“Estaremos siempre agradecidos por estos ocho años”: Los Angeles Lakers oficializan la salida de LeBron James

Se termina un ciclo en la NBA. Tras varios rumores por una inminente salida, Los Angeles Lakers confirmaron que LeBron James deja la franquicia luego de ocho años vistiendo la camiseta oro y púrpura. El alero se marcha del equipo californiano con el título de 2020 y con la obtención del récord como máximo anotador en la historia de la liga.

A través de sus redes sociales, los angelinos publicaron una emotiva despedida en la que oficializan la partida del Rey. “LeBron James es uno de los atletas más grandes de la historia. Estaremos siempre agradecidos por estos ocho años con los Lakers, sobre todo por liderarnos al campeonato de 2020 bajo una de las circunstancias más duras que se pueden imaginar (la pandemia) y por romper incontables récords con la oro y púrpura. Le deseamos lo mejor en el futuro, fuera y dentro de la cancha. Él siempre será un adorado miembro de la familia de los Lakers”, consignan.

Thank you, LeBron 💜💛 pic.twitter.com/SW910ZVqSu — Los Angeles Lakers (@Lakers) June 30, 2026

Según se informó en Estados Unidos, la gerencia deportiva de los Lakers intentó renovar por un año más el contrato del oriundo de Akron, pues su acuerdo finalizó al término de la temporada 2025/26. Sin embargo, el jugador había manifestado de buscar un nuevo rumbo con la intención de competir por otro anillo de la NBA a sus 41 años.

BREAKING: LeBron James will continue his NBA career for the 2026-27 season and has informed the Los Angeles Lakers that the franchise can move on without him because he will play elsewhere, Klutch Sports CEO Rich Paul tells ESPN. pic.twitter.com/zzVk6xUVF1 — Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2026

Es ahí donde comenzó a surgir el rumor del interés de los Golden State Warriors por incorporarlo como agente libre. La franquicia de la Bahía de San Francisco planea reunir a James con Stephen Curry, formando una de las duplas más legendarias que se recuerden sobre una cancha de baloncesto.

En ese sentido, los Warriors ya ejecutaron una maniobra clave para intentar hacerse con sus servicios. En primer lugar, el veterano Draymond Green rechazó su opción de jugador que rondaba los US$ 27.7 millones y generó el espacio salarial necesario para sumarlo a la plantilla. El longevo defensor permanecera en el equipo, pero aceptando un sueldo menor para amortiguar la llegada de su amigo. De igual manera, también empezaron a sondear el arribo de Anthony Davis para convencerlo, pues “La Ceja” es uno de los grandes colegas de LeBron. El ala pívot, que actualmente se encuentra en los Washington Wizards, fue su fiel escudero en la obtención del título de 2020 con los angelinos.