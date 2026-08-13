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    Megarreforma, impuestos y certezas: gigantes de la minería ponen el foco en las inversiones para responder a la demanda de cobre

    El presidente de Escondida, Alejandro Tapia, condicionó las inversiones para responder a la demanda de cobre, a que existan certezas jurídicas y tributarias. El mismo día, Antofagasta plc dijo que la megarreform del gobierno “también incluye la posibilidad de optar por acuerdos de estabilidad tributaria bajo ciertas condiciones de inversión, que beneficiarían a los proyectos mineros”.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    BHP espera que la demanda de cobre llegue a 50 millones de toneladas.

    Dos de los mayores actores de la minería en Chile abordaron este jueves el marco tributario y regulatorio del país, en medio de la tramitación final de la megarreforma que rebaja el impuesto de primera categoría de 27% a 23% e incorpora una norma de invariabilidad tributaria para grandes inversiones.

    Escondida, la mayor mina de cobre del mundo, sostuvo que se requiere certeza jurídica, regulatoria y tributaria para materializar las inversiones que permitan responder al crecimiento esperado de la demanda mundial del metal en las próximas décadas.

    En el marco del seminario “La carrera por los seis millones de toneladas: más producción, mayor productividad y más valor para Chile”, el ejecutivo dijo que la demanda mundial de cobre se duplicará hacia el 2050 y calucló que llegará a unas 50 millones de toneladas, lo que supone mayores inversiones para estar a la altura de los mayores requerimientos del metal.

    “Para atraer esta inversión necesitamos certezas: certezas jurídicas, regulatorias, tributarias, y también tener procesos de permisos que sean predecibles”, dijo Alejandro Tapia, presidente de Escondida, la faena controlada por el gigante BHP.

    El ejecutivo sostuvo que la faena minera no quiere menores estándares ambientales para sus inversiones, “lo que buscamos es predictibilidad para poder seguir avanzando y trayendo capitales al país”.

    Antofagasta y los beneficios para la minería

    Por su parte, Antofagasta plc, el brazo minero del grupo Luksic, dedicó un párrafo al asunto en el reporte de resultados del primer semestre que envió a la Bolsa de Londres.

    “El Gobierno chileno ha propuesto un paquete de reforma tributaria que incluye medidas que, de promulgarse, resultarían en cambios a la tributación corporativa y otras propuestas tributarias menos relevantes aplicables a empresas que operan en Chile”, señala el documento, redactado originalmente en inglés.

    Los hermanos Jean Paul y Andrónico Luksic.

    El texto agrega que el paquete “incluye una potencial reducción gradual de la tasa de impuesto corporativo desde 27% a 23% en un periodo de tres años” y que “también incluye la posibilidad de optar por acuerdos de estabilidad tributaria bajo ciertas condiciones de inversión, que beneficiarían a los proyectos mineros”.

    La compañía concluye que “se espera que esta reforma se promulgue en los próximos meses”.

    El tema impositivo es relevante a la hora de evaluar inversiones pero también para las arcas fiscales. De acuerdo a sus resultados, la compañía desembolsó US$ 926,8 millones en impuestos, más del doble que los US$ 421,4 millones del primer semestre de 2025.

    Antofagasta plc cerró el primer semestre con una tasa efectiva de impuestos de 36,0%, frente a 36,5% en igual periodo de 2025. El royalty minero aportó 11,5 puntos porcentuales de esa carga, desde 8,4 puntos un año antes.

    Más sobre:MineríaMegarreformaCobreEscondidaAntofagasta

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