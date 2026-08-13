Alexis Sánchez llega a la MLS. Como informó El Deportivo, en exclusiva, es la nueva estrella de la liga estadounidense, que incluye al Montreal, su nueva casa, y a otros dos equipos canadienses. A los 37 años, el Niño Maravilla inicia la recta final de su trayectoria. Después de 18 años, vuelve a militar en un club de América. Paradójicamente, su retorno a Chile se ve cada vez más lejano.

El tocopillano puede decir con propiedad que perteneció a la elite del fútbol mundial. Sus pasos por gigantes del fútbol mundial, como el Barcelona, el Arsenal, el Manchester United y el Inter de Milán, dan cuenta del especial estatus que alcanzó el delantero, quien se formó en Cobreloa y en Chile también militó en Colo Colo. En Sudamérica, también jugó por River Plate. Los transandinos siempre lo han querido de vuelta, pero en esta oportunidad no realizaron ninguna gestión para reclutarlo.

Qué es el jugador franquicia, el rótulo con el que Alexis Sánchez llega a la MLS como estrella del Montreal

En el deporte estadounidense, la condición estelar tiene una denominación específicas: se le denomina Jugador Designado o Franquicia. La designación ya sugiere una categoría especial. O, para el caso, el reconocimiento de una trayectoria. En términos prácticos, se trata de la prerrogativa que tienen los clubes de fichar a deportistas cuyos ingresos excedan el límite salarial establecido por las respectivas competencias.

En el caso de la MLS, la cancha está suficientemente rayada en materia económica. En principio, porque es la liga la que emite los respectivos pagos. En ese escenario, los clubes están obligados a ceñirse a un orden económico. La principal señal en ese sentido es el límite salarial, que en esta temporada está establecido en US$ 803.125. En el otro extremo, el mínimo para un jugador que integre un plantel principal es de US$ 81 mil.

Lionel Messi

El mecanismo del Jugador Franquicia permite, en la práctica, el fichaje de grandes figuras. La lista a la que Sánchez se suma es amplia. La encabeza Lionel Messi, la insignia del Inter Miami. Cada club tiene tres cupos para utilizar como jugadores franquicia. Así, por ejemplo, en los floridanos están el argentino Rodrigo de Paul y el mexicano Germán Berterame. Otras figuras que ocupan la prerrogativa son el coreano Son Heung-ming (Los Ángeles FC), el alemán Thomas Müller (Vancouver Whitecaps) y el francés Antoine Griezmann (Orlando City).

El chileno que fue insignia

Pedro Morales recibió esa designación en su paso por el Vancouver Whitecaps, al que llegó después de su paso por el Málaga, donde fue dirigido por Manuel Pellegrini. “Es el jugador mejor pagado del equipo. Es el Designated Player, que es el jugador más valorado del equipo, el mejor sueldo. Te incluyen en las publicidades, te invitan a todos lados. Eres la estrella del equipo”, resume.

Conocedor de la actualidad del mercado, extrapola el ejemplo. “En Chicago está Lewandowski, en Vancouver está Müller; en todos los equipos hay un jugador franquicia. Es como en la NBA”, explica, respecto del reclutamiento de figuras relevantes para la actual versión de la liga, con el afán de aumentar el nivel competitivo, pero también de transformarla en un polo de atracción a nivel global.

La Regla Beckham

La Regla del Jugador Designado o Franquicia es conocida como la Regla Beckham. La norma se introdujo en 2007. En esa época, sirvió para que el inglés, quien se había consagrado en el Manchester United y el Real Madrid, pudiera fichar por Los Ángeles Galaxy, una de las escuadras más tradicionales, y en ese momento dominantes, de la competencia. El británico estuvo en el club en tres períodos. El primer contrato le reportaba US$ 6,5 millones por temporada.

¿Cómo se le paga al jugador franquicia? La MLS le abona al club respectivo el 12,5 por ciento del salario tope. El resto debe ser cubierto por los propietarios del club.

El beneficio ha sido considerable. La fórmula les ha permitido ser competitivos frente a otros mercados. Hoy, por ejemplo, además del europeo e incluso el mexicano, la pugna por las grandes figuras se realiza con un mercado tan emergente como poderoso: el de Arabia Saudita. De hecho, ambas ligas tienen a los futbolistas más icónicos del último tiempo. Los estadounidenses, a Messi. Los asiáticos, a Cristiano Ronaldo.