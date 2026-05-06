Puerta de salida: Erick Pulgar despierta el interés de tres clubes para salir de Flamengo

La presente ha sido una temporada llena de altibajos para Erick Pulgar. Después de ganarlo todo en 2025 con el Flamengo, las lesiones y los constantes cambios en el equipo han complicado sus presencias. Es más, el volante chileno de 32 años no juega desde hace un mes con el gigante carioca. Pese a ello, maneja el interés de tres instituciones fuera de Brasil.

Su última aparición fue el 2 de abril pasado, cuando el Mengao perdió 3-0 ante Bragantino, partido en el que el antofagastino fue expulsado a los 50’, cuando su escuadra ya caía por 2-0. Una situación que comprometió las opciones de la remontada y que le valió ácidas críticas del técnico Leonardo Jardim.

“Pulgar no se comportó de la mejor manera. Sé que siempre quiere ganar, pero hay algo fundamental en un partido que es el control emocional. Ese es un aspecto esencial para todos los jugadores de élite. Pulgar tiene un carácter explosivo, pero sabe que debe tener cuidado porque perjudicó al equipo”, advirtió el DT portugués.

En la misma línea, el reemplazante de Fílipe Luis (fue despedido a inicios de marzo) fue más allá en los cuestionamientos y agregó que “el chileno perjudicó las posibilidades de remontada del equipo. Sin duda, Pulgar, como cualquier otro jugador del Flamengo, debe tener cuidado de no recibir tarjetas que perjudiquen al equipo y su rendimiento”.

Precisamente, en ese mismo encuentro, el mediocampista sufrió una lesión en la articulación acromioclavicular del hombro derecho. Como consecuencia se encuentra en rehabilitación.

Actualmente, realiza trabajos de campo con fisioterapia y acondicionamiento físico para regresar al Flamengo. Como resultado, el jugador debería volver a jugar con el equipo rojinegro en algún momento de este mes de mayo.

¿Posible salida?

Pero el balance ha sido positivo para el nortino. Después de casi cuatro años en el equipo, el volante es uno de los fijos en la titularidad, situación que obligó a la institución a extender el contrato del futbolista a inicios del año pasado, compromiso que se extiende hasta diciembre del año pasado.

Incluso, la renovación de este vínculo encendió duros cuestionamientos del expresidente de Flamengo, Rodolfo Landim, por la baja cláusula de salida que establece el nuevo documento que ata al chileno con el club.

Cifra que está fijada en un piso de 4 millones de dólares, precio que ha apurado el interés de varias instituciones fuera de Brasil. Según información del portal RTI Esportes, Al Rayyan de Qatar, además de Austin y Cincinnati de la Major League Soccer de Estados Unidos mostraron interés en fichar al antofagastino.

Pese a la información, ni el jugador y tampoco han recibido una oferta oficial de los clubes mencionados. Situación que claramente podría cambiar en los próximos días, cuando se abra el libro de pases en esas ligas.

El interés de los qataríes no es nuevo. A principios de año, el volante nacional dejó pasar una propuesta en la que le ofrecían ingresos cercanos a los 10 millones de dólares anuales, más de tres veces de lo que recibe en Brasil.