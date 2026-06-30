Alejandro Tabilo extiende su mal momento en el césped y se despide de Wimbledon en la primera ronda

Alejandro Tabilo no pudo hacer nada en su estreno en Wimbledon. El tenista nacional, 33° del ranking ATP, perdió en la primera ronda del Grand Slam en tres sets de 6-3, 7-5 y 7-5 contra el polaco Kamil Majchrzak (45°) en dos horas de competencia.

Si bien el chileno amenazó con la posibilidad de un quiebre en el primer juego del partido, aquello no prosperó y de hecho fue el europeo el que logró ponerse adelante en el marcador. En el cuarto game, Jano dejó escapar su saque.

Más adelante, en el octavo, Tabilo debió batallar en un largo punto para poder llevarse servicio, lo que permitió que Majchrzak lograra llevarse la primera manga con su saque en el juego siguiente por un claro 6-3.

En el segundo set, el resultado se definió en el final. En el 11° juego del encuentro, Tabilo quedó atrás en el marcador. Si bien en el siguiente tuvo dos chances para llevar el encuentro al tie break, Majchrzak impuso sus términos sobre el césped e impidió aquello para llevarse la maga por 7-5.

Ya en el tercer set, la diferencia se vio marcada en el tercer juego, con un quiebre en contra de Tabilo. A pesar de que la raqueta nacional pudo recuperarlo en el décimo game, volvió a ceder su saque en el siguiente, abriendo a diferencia para que Majchrzak se llevara el partido con un nuevo 7-5 y definiera su paso a la segunda ronda del Grand Slam.

De esta manera, el polaco disminuye la diferencia en el frente a frente con Tabilo a quien ya se había enfrentado en dos ocasiones. La primera fue en 2022 en el US Open y la segunda en el estreno de Roland Garros.

Cabe destacar que el presente de ambos deportistas en la superficie de pasto era muy distinta. Mientras hace algunos días Majchrzak conquistó el título del ATP de ‘s-Hertogenbosch, Jano venía acumulando caídas sobre hierba.

Perdió en su estreno en el ATP 500 de Queen’s contra el australiano Rinky Hijikata, quien venía desde la qualy, y a principios de la semana pasada cayó en el ATP 250 de Mallorca contra el húngaro Fabian Marozsan (62º) por 6-2 y 6-3, en apenas una hora y 19 minutos de un partido, donde su tenis estuvo lejos del que lo llevó a ganar este mismo torneo hace un par de años.

Ahora, Kamil Majchrzak espera en la segunda ronda al ganador del cruce entre el español Pablo Llamas Ruiz (119°) y el estadounidense Zachary Svajda (66°), en su lucha por al menos repetir su actuación de la edición 2025 del Grand Slam, torneo en el que alcanzó los octavos de final.

El campeón defensor se estrena este miércoles

Por su parte, el campeón defensor de Wimbledon, el italiano Jannik Sinner, líder del ranking ATP, comenzará su participación contra el serbio Miomir Kecmanovic en primera ronda, duelo que se llevará a cabo este miércoles. En el caso de avanzar, deberá esperar al ganador del duelo entre Nuno Borges y Tristan Boyer en segunda ronda.

Ese mismo día, el siete veces campeón en la hierba de Wimbledon, Novak Djokovic se estrenará ante Wu Yibing y podría cruzarse con Stefanos Tsitsipas o Hugo Gaston en segunda ronda, si supera su debut.