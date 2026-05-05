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    Los dígitos que no pueden circular los miércoles en la RM por la restricción vehicular 2026

    Revisa cuáles son los vehículos motorizados que deben cumplir la medida y el calendario completo de este año.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Los dígitos que no pueden circular los miércoles en la RM por la restricción vehicular 2026. Foto referencial de archivo JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La restricción vehicular se mantiene en 2026 para parte de la Región Metropolitana, con el objetivo de reducir la cantidad de vehículos que transitan en las calles y así disminuir la contaminación ambiental.

    La medida aplica de lunes a viernes, a excepción de festivos, entre las 7:30 y las 21:00 horas, y estará vigente hasta el 31 de agosto.

    El área afectada corresponde a toda la provincia de Santiago, además de las comunas de Puente Alto y San Bernardo.

    Para la restricción se considera a vehículos catalíticos con sello verde inscritos antes del 1 de septiembre de 2011 y motos inscritas antes de 2010.

    Dígitos del miércoles con restricción vehicular

    Los días miércoles cuentan con restricción para automóviles, station wagons y similares con sello verde para los dígitos 2 y 3.

    Por su parte, la medida para vehículos sin sello verde aplica a las patentes terminadas en 4, 5, 6 y 7.

    Cabe recordar que, en caso de presentarse pre-emergencia o emergencia ambiental, se informarán los dígitos adicionales que tendrán restricción, según indicó el MTT.

    Revisa a continuación el calendario completo para este año:

    Restricción vehicular para automóviles con sello verde. Foto: MTT
    Restricción vehicular para automóviles sin sello verde. Foto: MTT
    Restricción vehicular para motos inscritas antes de 2010. Foto: MTT
    Restricción vehicular para motos inscritas antes de 2002. Foto: MTT
    Más sobre:Restricción vehicularRestricción vehicular 2026Restricción vehicular hoyRestricción vehicular calendarioCalendario restricción vehicularCalendarioDígitosPlaca patenteAutosAutomóvilesMotosHorarioComunasRMRegión MetropolitanaSantiago

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