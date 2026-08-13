SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Lakers cambia de propiedad y bate su propia marca como la venta más cara de un equipo en la historia del deporte mundial

    Mark Walter, el millonario que controla la franquicia de L.A. Dodgers de béisbol, compró al cuadro angelino en octubre pasado. Casi un año después, el equipo vuelve a cambiar de dueño por una cifra de varios millones de dólares.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Lakers cambia de propiedad en otra cifra récord.

    El equipo de Lakers, uno de los emblemas de la ciudad de Los Ángeles, vive momentos de mucho cambio. El pasado octubre, la poderosa franquicia californiana ya había dado un golpe histórico en el deporte mundial, después de protagonizar la venta más millonaria de un club en cualquier actividad. En estos últimos días, ha vuelto a superar su propia marca.

    En junio del año pasado, la familia Buss -controladora histórica de la franquicia desde los años setenta- vendió el 66% del paquete accionario del equipo angelino de la NBA a Mark Walter, director ejecutivo de TWG Global y dueño del equipo de Dodgers en el béisbol de la misma ciudad.

    La operación, cifrada en una suma de alrededor de 10 mil millones de dólares, importe en el que estaba incluido el equipo de hockey sobre hielo de Los Angeles Kings de la NHL, además del histórico Forum de Inglewood, la casa donde los angelinos construyeron su leyenda, después de ganar 11 de sus 17 anillos con la familia Buss.

    Otro récord

    Pero Lakers rompió su propio registro. De acuerdo con la información publicada por ESPN en Estados Unidos, Mark Walter se deshizo de la franquicia tras cerrarlo con el grupo formado por los empresarios estadounidenses Bog Iger, exdirector ejecutivo de Disney, y Joshua Kushner, quien tiene una participación minoritaria en Miami Heat y Memphis Grizzlies, otros dos elencos de la NBA.

    De acuerdo con la cadena norteamericana se cerró en una cifra que otra vez rompió todos los márgenes, alrededor de 12.500 millones de dólares. Cifra que supone una plusvalía aproximada de 2.500 millones para Walter en un año, desde que había tomado el mando.

    La compra de Lakers se aceleró el domingo pasado, cuando Iger y Kushner, candidatos para hacerse con una franquicia en Las Vegas, en el proceso de expansión que pretende la liga de básquetbol más famosa del planeta.

    Pese a ello, ambos millonarios contactaron al actual dueño para proponerle la compra de la franquicia angelina, la que se cerró en muy pocas horas. Sin embargo, resta que la operación sea autorizada por la junta de dueños de la NBA.

    Larga lista

    Los millones cancelados por los angelinos habla de los altos valores que se manejan en el deporte de Estados Unidos. El precio de los californianos supera a todas las otras actividades. Ni siquiera la reciente venta de Seattle Seahawks, actual campeón del fútbol americano de la NFL en el Super Bowl, pudo llegar a esas cantidades.

    Hace un par de meses, el cuadro del estado de Washington fue adquirido en una cantidad récord de 9.612 millones de la divisa norteamericana a un grupo inversor liderado por la familia Khosla, encabezado por el patriarca Vinod. Cambio de propiedad que se originó tras el mandato testamentario del expropietario Paul Allen y está tercero en esta danza de dinero.

    Cuarta en este particular listado está la tratativa cerrada para la compra de otro cuadro de baloncesto, el popular equipo de Boston Celtics. Los de Massachusetts fueron adquiridos en 6.100 millones de la misma divisa, en marzo de 2025

    Mismo año en el que se gestó el cambio de propiedad de Washington Commanders de la NFL, equipo en el que jugara el chileno Sammis Reyes, el cual fue traspasado en US$ 6.050 millones, la quinta cifra más alta en este tipo de operaciones.

    Cifras que, seguramente, irán en ascenso en los próximos años. Según el medio FOX, con apoyo de especialistas en marketing deportivo, la próxima franquicia de fútbol americano que se venda superará los 15 mil millones. Algo que está por verse.

    Más sobre:BásquetbolLos Angeles LakersNBANFLSeattle Seahawks

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    15 detenidos deja operativo de copamiento policial en las comunas de El Bosque y San Ramón

    Comienza la inestabilidad en Santiago: revisa los sectores de la RM que tendrán lluvia desde hoy hasta el fin de semana

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    Cuántos milímetros de lluvia caerán en Santiago durante los próximos cinco días

    Un maestro insuperable: las cinco mejores películas de Alfred Hitchcock (y dónde verlas)

    Zelenski asegura que Ucrania no sobrevivirá al invierno si Estados Unidos no les vende el 5% de sus misiles Patriot

    Lo más leído

    1.
    Liga de estrellas, bienestar familiar y opción de radicarse en EEUU: por qué Alexis Sánchez firma en el Montreal de la MLS

