La furia del DT de Alemania tras polémico gol anulado ante Paraguay en el alargue del Mundial: “Es un escándalo total”

Alemania no es ni la sombra de aquel equipo que hace 12 años impactó al aplastar por 7-1 a Brasil en semifinales del Mundial 2014, y que días despúes se quedaría con el título ante la Argentina de Lionel Messi. Aquella fue la última vez que los germanos brillaron a nivel internacional. Todo lo que vino luego fue una sucesión de fracasos que este lunes vivió un nuevo capítulo, cuando el tetracampeón planetario quedó eliminado sorpresivamente ante Paraguay. Fue 1-1 en los 120 minutos y 4-3 en penales. Decepción total.

Pese al opaco funcionamiento que mostraron los europeos durante el certamen que se disputa en Norteamérica, salvo por la goleada ante la humilde Curazao en el debut, el técnico de la Mannschaft, Julian Nagelsmann, justificó la sorpresiva derrota en el polémico gol anulado a Jonathan Tah y no en la escasez de ideas de su equipo. El defensa cabeceó un tiro de esquina a los 104′ y venció la resistencia de Orlando Gill, pero el árbitro marroquí Jalal Jayed lo anuló a instancias del VAR, por una dudosa infracción sobre el arquero del conjunto dirigido por Gustavo Alfaro.

🌐🇩🇪 GOL ANULADO PARA JONATHAN TAH ❌



Obstrucción de Waldemar Anton sobre Orlando Gill



RESPIRA PARAGUAY ANTE ALEMANIApic.twitter.com/WFj1FcWVQx — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) June 29, 2026

“Es un escándalo que se pueda anular el gol. No tengo ni idea de qué vio (el árbitro). Es una broma. Es un auténtico escándalo que lo haya anulado, es imposible que sea falta”, reclamó Julian Nagelsmann, de 38 años, visiblemente ofuscado tras la nueva decepción de Alemania en un Mundial.

“Nuestra posesión fue muy lenta, en general. Teníamos el control, pero nos faltó contundencia. Casi no tuvimos presencia en el área con nuestros dos delanteros, sobre todo en los primeros minutos. No ganamos ningún duelo en el área rival”, analizó.

“La decepción es enorme, porque creo que tenemos un equipo muy equilibrado. No había indicios de que fuéramos a quedar eliminados hoy. Podríamos haber hecho más. Nos hubiera gustado enfrentarnos a Francia”, lamentó el entrenador más joven de la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos 2026.

Pese a que tiene contrato hasta 2028, al entrenador alemán se le consultó si piensa renunciar tras este fracaso copero de la selección. “Quiero continuar. Estoy listo. Pero en el fútbol, ​​uno no tiene todo en sus manos. Si la DFB (Federación Alemana de Fútbol) quiere que lo haga, con mucho gusto prepararé la Eurocopa y la Liga de Naciones. Si no quieren que lo haga, tienen que decírmelo”, lanzó.

Al respecto, Nagelsmann recibió el respaldo de Rudi Voller, director deportivo de federación germana: “No soy el único representante de la DFB. Todos saben lo que pienso de Julian. No quiero defenderlo. No lo necesita. Sigue siendo un entrenador de primer nivel. Estoy convencido de que probablemente sea la persona idónea para continuar. Es un luchador. No puedo ni quiero decir más por el momento. Nos reuniremos de nuevo en los próximos días y entonces veremos. No es una decisión que tenga que tomar solo”.

“Estamos todos decepcionados. Esperábamos más y podíamos haber conseguido más. Éramos optimistas y teníamos un espíritu de equipo fantástico. El equipo luchó hasta el final. Duele. Me quedo sin palabras. Viendo los últimos tres Mundiales, es difícil de asimilar para una nación futbolística como Alemania”, añadió el campeón del mundo como jugador en Italia 1990.

El ninguneo de Kai Havertz: “Con todo respeto, si te elimina Paraguay, es porque no lo mereces”

Kai Havertz pasó de héroe a villano. Empató el partido con un cabezazo en el segundo tiempo, pero en la definición pateó a media altura y Gill detuvo su penal. El delantero del Arsenal mostró su tristeza y asumió la responsabilidad del fracaso.

“Todavía estoy un poco sin palabras, este es mi segundo Mundial, la segunda vez que cometo un error, solo puedo disculparme, todos estamos decepcionados, no es una sensación agradable. Paraguay defendió muy atrás, así que fue difícil crear ocasiones. Pero, en realidad, no salió nada bien. Con todo respeto, si te elimina Paraguay, es porque no te lo mereces. Siempre nos faltó algo, los jugadores tenemos que hacer una autocrítica”, sentenció.

Por su parte, el capitán Joshua Kimmich dio un paso al frente para defender la labor de Nagelsmann, incluso, sin la necesidad de excusarse en el juez marroquí. “Conozco Alemania por verla en la televisión cuando era niño; siempre eran las semifinales y las finales. Claro que uno quiere brindarles eso a los niños, a la gente y a la generación actual. El hecho es que no pudimos brindarles eso a todos en casa. Eso es muy, muy lamentable. Desafortunadamente, la selección nacional no está en ese nivel en este momento, y todos somos responsables de ello. Tenemos que asumir la responsabilidad; nadie puede eludirla. Tenemos que afrontarlo porque nosotros, los jugadores que estábamos en el campo, lo arruinamos. No fue el entrenador, ni los medios, ni el árbitro, ni el rival; fuimos única y exclusivamente nosotros”, sostuvo.

Mientras que el volante del Mainz 05 fue categórico: “Con nuestra calidad, deberíamos haber decidido el partido en los 90 minutos”.

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