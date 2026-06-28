En vivo: Paraguay se mide ante la siempre poderosa Alemania por un boleto a la siguiente fase del Mundial 2026
Los dirigidos por Gustavo Alfaro pondrán a prueba su estrategia defensiva frente a uno de los cuadros más poderosos de Europa. Vive todos los detalles del partido en el siguiente relato virtual.
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Alemania 0-0 Paraguay
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