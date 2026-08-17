Ministerio de Seguridad destaca tendencia a la baja en cifras de homicidios, secuestros e ingresos irregulares

Este lunes se efectuó un nuevo comité policial en las dependencias del Ministerio de Seguridad. Tras la reunión, el ministro de la cartera, Martín Arrau, destacó que la ultima semana registró cifras positivas respecto al mismo periodo del año anterior.

En concreto, el ministerio informó que a la fecha se registra una disminución de 17,4% en las víctimas de homicidios respecto de igual periodo del año anterior.

Las cifras también revelarían una disminución de un 41,1% en los secuestros confirmados por la Policía de Investigaciones (PDI).

Las incautaciones de drogas, por otro lado, aumentaron un 63,9%. En materia migratoria, los ingresos irregulares detectados en las fronteras disminuyeron 86,9% respecto a la misma fecha del año anterior.

“Es una semana que nos mantiene con mejorías en las cifras, siendo muy cautos y conscientes del largo camino que nos queda por delante. Lo importante es que la labor cotidiana de las policías y de las distintas instituciones está dando resultados”, señaló el ministro.

La autoridad se refirió también a los resultados de la Operación Cancerbero, que el jueves pasado permitió el traslado de más de 200 reclusos a la cárcel La Laguna, en Talca.

Según detalló, los internos de mayor peligrosidad estarán bajo un régimen especial de alta seguridad, que contempla cerca de 22 horas diarias en celda, salidas acotadas a patio, visitas mediante vidrio y restricciones de encomiendas.

Arrau recordó que el sistema penitenciario enfrenta un escenario complejo, con 65.200 personas privadas de libertad aproximadamente y una sobrepoblación cercana al 150%, por lo que destacó el proceso de modernización de Gendarmería.