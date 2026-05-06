“Con los fisicoculturistas y más fachas”: la burlesca respuesta del Sindicato de Árbitros a las críticas de Daniel Garnero.

El Sindicato de Árbitros Profesionales (Arbifup) respondió a las críticas de Daniel Garnero, tras el empate de la UC 2-2 ante Universidad de Concepción. A través de sus redes sociales, el gremio publicó una historia con el mensaje: “Con los fisicoculturistas y más fachas”, en alusión directa a los dichos del entrenador del conjunto precordillerano. Horas después, la fotografía fue eliminada.

En rueda de prensa, el entrenador de Universidad Católica cuestionó el desempeño referil en el partido por la Copa de la Liga y lanzó la polémica frase: “Los árbitros son todos fisicoculturistas, se pintan, tienen una facha. Se saben el reglamento de memoria, pero a la esencia del juego le erran un montón. Y no solo en Chile”.

“Me voy con mucha bronca porque no puedo analizar el juego. Jugamos con uno menos mucho tiempo y el equipo sostuvo, aguantó, pero no pudimos hacer transiciones claras”, agregó.

La historia del Sindicato de Árbitros.

Sus cuestionamientos se originaron en decisiones del árbitro Mario Salvo. “La jugada de la infracción si está bien amonestado, en la anterior no hizo nada y el árbitro lo amonestó. ¿Por qué? Nos dejó con un jugador menos porque quiso”, señaló.

El entrenador profundizó sus reparos. “La primera complicación es que tuvimos uno menos por una irresponsabilidad del árbitro. La primera amonestación, ¿me la pueden explicar? El chico no hizo nada, le hacen una falta; el rival lo venía a buscar y después se enfrenta con Gary, al que no le dijo nada, y lo amonestan. La segunda fue un error, se equivocó y nos quedamos con uno menos, y ahí ya cambió el juego”, sostuvo.

Garnero también cuestionó otra jugada. “Si lo hizo a propósito, lo entiendo, porque puede pasar; si no, es preocupante. El penal a Pancho (Juan Francisco Rossel) es penal y tarjeta, y lo amonesta por simular", reclamó.