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    “Nos reservamos el derecho de revisar cualquier nominación”: World Tennis envía carta a la Fetech y rechaza solicitud

    El organismo aborda la crisis nacional y la organización de los próximos torneos internacionales en Chile.

    Por 
    Matías Parker
     
    Lucas Mujica
    “Nos reservamos el derecho de revisar cualquier nominación”: World Tennis envía nueva carta a la Fetech y rechaza solicitud. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    La crisis de la Federación de Tenis de Chile suma otro antecedente. World Tennis (ex ITF) envió una nueva carta a la Fetech, con fecha del 14 de agosto y firmada por su presidente, David Haggerty.

    World Tennis entiende que el Tribunal Calificador de Elecciones, actuando en su calidad de organismo independiente, se encuentra actualmente revisando la decisión de la Comisión Electoral de FETECH de descalificar a determinados candidatos que participaron en las elecciones celebradas el 6 de junio de 2026. Asimismo, estamos al tanto de que varias de las personas elegidas para integrar el Directorio de FETECH en dichas elecciones han renunciado posteriormente”, señala la carta.

    En el documento, World Tennis también fija su posición respecto del reconocimiento de los resultados de esos comicios. “Se nos ha informado que las autoridades deportivas nacionales competentes de Chile, incluido el Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico de Chile, están a la espera de la decisión del Tribunal antes de determinar si resulta viable reconocer los resultados de estas elecciones. World Tennis coincide con el Ministerio y el COCH y ha adoptado la misma posición sobre este asunto”, expresa Haggerty.

    El rol del COCh y Sergio Elías

    La carta también aborda la realización de los eventos internacionales programados en Chile durante el período en que continúa sin resolverse la situación institucional. “En relación con los eventos pertenecientes a World Tennis y aquellos sancionados por la organización que se celebrarán en Chile durante este período de transición, expresamos nuestro agradecimiento al COCH por actuar como socio institucional nacional, apoyando a FETECH en la realización de estos eventos de conformidad con las Reglas y Reglamentos de World Tennis”, indica.

    World Tennis volvió a mencionar a Sergio Elías, expresidente de la Federación. Su participación había sido solicitada en la comunicación anterior enviada al COCh. “También quisiéramos agradecer al consejero vitalicio de World Tennis, Sr. Sergio Elías, por su permanente colaboración y supervisión en relación con estos eventos, incluida la serie de segunda ronda de los Qualifiers de la Copa Davis entre Chile y España, programada para los días 19 y 20 de septiembre de 2026 en el Parque Deportivo Estadio Nacional, en Santiago de Chile”, sostiene el documento.

    Otro de los puntos de la comunicación se refiere al J200 de Santiago, torneo juvenil programado entre el 28 de septiembre y el 3 de octubre. “World Tennis notifica a FETECH que este evento debe celebrarse en la misma sede que en su edición de 2025”, señala.

    La organización entrega cuatro razones para mantener el torneo en ese recinto: “El Club de Polo: (i) es una sede conocida, dado que albergó este evento en 2024 y 2025; (ii) se encuentra cerca de un aeropuerto internacional; (iii) cuenta con las instalaciones apropiadas; y (iv) posee antecedentes de cumplimiento de los requisitos organizativos correspondientes a un evento J200”.

    “El personal del World Tennis Tour permanece disponible para apoyar a sus contrapartes de FETECH y a los organizadores de los torneos, con el objetivo de garantizar la continuidad y estabilidad necesarias para la realización de eventos internacionales de tenis en Chile durante este período de transición”, agrega.

    Rechaza una solicitud

    La carta también informa sobre una petición realizada por la Federación de Tenis de Chile respecto del Tournament Management System, plataforma mediante la cual se presentan las solicitudes para organizar torneos.

    “Además, tomamos nota de la reciente solicitud de FETECH a World Tennis para restringir el acceso al Tournament Management System, mediante el cual se presentan las solicitudes de torneos, y hemos decidido rechazar dicha solicitud”, comunica Haggerty.

    Finalmente, el organismo aborda la participación de Chile en la Asamblea General que se desarrollará entre el 11 y el 13 de octubre. “World Tennis se reserva el derecho de revisar cualquier nominación de un delegado que represente a FETECH en la Asamblea General Anual, de conformidad con la Constitución de ITF Limited”, señala la carta.

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