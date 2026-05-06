Cinco sujetos detenidos deja masivo operativo policial en Temucuicui

Cinco sujetos fueron detenidos durante la madrugada de este miércoles en el marco de un operativo llevado a cabo por Carabineros y el Ministerio Público en Temucuicui, en la comuna de Ercilla en la Región de La Araucanía.

La intervención, liderada por el O.S.9 Araucanía, se produjo alrededor de las 04:30 de la mañana, cuando equipos policiales ejecutaron diligencias de entrada y registro en cuatro inmuebles, tres de ellos ubicados en la comunidad de Temucuicui y uno en el radio urbano de la comuna de Ercilla.

Según fue dado a conocer por las autoridades, el operativo responde a una investigación que venía de agosto de 2015 por el robo de vehículos motorizados, atentado incendiario en la Ruta 5 Sur y disparos en la vía pública.

De acuerdo a lo que explicó el fiscal Carlos Bustos, fiscal jefe de Collipulli, “resultaron tres personas detenidas por esos delitos y además dos personas también por flagrancia por ley 20.000 (Ley de Drogas)”.

En tanto, el general de Carabineros, Cristian Mansilla Varas, Jefe de Zona Control de Orden Público (COP) e Intervención Sur, detalló que “se realizaron diferentes diligencias, logrando levantar diferentes tipos de evidencias de interés criminalístico, como también detenciones de sujetos de interés”.

Además, según agregó el procedimiento se efectuó "sin que resultaran carabineros o civiles lesionados”, y enfatizando que “utilizamos nuestra infraestructura blindada de alto estándar y tecnología de comunicaciones que nos permitió desarrollar el procedimiento sin novedad”.

Los detenidos serán puestos a disposición del Tribunal de Collipulli.