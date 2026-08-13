Con carta al COCh: World Tennis entra en la disputa por los líos de la Fetech y pone la mira en la Copa Davis

World Tennis entra en la disputa por la Fetech y pone la mira en la Copa Davis.

La complicada situación institucional de la Federación de Tenis suma un nuevo antecedente. World Tennis (la ex ITF) envió una carta al Comité Olímpico de Chile. La misiva, firmada por James McGurran, gerente de Relaciones Internacionales de World Tennis, dirigida al presidente del COCh, Miguel Ángel Mujica, responde a una comunicación enviada antes por el dirigente nacional.

El documento se conoce mientras continúa la disputa por la conducción de la federación. “Agradecemos enormemente la disposición del Comité Olímpico de Chile (COCH) para proporcionar información, aclaraciones u otro tipo de asistencia en relación con la Federación de Tenis de Chile (FETECH), mientras se resuelven sus problemas de gobernanza”, señala el texto.

“Con respecto a los actuales problemas de gobernanza de la FETECH, agradeceríamos mucho que el COCH nos mantuviera informados sobre cualquier decisión que emita el Tribunal Calificador de Elecciones”, agrega.

Otro punto es la organización de la serie de Copa Davis. “Chile recibirá a España en el Parque Deportivo Estadio Nacional los días 19 y 20 de septiembre. World Tennis y la FETECH comparten el objetivo de llevar adelante esta serie con éxito y con un nivel excepcionalmente alto”, indica McGurran.

“Agradeceríamos enormemente el apoyo institucional del COCH para garantizar que continúe existiendo una coordinación fluida entre la FETECH y World Tennis. Nuestro personal mantiene una estrecha comunicación con la FETECH y con su socio encargado de la organización del evento en relación con los preparativos de la serie”, expresa la carta.

World Tennis plantea que podría solicitar garantías al COCh sobre las condiciones de la Fetech para cumplir con sus obligaciones como organizadora. “A medida que estos preparativos avancen, también podríamos requerir garantías por parte del COCH respecto de que la FETECH mantenga la capacidad financiera y operativa necesaria para cumplir con sus responsabilidades como país anfitrión de este evento”, sostiene.

“Además, la FETECH ha postulado a varios torneos internacionales profesionales y juveniles para que formen parte de los calendarios del World Tennis Tour durante octubre y noviembre, y agradeceríamos el apoyo del COCH a la FETECH para garantizar que los problemas de gobernanza no perjudiquen la realización de estos eventos”, agrega.

El rol de Sergio Elías

World Tennis también pidió que Sergio Elías, expresidente de la Federación, permanezca como interlocutor durante el proceso. “Como expresidente inmediato de la FETECH, el Sr. Elías posee un conocimiento excepcional de la federación y mantiene relaciones de larga data tanto con el COCH como con World Tennis”, dice la misiva.

“Consideramos que su participación y orientación continuas serían de gran valor, especialmente durante los preparativos de la serie de Copa Davis”, añade.