראים לירי לעבר יישובים ישראלים ופגיעה בחיילי צה"ל.



לאף מחבל אין חסינות - ידה הארוכה של ישראל תשיג כל אויב ומרצח.



הבטחנו להביא ביטחון לתושבי הצפון - כך… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) May 6, 2026

“Ningún terrorista goza de inmunidad; el largo brazo de Israel alcanzará a todos los enemigos y asesinos. Prometimos garantizar la seguridad de los residentes del norte. ¡Así es como actuamos y así es como seguiremos actuando!”, ha asegurado.

La agencia de noticias libanesa NNA ha informado de un ataque aéreo de Israel contra Ghobeiri, a las afueras de Beirut, sin que por el momento haya confirmado posibles víctimas.

Por su parte, la cadena de televisión Al Manar, vinculada al grupo chiita, ha señalado que el ataque “tuvo como objetivo un edificio residencial en Haret Hreik, en los suburbios del sur de Beirut, con varios misiles” y que ha dejado “varios heridos”, sin dar más detalles.

Se trata del primer ataque de Israel contra la capital libanesa desde el pasado 8 de abril, cuando lanzó una oleada de bombardeos dejando en una sola jornada más de 250 muertos y 1.150 heridos.

Netanyahu ha dicho horas antes que hablará esta misma noche con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, previsiblemente para abordar el conflicto en Irán, mientras las negociaciones entre Teherán y Washington siguen en suspenso, si bien no ha precisado si las conversaciones con Líbano para el fin de los combates con Hezbolá estará entre esos temas.

Las autoridades libanesas, por su parte, han descartado esta semana que se vaya a dar de forma inminente un encuentro entre el dirigente israelí y el presidente Joseph Aoun, defendiendo que antes de eso Israel debe cesar sus ataques y retirar sus fuerzas aún desplegadas en el país vecino.

Además de Beirut, las FDI han atacado durante la jornada el sur del país, dejando al menos un muerto y 17 heridos en una localidad en el distrito de Sidón, y al menos otras dos víctimas mortales en la gobernación de Tiro, según recoge la agencia de noticias estatal NNA.

El Ministerio de Salud ha cifrado en más de 2.700 las víctimas mortales y en 8.300 los heridos a causa de ataques de Israel desde el pasado 2 de marzo, fecha en que su Ejército y Hezbolá retomaron los combates, tras la muerte días antes del entonces líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Teherán.