    Liga de estrellas, bienestar familiar y opción de radicarse en EEUU: por qué Alexis Sánchez firma en el Montreal de la MLS

    2.
    Médico de la federación italiana de tenis asegura que Carlos Alcaraz sufre depresión

    Médico de la federación italiana de tenis asegura que Carlos Alcaraz sufre depresión

    3.
    Hernán Caputto se rinde ante Diego Sánchez tras el empate de Coquimbo en la Copa Libertadores: “Fue fundamental”

    Hernán Caputto se rinde ante Diego Sánchez tras el empate de Coquimbo en la Copa Libertadores: “Fue fundamental”

    4.
    Vuelve a Chile después de 13 años: Igor Lichnovsky acuerda por dos años y medio con la U

    Vuelve a Chile después de 13 años: Igor Lichnovsky acuerda por dos años y medio con la U

    5.
    Un refuerzo para Garnero: la UC abrocha al defensor Agustín García Basso en medio de compleja lesión de Juan Ignacio Díaz

    Un refuerzo para Garnero: la UC abrocha al defensor Agustín García Basso en medio de compleja lesión de Juan Ignacio Díaz

    6.
    Las Guerreras Rojas caen ante Turquía y se despiden de la opción del título del Mundial de Vóleibol Femenino Sub 17

    Las Guerreras Rojas caen ante Turquía y se despiden de la opción del título del Mundial de Vóleibol Femenino Sub 17

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Estos son los factores de riesgo que puedes controlar para prevenir la demencia, según un estudio

    Estos son los factores de riesgo que puedes controlar para prevenir la demencia, según un estudio

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este jueves 13 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este jueves 13 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Temblor hoy, jueves 13 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 13 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las comunas con suspensión de clases este jueves y viernes

    Las comunas con suspensión de clases este jueves y viernes

    15 detenidos deja operativo de copamiento policial en las comunas de El Bosque y San Ramón
    Chile

    15 detenidos deja operativo de copamiento policial en las comunas de El Bosque y San Ramón

    Así funciona la red de Metro este jueves 13 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Temblor hoy, jueves 13 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Caso Sartor: Fiscalía cuestiona defensa de imputados en décima jornada de formalización
    Negocios

    Caso Sartor: Fiscalía cuestiona defensa de imputados en décima jornada de formalización

    Ley Karin: gobierno defiende necesidad de nuevo reglamento en medio de visiones contrapuestas de la CUT y la CPC

    Isidora Gold: nuevo proyecto de oro por US$ 500 millones ingresará a evaluación ambiental en 2027

    Comienza la inestabilidad en Santiago: revisa los sectores de la RM que tendrán lluvia desde hoy hasta el fin de semana
    Tendencias

    Comienza la inestabilidad en Santiago: revisa los sectores de la RM que tendrán lluvia desde hoy hasta el fin de semana

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    Cuántos milímetros de lluvia caerán en Santiago durante los próximos cinco días

    “El sueño se convirtió en pesadilla”: en Argentina dan cuenta de la jornada amarga que Coquimbo le hizo pasar a Platense
    El Deportivo

    “El sueño se convirtió en pesadilla”: en Argentina dan cuenta de la jornada amarga que Coquimbo le hizo pasar a Platense

    Serviu revoca el comodato del sitio donde se construye el Centro Olímpico del Vóleibol el mismo día de su presentación

    Lakers cambia de propiedad y bate su propia marca como la venta más cara de un equipo en la historia del deporte mundial

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero
    Tecnología

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Así son los nuevos accesorios y consola inspirados en Marvel’s Wolverine

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    Un maestro insuperable: las cinco mejores películas de Alfred Hitchcock (y dónde verlas)
    Cultura y entretención

    Un maestro insuperable: las cinco mejores películas de Alfred Hitchcock (y dónde verlas)

    El desafío de cantar canciones del otro: Princesa Alba y Julianno Sosa reinventan sus propios hits

    Fother Muckers regresa con nuevo disco y anuncia show en Teatro Coliseo

    Zelenski asegura que Ucrania no sobrevivirá al invierno si Estados Unidos no les vende el 5% de sus misiles Patriot
    Mundo

    Zelenski asegura que Ucrania no sobrevivirá al invierno si Estados Unidos no les vende el 5% de sus misiles Patriot

    Irán advierte a Estados Unidos de que incurre en “un error de cálculo aún mayor” que la guerra si cree que controla Ormuz

    Gobierno de Venezuela y oposición acuerdan reformar el sistema judicial y recuperar activos en Inglaterra

    Cazuela de cerdo
    Paula

    Cazuela de cerdo

    Hablemos de amor: mi primer amor

    Cuando una pareja se separa, ¿quién se queda con la mascota?