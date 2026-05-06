Luis Enrique, tras clasificar a la final de la Champions con PSG: “Tuvimos el peor sorteo, los rivales, todo al revés”

Este miércoles PSG timbró los boletos para jugar su segunda final de Champions League de manera consecutiva. El elenco que defiende el título igualó 1-1 en Alemania ante Bayern, resultado que le sirvió para imponerse 6-5 en el global, en una semifinal emocionante.

Luis Enrique, el cerebro detrás de estos años de éxito del elenco francés, valoró el esfuerzo de sus jugadores para clasificarse ante un equipo que está completando una gran temporada: “Si piensas en lo que es venir a jugar un partido aquí, de este tipo... no han perdido más que tres partidos en toda la temporada. Nos hemos recordado que les habíamos ganado en París. No estamos acostumbrados a defender pero lo hemos hecho como los ángeles. Hemos merecido pasar”.

Foto: PSG en X.

“Hemos mostrado un nivel de madurez hoy espectacular. Supimos atacar y defender. Puedes apreciar la mentalidad que tenemos. Como entrenador, es un placer ver este tipo de rendimiento. Cuando ves lo que nuestros aficionados nos dan, es increíble. Será difícil ganar la segunda Champions seguida, pero tenemos la ambición de hacerlo y queremos la segunda Champions”.

Además, el estratega español analizó el complejo recorrido que han tenido en esta edición del torneo: “Este año ha sido muy particular. Tuvimos el peor sorteo, los rivales, todo al revés... Siempre nos ha faltado algún jugador respecto al equipo que ganó la Champions del año pasado. Y hemos competido de la misma manera”.

Por último, tuvo palabras para su rival en la final, que será Arsenal, y también para su entrenador, su compatriota Mikel Arteta: “Mikelito, le tengo mucho cariño porque fuimos compañeros en Barcelona. Ha creado un gran equipo. Será difícil pero confiamos en nuestra manera de jugar y en lo que podemos conseguir. Queremos seguir haciendo historia”.

Cabe destacar que la final del torneo de clubes más importante de Europa está pactada para el sábado 30 de mayo, a las 12.00 horas de Chile, en el estadio Puskas Arena, de Budapest, Hungría.