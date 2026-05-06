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    Dos detenidos y un fallecido deja robo a una vivienda en la Región de O’Higgins

    Durante el hecho personal de Carabineros se percatan de la presencia de un vehículo a alta velocidad, el cual hizo omiso a las señales de alto, por lo cual uno de estos hizo uso de su arma de fuego.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Imagen referencial, de archivo SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Dos personas detenidas y una fallecida dejó un robo a un domicilio en la comuna de Mostazal en la Región de O’Higgins.

    Los hechos se registraron en Av. El Rincón, hasta donde llegaron un grupo de sujetos, los cuales agredieron al dueño del domicilio con el fin de concretar el ilícito.

    Al lugar llegó personal policial quienes sorprendieron a uno de los individuos el cual huyó hacia el patio posterior del inmueble, escapando por un callejón colindante.

    En este contexto, los funcionarios se percatan de la presencia de un vehículo a alta velocidad, el cual hizo omiso a las señales de alto, por lo cual uno de los funcionarios hizo uso de su arma de fuego.

    De esta forma los sujetos huyen del lugar iniciándose un seguimiento el cual se extendió hasta el sector de O’Higgins de Pilay, donde los sujetos pierden el control del vehículo saliéndose de la ruta.

    Personal policial logró detener a dos de los ocupantes del vehículo, a la vez que se percatan de la presencia de un tercer individuo, el cual se encuentra fallecido.

    Según detalló el coronel de Carabineros, Luis Rebolledo, Prefecto Cachapoal “los individuos pierden el control del vehículo, estacionándose al costado del camino, en un sector boscoso, logrando la detención en ese lugar de dos individuos, y pudiendo percatarse que a un costado del vehículo permanecía un tercer individuo lamentablemente fallecido”.

    La Fiscalía instruyó a la Brigada de Homicidios de la PDI para que investigue los hechos.

    Más sobre:PolicialCarabinerosRegión de O'Higgins

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