Lakers cambia de propiedad y bate su propia marca como la venta más cara de un equipo en la historia del deporte mundial

El equipo de Lakers, uno de los emblemas de la ciudad de Los Ángeles, vive momentos de mucho cambio. El pasado octubre, la poderosa franquicia californiana ya había dado un golpe histórico en el deporte mundial, después de protagonizar la venta más millonaria de un club en cualquier actividad. En estos últimos días, ha vuelto a superar su propia marca.

En junio del año pasado, la familia Buss -controladora histórica de la franquicia desde los años setenta- vendió el 66% del paquete accionario del equipo angelino de la NBA a Mark Walter, director ejecutivo de TWG Global y dueño del equipo de Dodgers en el béisbol de la misma ciudad.

La operación, cifrada en una suma de alrededor de 10 mil millones de dólares, importe en el que estaba incluido el equipo de hockey sobre hielo de Los Angeles Kings de la NHL, además del histórico Forum de Inglewood, la casa donde los angelinos construyeron su leyenda, después de ganar 11 de sus 17 anillos con la familia Buss.

Otro récord

Pero Lakers rompió su propio registro. De acuerdo con la información publicada por ESPN en Estados Unidos, Mark Walter se deshizo de la franquicia tras cerrarlo con el grupo formado por los empresarios estadounidenses Bog Iger, exdirector ejecutivo de Disney, y Joshua Kushner, quien tiene una participación minoritaria en Miami Heat y Memphis Grizzlies, otros dos elencos de la NBA.

De acuerdo con la cadena norteamericana se cerró en una cifra que otra vez rompió todos los márgenes, alrededor de 12.500 millones de dólares. Cifra que supone una plusvalía aproximada de 2.500 millones para Walter en un año, desde que había tomado el mando.

La compra de Lakers se aceleró el domingo pasado, cuando Iger y Kushner, candidatos para hacerse con una franquicia en Las Vegas, en el proceso de expansión que pretende la liga de básquetbol más famosa del planeta.

Pese a ello, ambos millonarios contactaron al actual dueño para proponerle la compra de la franquicia angelina, la que se cerró en muy pocas horas. Sin embargo, resta que la operación sea autorizada por la junta de dueños de la NBA.

Larga lista

Los millones cancelados por los angelinos habla de los altos valores que se manejan en el deporte de Estados Unidos. El precio de los californianos supera a todas las otras actividades. Ni siquiera la reciente venta de Seattle Seahawks, actual campeón del fútbol americano de la NFL en el Super Bowl, pudo llegar a esas cantidades.

Hace un par de meses, el cuadro del estado de Washington fue adquirido en una cantidad récord de 9.612 millones de la divisa norteamericana a un grupo inversor liderado por la familia Khosla, encabezado por el patriarca Vinod. Cambio de propiedad que se originó tras el mandato testamentario del expropietario Paul Allen y está tercero en esta danza de dinero.

Cuarta en este particular listado está la tratativa cerrada para la compra de otro cuadro de baloncesto, el popular equipo de Boston Celtics. Los de Massachusetts fueron adquiridos en 6.100 millones de la misma divisa, en marzo de 2025

Mismo año en el que se gestó el cambio de propiedad de Washington Commanders de la NFL, equipo en el que jugara el chileno Sammis Reyes, el cual fue traspasado en US$ 6.050 millones, la quinta cifra más alta en este tipo de operaciones.

Cifras que, seguramente, irán en ascenso en los próximos años. Según el medio FOX, con apoyo de especialistas en marketing deportivo, la próxima franquicia de fútbol americano que se venda superará los 15 mil millones. Algo que está por verse.